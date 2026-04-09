Estados Unidos

Así comunicó Brian Hooker a su amigo la desaparición de su esposa Lynette Hooker en las Bahamas

Una confusa noche en las Bahamas desata preguntas entre familiares y amigos sobre lo que realmente ocurrió mientras crece la incertidumbre sobre el paradero de Lynette

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La búsqueda tiene el objetivo de encontrar a la mujer cuyo marido sostiene que cayó por la borda en las Bahamas. Foto: Lynette Hooker/Facebook
La búsqueda tiene el objetivo de encontrar a la mujer cuyo marido sostiene que cayó por la borda en las Bahamas. Foto: Lynette Hooker/Facebook

Un día después de la desaparición de Lynette Hooker durante una travesía nocturna en las Bahamas, Brian Hooker relató en mensajes a un amigo que, tras la caída de su esposa al agua, intentó reencontrarse con ella, pero el viento los separó rápidamente. Según detalló, pasó horas antes de poder pedir ayuda. Posteriormente, Brian Hooker señaló que el viento lo alejó de su esposa y que ella nadó hacia el velero, perdiéndose de vista rápidamente porque ya caía la tarde.

Derivó y trató de remar durante siete horas con un solo remo hasta llegar, a las 04:00 del domingo, a Marsh Harbor en la isla de Abaco, donde finalmente pudo conseguir ayuda en tierra. Mientras la investigación avanza, la policía de las Bahamas, fuerza principal de seguridad del país, mantiene arrestado a Hooker para interrogarlo por hasta 96 horas. Familiares y allegados han expresado dudas respecto de los detalles de su versión, según reveló CBS News.

Un día después de la desaparición de Lynette Hooker durante una travesía nocturna en las Bahamas, Brian Hooker relató en mensajes a un amigo que, tras la caída de su esposa al agua, intentó reencontrarse con ella. Foto: Lynette Hooker/Facebook
Un día después de la desaparición de Lynette Hooker durante una travesía nocturna en las Bahamas, Brian Hooker relató en mensajes a un amigo que, tras la caída de su esposa al agua, intentó reencontrarse con ella. Foto: Lynette Hooker/Facebook

Según la abogada de Hooker, Terrel Butler, las autoridades policíacas de las Bahamas pueden mantenerlo detenido por un periodo inicial de 48 horas, ampliable a 96 horas si lo consideran necesario, aunque no ha sido imputado formalmente por delito alguno.

Butler señaló a CBS News que su cliente niega cualquier implicación ilegal y ha colaborado en todo momento con la investigación.

Amigos y familiares cuestionan los hechos relatados por Brian Hooker

En los intercambios privados con Danforth, Hooker sostuvo que la desaparición de su esposa sucedió mientras navegaban la noche del sábado de Hope Town a Elbow Cay, donde una corriente habría arrastrado tanto a Lynette como a las llaves del barco, lo que apagó el motor e imposibilitó acudir en su auxilio.

Danforth comunicó a CBS News que conocía a la pareja desde el año dos mil veintitrés debido a una afición compartida por la navegación y que mantuvo contacto virtual con Brian tras enterarse del suceso por los medios.

Brian Hooker dijo estar "desconsolado" por la trágica desaparición de Lynette Hooker en el mar, horas después de que su hijastra afirmara que él tenía un lado oscuro. Foto: Facebook Brian Hooker
Brian Hooker dijo estar "desconsolado" por la trágica desaparición de Lynette Hooker en el mar, horas después de que su hijastra afirmara que él tenía un lado oscuro. Foto: Facebook Brian Hooker

Danforth manifestó dudas respecto al relato de Brian. Consideró incompatible la existencia de fuertes corrientes que separaran el bote de Lynette con la afirmación de que ella nadaba tranquilamente hacia el velero, señalando el contraste entre ambos elementos. Además, indicó a CBS News: “Las historias no coinciden realmente”.

Otra inquietud fue el hecho de que los Hooker acostumbraban llevar sus teléfonos y grabar videos durante estos trayectos, por lo que se preguntó por qué no había registros o por qué ninguno de los dos tenía el teléfono la noche de la desaparición.

La pareja había atravesado una separación temporal en los años previos, según confirmaron tanto Danforth como la hija de Lynette, Karli Aylesworth. Esta última mencionó a CBS News que busca respuestas sobre el caso y expresó desconfianza ante la versión de Brian: “No entiendo cómo consiguió mi madre la llave. Brian siempre maneja el barco. Así que básicamente él es quien tiene la llave. No tiene sentido que mi madre la tuviera”.

El interrogatorio y la búsqueda de Lynette Hooker continúan

Tras el arresto de Brian Hooker el miércoles por la noche, la abogada Terrel Butler enfatizó la colaboración de su cliente con las autoridades policíacas de las Bahamas, que no han presentado cargos. Butler señaló a CBS News que Brian ha insistido en continuar la búsqueda de Lynette y que, según afirmó, “eso es de lo único que ha hablado. Ayer mismo organizó salir de nuevo a buscarla”.

El paradero de la llave, pieza central en la declaración de Brian Hooker, fue también motivo de sospecha para Danforth, quien señaló a CBS News que en los videos previos nunca se veía claramente la llave, aunque consideró posible que Lynette intentara agarrarse a cualquier objeto cercano en una situación de desesperación.

Danforth, sin embargo, puso en duda la capacidad de los vientos fuertes y las corrientes del área para separar tan rápidamente un pequeño bote inflable de una persona caída al agua. Cuestionó: “Si ella estaba nadando hacia el bote, como él dice, ¿por qué no trató de ir a buscarla?”

Mientras persiste la indagación, la familia de Lynette Hooker enfrenta la incertidumbre y la falta de avances en las tareas de búsqueda, mientras la cronología de los hechos y los detalles técnicos continúan bajo revisión por parte de las autoridades bahameñas, confirmó CBS News.

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