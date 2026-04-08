Estados Unidos

Una nueva regulación obliga a realizar el examen de conducir en inglés en Florida

Entró en vigencia una disposición que elimina la posibilidad de presentar la prueba teórica en idiomas distintos al oficial, lo que afecta a miles de personas que necesitan la licencia para sus actividades diarias

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Plano detalle de unas manos sosteniendo una licencia de conducir de Florida, con la tarjeta en primer plano y el fondo suavemente desenfocado.
La nueva regulación en Florida exige presentar el examen de licencia de conducir únicamente en inglés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obtener una licencia de conducir es un trámite esencial para millones de personas en Estados Unidos. Más allá de habilitar la conducción de vehículos, este documento funciona como una credencial de identificación personal y representa, en muchos casos, una puerta de acceso a oportunidades laborales y sociales. En un país caracterizado por la diversidad cultural, la posibilidad de rendir el examen teórico en diferentes idiomas ha sido, históricamente, una herramienta para facilitar la integración de quienes no dominan el inglés. Sin embargo, a partir de este año, Florida se distancia de esa tendencia con una nueva regulación que ya genera repercusiones en todo el estado.

Quienes deseen obtener una licencia de conducir en Florida deben enfrentar un cambio clave en el proceso de evaluación: el examen teórico solo puede presentarse en inglés. Hasta ahora, existía la posibilidad de rendir la prueba en otros idiomas, lo que permitía a muchos residentes superar la barrera idiomática y acceder al permiso. Con la entrada en vigor de la nueva disposición, esa alternativa quedó eliminada, obligando a todos los aspirantes a demostrar sus conocimientos de las normas de tránsito exclusivamente en el idioma oficial.

Las autoridades estatales justifican la medida con argumentos centrados en la seguridad vial y la uniformidad normativa. Según el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, la decisión busca asegurar que todos los conductores comprendan plenamente las reglas, señalización e indicaciones, las cuales están redactadas en inglés. El gobernador republicano Ron DeSantis respaldó abiertamente la reforma, calificándola en su perfil oficial de X como una “buena reforma” y enfatizando el papel de la agencia encargada en su implementación.

Ron DeSantis firma un documento en una mesa, rodeado de personas, con banderas de Estados Unidos y Florida, y un cartel de "Florida's SAVE Act" al fondo
El gobernador Ron DeSantis emitió un comunicado en X (Ron DeSantis )

Desde la perspectiva oficial, la exigencia de rendir el examen en inglés se presenta como una garantía de que todos los conductores estarán en condiciones de interpretar correctamente señales, advertencias y situaciones de emergencia. Para las autoridades, la comprensión del idioma resulta indispensable para transitar de manera segura y evitar malentendidos que puedan derivar en accidentes.

Sin embargo, la medida no tardó en suscitar preocupación entre comunidades inmigrantes y defensores de los derechos civiles. En un estado donde una parte significativa de la población proviene de otros países y mantiene el español u otras lenguas como idioma principal, la posibilidad de rendir el examen en la lengua materna había sido vista como un recurso fundamental para acceder a la licencia de conducir. Ahora, miles de personas deberán prepararse en inglés, lo que representa un desafío considerable, especialmente para quienes llevan poco tiempo en Estados Unidos o no han tenido oportunidad de aprender el idioma.

Primer plano de manos sosteniendo una licencia de conducir de Florida, con el nombre, la foto y los detalles de la licencia claramente visibles en la tarjeta.
El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida justifica la medida por razones de seguridad vial y uniformidad normativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchos residentes, la nueva regulación implica un obstáculo adicional en la búsqueda de autonomía y acceso a derechos básicos. La imposibilidad de presentar el examen en un idioma familiar puede traducirse en dificultades para obtener el permiso, lo cual, en algunos casos, también afecta la capacidad de trabajar, llevar a los hijos a la escuela o cumplir con tareas cotidianas. Diversas organizaciones civiles advirtieron que la medida podría fomentar la exclusión y, lejos de mejorar la seguridad, motivar a algunas personas a conducir sin licencia ante la imposibilidad de aprobar el examen.

Las reacciones frente a la decisión evidencian una profunda división en la sociedad floridana. Por un lado, quienes apoyan la iniciativa sostienen que el conocimiento del inglés es imprescindible para la seguridad vial. Argumentan que solo así es posible garantizar que todos los conductores entiendan las normas, señales y advertencias, y puedan responder adecuadamente en situaciones de emergencia. Desde este punto de vista, la adaptación lingüística es vista como una condición necesaria para la integración y la convivencia segura en el espacio público.

Vista interior de un coche durante un examen de conducir, mostrando a un examinador con un portapapeles y una carretera con conos de tráfico.
El debate sobre la exclusividad del inglés en el examen de conducir de Florida abre una discusión sobre integración social y equidad

En contraste, críticos de la medida insisten en que la accesibilidad debe ser un criterio central en el diseño de políticas públicas, especialmente en estados de alta diversidad lingüística como Florida. Señalan que la exigencia del inglés como único idioma para el examen puede traducirse en discriminación indirecta y limitar el ejercicio de derechos fundamentales. Para estos sectores, la inclusión de alternativas idiomáticas no solo facilita la integración, sino que también contribuye a una mayor seguridad, al garantizar que todos los conductores comprendan en profundidad las reglas antes de salir a la vía pública.

El debate en torno a la nueva regulación trasciende el ámbito de la seguridad vial y pone sobre la mesa cuestiones más amplias relacionadas con la integración social y la equidad de acceso. Florida, uno de los estados con mayor proporción de inmigrantes en Estados Unidos, se convierte así en escenario de una discusión sobre los límites entre la adaptación al entorno y el reconocimiento de la diversidad cultural. Algunos expertos sugieren que existen alternativas intermedias, como programas de educación vial en varios idiomas o procesos de adaptación progresiva, que podrían satisfacer simultáneamente las exigencias de seguridad y las demandas de inclusión.

La entrada en vigor de la nueva exigencia genera un escenario en el que miles de personas deberán ajustarse a condiciones más restrictivas, con consecuencias que ya se sienten en distintos ámbitos de la vida cotidiana. La medida refleja una tensión persistente entre los criterios de seguridad y el acceso a derechos básicos, en un contexto donde el idioma se convierte en un factor determinante de integración o exclusión.

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