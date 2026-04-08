Un estudio reveló que criar a un hijo cuesta ahora más de 300.000 dólares en Estados Unidos

El costo de criar a un hijo en Estados Unidos supera por primera vez los 300.000 dólares, según un estudio de LendingTree (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de criar a un hijo en Estados Unidos ha alcanzado una cifra sin precedentes, superando por primera vez los 300.000 dólares para una familia promedio. Según un reciente análisis de LendingTree, el gasto total estimado para 2026 se sitúa en 303.418 dólares, lo que representa un promedio anual de 16.857 dólares durante los 18 años que abarcan desde el nacimiento hasta la mayoría de edad. Esta cifra marca un hito en los registros del país y refleja el aumento sostenido de los gastos asociados a la crianza, que van desde la alimentación y el cuidado infantil hasta el vestuario y la educación básica.

El cálculo divulgado por LendingTree se basa en los gastos habituales de una pareja con un ingreso familiar medio en Estados Unidos, que ronda los 100.000 dólares anuales. Para obtener esta cifra, los investigadores consideraron el gasto acumulado en múltiples rubros esenciales para el desarrollo de un hijo: alimentación, vivienda, transporte, salud, cuidado infantil, vestimenta y actividades recreativas. El estudio también tomó en cuenta las deducciones fiscales y los incentivos estatales que suelen beneficiar a las familias, de modo que el monto final representa el gasto neto asumido por los padres promedio en el país.

Sin embargo, la estimación de LendingTree establece un límite claro: el análisis concluye al cumplir el hijo los 18 años, por lo que no incluye el costo de la educación universitaria, un rubro que puede modificar sustancialmente la economía familiar. En la actualidad, el gasto promedio anual para cursar estudios superiores en Estados Unidos ronda los 38.000 dólares, lo que suma aproximadamente 152.000 dólares adicionales si se considera una carrera de cuatro años. De este modo, el desembolso total para quienes deciden costear la universidad de sus hijos puede superar ampliamente el medio millón de dólares, sin contemplar otros gastos asociados a la vida universitaria.

Las familias con ingresos promedio en Estados Unidos enfrentan un gasto anual estimado de 16.857 dólares para la crianza de cada hijo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las familias estadounidenses enfrentan una presión financiera cada vez mayor debido a estos incrementos. Una encuesta nacional realizada por CBS News en febrero reveló que el 77 % de los encuestados considera que criar una familia es más difícil hoy que para generaciones anteriores. El propio estudio de LendingTree indica que muchos padres subestiman los gastos adicionales y terminan recurriendo al endeudamiento para cubrir necesidades como el cuidado infantil y otros servicios básicos. Matt Schulz, analista jefe de finanzas de consumo de LendingTree, subrayó que “el coste de criar a un hijo durante 18 años ha ascendido a más de 300.000 dólares, y ese aumento constante supone una enorme presión para los presupuestos de los estadounidenses”.

La ubicación geográfica se ha consolidado como un factor determinante en el costo de la crianza. De acuerdo con el informe, tres estados —Alaska, Kansas y Montana— registraron aumentos superiores al 20 % respecto al año anterior. Por su parte, Hawái encabeza la lista como el estado más costoso para criar a un hijo, con un gasto estimado de 412.661 dólares en 2026. Este monto implica que una familia destina más de una quinta parte de sus ingresos exclusivamente a la manutención de un hijo hasta los 18 años, evidenciando la disparidad regional dentro del territorio estadounidense.

Aunque la tendencia general es al alza, algunos indicadores muestran ligeros descensos en ciertos rubros. Por ejemplo, el costo del cuidado infantil proyectado para 2026 será de 17.264 dólares, una reducción de 572 dólares respecto al año anterior. Además, el gasto promedio durante los primeros cinco años de vida de un niño se calcula en 29.325 dólares anuales, lo que representa una leve baja del 0,3 %. No obstante, el informe advierte que estos alivios son puntuales y no logran contrarrestar el aumento sostenido de los costos generales.

El 77% de los estadounidenses considera que criar una familia es más difícil hoy que en generaciones pasadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de estos gastos se vuelve aún más palpable cuando se compara con otros indicadores económicos clave. En 2024, el ingreso familiar promedio en Estados Unidos fue de 83.730 dólares, una cifra que obliga a muchas familias a destinar una proporción significativa de sus recursos a la crianza, en algunos casos superando el 20 % de su presupuesto. Por otra parte, el costo estimado para criar a un hijo hasta los 18 años se acerca ya al precio medio de venta de una vivienda en el país, que según datos de Zillow alcanzaba los 356.000 dólares a finales de enero de este año.

La investigación de LendingTree se sustentó en datos actualizados de la Oficina del Censo de Estados Unidos y la Oficina de Estadísticas Laborales, complementados con información de organismos gubernamentales, entidades sin fines de lucro y fuentes académicas. El estudio advierte que, a pesar de leves desaceleraciones en algunos gastos, el costo total de criar a un hijo continúa siendo una de las principales preocupaciones económicas para las familias estadounidenses, situándose muy cerca de los valores que definen el mercado inmobiliario en el país.