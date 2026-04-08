Estados Unidos

Un astronauta de Artemis II le declaró su amor a su esposa desde la Luna y conmovió al mundo

Víctor Glover conmovió a millones al dedicarle unas palabras a su esposa durante la cobertura de la misión

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La tripulación de la nave Orion vivió un momento significativo cuando el piloto estadounidense expresó su amor a su esposa antes de perder contacto con el control terrestre

Las palabras de Victor Glover a su esposa Dionna Glover trascendieron la barrera del espacio y conmovieron a miles de personas en todo el mundo. Durante la misión Artemis II, justo antes de perder contacto con el control terrestre, el piloto de Estados Unidos pronunció una frase a su pareja: “Cariño, te amo desde la Luna”.

Desde la galería de observación de la misión, Dionna y una de sus hijas escucharon en directo el mensaje. La transmisión se viralizó en redes sociales y dejó al descubierto el momento más íntimo en medio de uno de los hitos tecnológicos recientes.

Frente a millones de espectadores y justo antes del blackout de comunicaciones por el paso de la Orion tras la Luna, Glover aprovechó el canal abierto para dirigirse a su familia. “A todos ustedes, Genesis, Maya, Joia y Corinne, los amo. Y Dionna, te amo. Me alegra que estén allí”, manifestó el astronauta.

Vista aérea de una sala de control con varias personas sentadas en escritorios con múltiples monitores, y una persona de pie junto a una pantalla luminosa
Desde la sala de control, los miembros del equipo del programa Artemis se comunicaron con el astronauta. (NASA)

Su declaración fue compartida y comentada en las redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el vínculo familiar incluso a cientos de miles de kilómetros de distancia.

Un mensaje que cruzó el espacio

La frase “Te amo desde la Luna” pronto se convirtió en tendencia. Comentarios en redes sociales describieron el momento como un ejemplo de “el amor que todos merecemos”, “las locas expectativas que ahora deben enfrentar los hombres”, o “esta es la señal para que subas la vara”.

Durante la transmisión, la esposa y la hija de Glover no pudieron ocultar su emoción. El público presenció cómo la distancia física quedó reducida a una anécdota frente a la cercanía emocional de la familia Glover.

La reflexión de Glover sobre el amor y la humanidad

La comunicación no se limitó a lo personal. Antes de que la nave quedara incomunicada con la Tierra, Glover dirigió un mensaje a todos los habitantes del planeta: “A todos ustedes allá abajo en la Tierra y alrededor de la Tierra, los amamos desde la Luna”.

Primer plano de Victor Glover, un hombre calvo con traje espacial naranja y azul, sonriendo y haciendo un corazón con las manos
Victor Glover, astronauta de la NASA y miembro de la misión Artemis II, sonríe y hace un corazón con las manos mientras viste su traje espacial. (NASA)

En otro pasaje, el piloto recordó una enseñanza central del cristianismo al citar: “Cristo dijo, en respuesta a cuál era el mayor mandamiento, que era amar a Dios con todo lo que eres. Y él también, siendo un gran maestro, dijo que el segundo es igual a este, y es amar a tu prójimo como a ti mismo”.

Glover añadió que, aunque la tripulación se preparaba para el silencio radiofónico, “todavía podemos sentir su amor desde la Tierra”.

Un hombre y una mujer sentados en escritorios con auriculares. El hombre, con bigote, hace un corazón con las manos sobre su cabeza, mientras la mujer sonríe
La frase de Victor Glover 'Te amo desde la Luna, Dionna' se convierte en tendencia global por su impacto en redes sociales. (NASA)

El astronauta expresó que, aunque habían viajado lejos, “no dejamos la Tierra, sino que la elegimos”. Además, señaló: “Siempre elegiremos la Tierra. Siempre nos elegiremos los unos a los otros”.

Estas expresiones tuvieron amplia repercusión dentro y fuera de la sala de control.

Récords y logros de la misión Artemis II

La jornada fue destacada en varios sentidos. La tripulación de la misión Artemis II superó la distancia más lejana alcanzada por humanos respecto a la Tierra y batió el registro impuesto por Apolo 13 en 1970.

Además, la tripulación se convirtió en la primera en más de 50 años en perder toda comunicación directa con la Tierra al pasar detrás de la Luna.

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El objetivo principal de Artemis II consiste en probar los sistemas de la nave Orion en un sobrevuelo lunar antes de futuras misiones tripuladas a la superficie. (NASA)

Este suceso, planeado y esperado por los técnicos de la NASA, representó un hito tecnológico y simbólico para la nueva etapa de exploración lunar.

La misión, en su séptimo día de un itinerario de diez jornadas, tiene como objetivo principal realizar un sobrevuelo lunar para poner a prueba los sistemas de la nave Orion antes del regreso de los astronautas a la superficie lunar en los próximos años.

Qué significa el blackout lunar y cuál es el próximo paso

El llamado blackout de comunicaciones es un fenómeno conocido en la comunidad espacial: la nave, al pasar tras la cara oculta de la Luna, queda fuera del alcance de cualquier señal de radio desde la Tierra. Durante ese periodo, los astronautas continúan sus tareas a bordo, confiando en los sistemas automáticos y en su entrenamiento.

En la imagen, proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II logró captar, desde la órbita lunar, cómo la Luna eclipsa al Sol, el lunes 6 de abril de lunar 2026. (NASA vía AP)
En la imagen, proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II logró captar, desde la órbita lunar, cómo la Luna eclipsa al Sol, el lunes 6 de abril de lunar 2026. (NASA vía AP)

El paso de la Orion por la región más lejana de la órbita lunar reafirmó la fiabilidad de la tecnología desarrollada para Artemis. Los ingenieros de la NASA monitorean en tiempo real los datos de telemetría y esperan el restablecimiento del contacto una vez la nave reaparece.

El siguiente objetivo será completar el circuito lunar y preparar el tramo final de la misión, sentando las bases para vuelos aún más desafiantes en el futuro.

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