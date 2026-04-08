Qué dijeron los astronautas de Artemis II en su primera comunicación con la Estación Espacial Internacional

La misión Artemis II logró la primera comunicación directa por radio entre una nave en órbita lunar y la Estación Espacial Internacional, estableciendo un nuevo hito tecnológico (NASA via AP)

Los astronautas de la misión Artemis II lograron el martes un avance inédito en la historia de la exploración espacial: por primera vez, se realizó una comunicación por radio directa entre una nave lunar y la Estación Espacial Internacional.

Este contacto, realizado durante el retorno tras un sobrevuelo lunar, representa un salto técnico frente a las misiones Apolo, cuando la interacción humana fuera de la Tierra era limitada y no existía diálogo en tiempo real entre bases espaciales. El avance fue informado porThe Associated Press.

La tripulación de Artemis II está conformada por Reid Wiseman (comandante), Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense). Es la primera ocasión en que una misión tripulada a la Luna incluye a una mujer, un afroamericano y un canadiense, estableciendo un hito en la diversidad de la exploración espacial.

La conexión involucró a los cuatro integrantes de Artemis II, quienes dialogaron con los tres ocupantes de la Estación Espacial Internacional, entre ellos la estadounidense Jessica Meir y un astronauta francés. Uno de los momentos destacados fue el reencuentro, aunque virtual, entre Koch y Meir, quienes participaron juntas en 2019 en la primera caminata espacial de la historia integrada solo por mujeres.

Esta vez, intercambiaron palabras separadas por 370.000 kilómetros, distancia recorrida por la señal en tiempo real desde la órbita lunar, bajo la coordinación del centro de control de Houston. Koch expresó a Meir: “Esperaba volver a encontrarte en el espacio. Pero nunca pensé que sería así; es increíble”. Meir manifestó su entusiasmo por volver a comunicarse con su colega en un nuevo contexto espacial.

Durante la misión Artemis II, la nave Orion alcanzó el 6 de abril un máximo de 252.752 millas (406.777 kilómetros) de la Tierra, superando el récord de la misión Apolo 13 (1970) por más de 6.000 km y situando a la tripulación como los seres humanos que más lejos han estado de nuestro planeta.

Además, la nave utilizó una trayectoria de retorno libre, que aprovecha la gravedad lunar para regresar a la Tierra sin grandes maniobras de propulsión, aumentando el margen de seguridad ante eventuales fallos técnicos.

Avances de Artemis II: logros y cifras

La nave Orion batió el récord de distancia de la Apolo 13, alcanzando 406.777 kilómetros de la Tierra y convirtiendo a su tripulación en los humanos que más lejos han viajado del planeta (REUTERS/Steve Nesius)

La misión Artemis II consiguió la primera comunicación directa entre una nave en órbita lunar y la Estación Espacial Internacional, según la agencia de noticias The Associated Press.

La tripulación, encabezada por Wiseman y Koch, transmitió más de 50 gigabytes de datos e imágenes obtenidas durante el sobrevuelo lunar, entre ellas una fotografía de la puesta de la Tierra capturada desde la Luna.

El volumen y calidad de esta información constituye un nuevo récord de distancia para las comunicaciones espaciales humanas y aporta datos inéditos para la comunidad científica, especificó la agencia espacial estadounidense NASA.

Las imágenes y datos enviados ya están siendo analizados por equipos científicos internacionales, lo que representa un aporte inmediato para estudios en geología lunar, meteoritos y desarrollo de nuevas tecnologías para futuras misiones.

Impacto científico y hallazgos clave

Los astronautas identificaron posibles ubicaciones para futuras bases lunares durante observaciones topográficas de la cara oculta de la Luna, según reportes científicos de la NASA (REUTERS/Joe Skipper)

El flujo de información proveniente de la órbita lunar es considerado por la NASA como determinante para la investigación y el desarrollo de futuras misiones tripuladas.

Según Kelsey Young, científica principal en geología lunar del Centro de Control de Misiones de la NASA, este material permite validar modelos sobre la composición del regolito lunar y la incidencia de micrometeoroides, factores clave para el diseño de futuras bases permanentes en la superficie del satélite.

Young declaró a la agencia de noticias The Associated Press: “Creo que nos permiten a todos sentir un poco de lo que ellos sentían, también hay mucha ciencia oculta en esas imágenes. Las conversaciones y las lecciones científicas aprendidas apenas están comenzando”.

La transmisión incluyó registros de fenómenos observados durante el vuelo, como una cascada de destellos en la superficie lunar, registrada mientras ocurría el eclipse solar total del lunes por la noche. Young explicó que se investiga si esos destellos correspondieron a una lluvia de meteoritos o a impactos de micrometeoroides, pero el evento causó “gritos de alegría” en el centro de operaciones científicas.

Además, los astronautas efectuaron observaciones topográficas de la cara oculta de la Luna, identificando posibles ubicaciones para futuras bases y recogiendo datos inéditos de la topografía lunar. Los experimentos biomédicos se enfocaron en los efectos del espacio profundo sobre el cuerpo humano, aportando información clave para misiones de larga duración.

Desafíos técnicos en la misión lunar

Un fallo en el inodoro de la nave Orion obligó a la tripulación de Artemis II a usar un sistema alternativo, rememorando los desafíos técnicos de las primeras misiones espaciales (REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY)

No todos los aspectos de la misión resultaron sencillos para la tripulación de Artemis II. Uno de los desafíos técnicos más mencionados fue el funcionamiento intermitente del inodoro de la cápsula Orion, valuado en USD 23 millones.

Este contratiempo obligó a los astronautas a emplear un sistema alternativo de bolsa y embudo para sus necesidades fisiológicas, remitiendo a condiciones similares a las de las primeras incursiones espaciales. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, declaró luego del sobrevuelo lunar: “Definitivamente tendremos que arreglar algunos problemas de fontanería antes de la próxima misión Artemis”.

El inconveniente se atribuyó a un filtro obstruido en el sistema de descarga, un problema que no requirió intervención urgente, pero se suma a las mejoras estimadas para futuras expediciones. Según Rick Henfling, director de vuelo de la NASA, el sistema de ventilación del baño operó por debajo de lo esperado y el equipo en Tierra trabaja en evacuar el tanque de aguas residuales.

Durante la reentrada, la nave Orion superará los 40.000 km/h, soportando temperaturas de miles de grados. Para disipar la energía, la cápsula ejecutará una maniobra de rebote en la atmósfera (‘skip reentry’), ya ensayada en Artemis I. Antes del regreso, los astronautas deben configurar la nave y sus trajes para afrontar la reentrada y asegurar la integridad de los datos científicos recolectados.

Más allá de los retos técnicos, la dimensión humana de la misión fue central. El reencuentro entre Christina Koch y Jessica Meir, sumado a la reacción de la tripulación al contemplar la Tierra desde la Luna, reflejó el impacto psicológico de los viajes espaciales.“La singularidad y el valor de eso se aprecian aún más al contemplar nuestro planeta desde la Luna”, destacó Koch aThe Associated Press.

Próxima etapa: preparación y expectativas del regreso

El retorno de la nave Orion está programado para el viernes, con el amerizaje previsto frente a la costa de San Diego. El buque de recuperación USS John P. Murtha se encuentra en ruta para asistir en las operaciones de rescate y traslado de la tripulación, culminando así la primera misión lunar tripulada desde Apolo 17 en 1972.

Antes de regresar, los astronautas deben asegurar el correcto almacenamiento de las muestras y el cierre de los sistemas experimentales.

La exitosa conclusión de Artemis II representa la base de lanzamiento para Artemis III, programada para 2027 como vuelo en órbita terrestre baja, y para Artemis IV, que en 2028 buscará el primer alunizaje cerca del polo sur lunar por parte de una tripulación internacional.

La agencia espacial estadounidense NASA y sus socios ven estos hitos como claves para establecer una presencia humana sostenida en la Luna y, a mediano plazo, preparar misiones hacia Marte.

Un dato singular: los astronautas llevan a bordo un iPhone 17 Pro Max autorizado por la NASA —sin acceso a internet ni Bluetooth—, algo inédito en misiones de este tipo.

Jared Isaacman resumió el sentir del equipo en conferencia de prensa: “La misión ha ido bien, pero respiraré más tranquilo cuando hayamos superado la reentrada y todos estén bajo los toboganes y en el agua”.