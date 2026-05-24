Estados Unidos

El Mundial 2026 podría generar más apuestas deportivas que el Super Bowl en Estados Unidos

La próxima cita futbolística ofrecerá oportunidades para apostar mediante la ampliación de equipos participantes, el mayor número de encuentros y el horario favorable para el público norteamericano

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En una imagen dividida, a la izquierda está el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA dorado y a la derecha el trofeo Vince Lombardi plateado sostenido por manos
El Mundial 2026 podría generar más de USD 5.500 millones en apuestas deportivas y mercados de predicción en Estados Unidos (Reuters)

El Mundial 2026 que arrancará el 11 de junio en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos apunta a convertirse en uno de los mayores eventos de apuestas de la historia: los estadounidenses podrían jugar USD 3.100 millones en apuestas deportivas en línea y otros USD 2.400 millones en mercados de predicción, según CBS News y un pronóstico de Bookies.com, una cifra que supera el volumen legal apostado por el país en el Mundial de 2022 y que lo coloca por encima del Super Bowl como polo de atracción para el negocio del juego.

Los estadounidenses apostaron legalmente USD 1.800 millones en el Mundial de Qatar 2022, una suma casi equivalente a la que destinaron al Super Bowl de 2026. Sin embargo, el salto proyectado para esta edición se apoya en la expansión del juego móvil legal en decenas de estados y en la aparición de nuevas vías de apuesta fuera de las casas tradicionales.

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La plataforma Bookies.com calcula que plataformas de mercados de predicción como Kalshi y Polymarket concentrarán por sí solas otros USD 2.400 millones. Debido a esto, el analista de apuestas deportivas Bill Speros, explicó a CBS News: “Los mercados de predicción existen desde hace mucho tiempo, pero no empezaron a aceptar operaciones deportivas hasta el año pasado. Así que probablemente verás que Kalshi y Polymarket muevan una cifra importante con esto”.

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Los estadounidenses apostaron más dinero en el Mundial de Qatar 2022 que en el Super Bowl, y se espera que esa cifra se duplique en 2026 (Archivo)

Una encuesta reciente de PwC concluyó que el 58% de los estadounidenses planea apostar en el torneo. Ese universo incluye apuestas en línea, mercados de predicción, concursos de deportes de fantasía e incluso apuestas informales entre amigos y familiares.

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Cerca de un tercio de quienes prevén participar en esas apuestas dice que arriesgará al menos USD 250, de acuerdo con PwC, que basó sus resultados en una encuesta realizada en abril a más de 2.000 adultos, de acuerdo con CBS News. Ese dato ayuda a medir la profundidad del fenómeno: no se trata solo de más participantes, sino también de apostadores dispuestos a mover montos más altos.

Nuevo formato del torneo amplía el volumen disponible

La escala del campeonato también explica el crecimiento esperado del mercado, según CBS News. Por primera vez, el Mundial reunirá a 48 selecciones, frente a las 32 que participaron en 2022, y tendrá 104 partidos.

Ese aumento de encuentros multiplica las oportunidades de apuesta durante casi un mes de competencia. En América del Norte, además, una mayor cantidad de partidos se jugará en horario central, un factor que puede elevar la participación del público, sostuvo John Ewing, ejecutivo de relaciones públicas de BetMGM, una empresa de apuestas deportivas en línea.

Ewing señaló en CBS News: “Eso hará que sea más fácil para los aficionados ver los partidos y apostar durante los juegos”. También recordó que la diferencia horaria entre Estados Unidos y Qatar, sede del torneo hace cuatro años, había dificultado que muchos apostadores estadounidenses participaran en tiempo real.

La clasificación de la selección de Estados Unidos más allá de la fase de grupos también podría empujar aún más el volumen apostado, añadió Ewing. “La gente suele apostar por sus equipos favoritos o, en este caso, tiende a actuar por patriotismo y apoyar a los estadounidenses”, afirmó.

El 58% de los estadounidenses planea participar en apuestas del Mundial 2026, según una encuesta de PwC citada por CBS News (REUTERS/Agustin Marcarian)
El 58% de los estadounidenses planea participar en apuestas del Mundial 2026, según una encuesta de PwC citada por CBS News (REUTERS/Agustin Marcarian)

Siete estados legalizaron apuestas deportivas desde el último Mundial

Desde el Mundial de 2022, siete nuevos estados aprobaron las apuestas deportivas, según Bookies.com citado por CBS News. Esa ampliación regulatoria es uno de los motores centrales de la expansión del mercado en torno al torneo de 2026.

Algunos estados, además, ya estudian cómo capturar una parte mayor de ese flujo de dinero. En Nueva Jersey, que será sede de varios partidos, legisladores presentaron recientemente un proyecto de ley para añadir un recargo del 10% a las apuestas vinculadas con el Mundial.

En el frente estrictamente deportivo, Francia y España aparecen como los principales favoritos de las apuestas para ganar el torneo, con cuotas de entre +450 y +500, según The Independent, que cita a DraftKings. Detrás figuran Inglaterra (+650), Brasil (+800) y la vigente campeona Argentina (+900).

La selección de Estados Unidos aparece bastante más atrás, con cuotas de entre +6.000 y +8.000 para consagrarse, lo que equivale a cerca de un 1% de probabilidad, según el artículo purblicado por The Independent.

Siete estados estadounidenses legalizaron las apuestas deportivas desde el último Mundial, ampliando el mercado disponible en el país para el torneo de 2026 (REUTERS)
Siete estados estadounidenses legalizaron las apuestas deportivas desde el último Mundial, ampliando el mercado disponible en el país para el torneo de 2026 (REUTERS)

Aun así, las casas de apuestas esperan que avance en la etapa inicial: Estados Unidos es favorito para ganar su grupo con +130 y para superar la zona por delante de Turquía (+1.000), Paraguay (+1.000) y Australia (+60.000).

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