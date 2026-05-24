Ucrania solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras el destructivo ataque de Rusia sobre Kiev

Un integrante de los equipos de emergencia trabaja entre los restos de edificios dañados tras el ataque nocturno ruso con misiles y drones sobre Kiev, en medio de la escalada de la guerra en Ucrania (REUTERS/Thomas Peter)

Ucrania solicitó este jueves una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y de otros organismos internacionales después de un ataque masivo lanzado por Rusia contra Kiev que dejó al menos cuatro muertos, más de 80 heridos y daños en decenas de puntos de la capital.

El canciller ucraniano, Andrii Sybiha, informó que ordenó a las delegaciones diplomáticas de su país activar todos los mecanismos multilaterales disponibles para responder al bombardeo ruso, al que calificó como un acto de “terror contra civiles”.

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“He instruido a todas nuestras misiones ante organizaciones internacionales a utilizar plenamente las herramientas multilaterales en respuesta al bárbaro ataque ruso con misiles contra Kiev”, escribió el funcionario en la red social X.

El gobierno de Volodimir Zelensky pidió además una sesión conjunta del Foro de Cooperación para la Seguridad y del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), mientras busca aumentar la presión diplomática sobre Moscú.

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El canciller ucraniano, Andrii Sybiha, llamó a una respuesta multilateral tras los ataques con misiles rusos en Kiev

Según Sybiha, el Kremlin intenta compensar la falta de avances militares en el campo de batalla mediante ataques dirigidos contra zonas urbanas e infraestructura civil.

“Putin está intentando intimidar a Ucrania atacando civiles y destruyendo edificios residenciales, museos, escuelas e infraestructura crítica”, afirmó el canciller.

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Las autoridades ucranianas informaron que el bombardeo impactó cerca de 50 ubicaciones distintas en Kiev. Entre los sitios afectados aparecen complejos residenciales, viviendas particulares, mercados, centros educativos, edificios administrativos, dependencias policiales y el Museo Nacional de Chornóbil.

Sybiha aseguró que Moscú también busca “intimidar al mundo” mediante el lanzamiento de misiles balísticos de alcance intermedio contra ciudades consideradas pacíficas.

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Un hombre observa los daños causados por un bombardeo ruso en Kiev después de una nueva ofensiva nocturna con misiles y drones (REUTERS)

“Todo esto requiere una acción fuerte y coordinada de la comunidad internacional”, sostuvo.

En sus declaraciones, el funcionario reclamó a los aliados occidentales avanzar con medidas multilaterales destinadas a “disuadir a Rusia” y forzar al Kremlin a aceptar una paz “integral, justa y duradera”.

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El nuevo episodio ocurre en medio de una escalada de ataques rusos sobre territorio ucraniano y mientras Moscú continúa utilizando armamento de alta capacidad destructiva.

Lanzamiento del misil Oreshnik

En las últimas semanas, Ucrania denunció el empleo reiterado del misil balístico ruso Oreshnik, un proyectil de alcance intermedio capaz de transportar carga nuclear y presentado por el Kremlin como un sistema “imposible de interceptar”.

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Según autoridades rusas, el misil puede alcanzar objetivos ubicados entre 3.000 y 5.500 kilómetros de distancia y atacar a velocidades hipersónicas cercanas a Mach 10.

El arma fue utilizada por primera vez en 2024 contra la ciudad ucraniana de Dnipro y posteriormente volvió a ser lanzada sobre otras regiones del país, incluida una zona cercana a Kiev.

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El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó previamente que el sistema posee múltiples cabezas de combate y capacidad para destruir objetivos profundamente protegidos.

Aunque en los ataques recientes no se utilizaron cargas nucleares, Ucrania y varios gobiernos occidentales consideran que el uso de este tipo de misiles busca aumentar la presión psicológica y militar sobre la población civil.

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Especialistas militares señalan además que el Oreshnik forma parte de la nueva generación de sistemas balísticos desarrollados por Moscú para reforzar su capacidad de disuasión frente a Occidente y ampliar su margen operativo dentro del conflicto.

Mientras tanto, las autoridades de Kiev continúan evaluando daños y coordinando tareas de rescate en distintos puntos de la capital.

Una detonación provocada por misiles y drones rusos se observa sobre Kiev durante el bombardeo nocturno lanzado por Moscú (REUTERS/Gleb Garanich)

Equipos de emergencia y fuerzas de seguridad trabajan en edificios afectados por explosiones, incendios y derrumbes parciales generados durante el ataque.

El gobierno ucraniano insistió en que la respuesta internacional será clave para contener nuevas ofensivas rusas contra áreas urbanas y evitar una escalada adicional del conflicto.

(Con información de EFE y AFP)