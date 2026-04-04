El inodoro de la nave Orión costó USD 23 millones y desató debate en Estados Unidos

El inodoro de la nave Orión para Artemis II costó USD 23 millones y es el segundo más caro de la historia. (NASA)

El inodoro instalado en la nave Orión de la misión Artemis II costó a los contribuyentes estadounidenses un total de USD 23 millones. La cifra desató un amplio debate sobre el presupuesto dedicado a la exploración espacial.

Según Guinness World Records, se trata del segundo inodoro más caro de la historia, solo superado por el que utilizó el transbordador Endeavour en 1992, cuyo valor actualizado ronda los USD 70 millones.

La NASA destinó seis años al desarrollo de este baño de titanio, conocido oficialmente como Universal Waste Management System (UWMS). Su sofisticación responde tanto a las exigencias de higiene y seguridad en misiones de larga duración y sin gravedad como a la necesidad de evitar que los astronautas empleen bolsas plásticas para sus necesidades fisiológicas, como ocurría con los modelos anteriores.

El sistema se integra en la cápsula Orión, destinada a la primera misión tripulada que orbitará la Luna en más de medio siglo, y supone un avance sobre las soluciones previas.

Por qué el inodoro de Artemis II costó USD 23 millones

La NASA justificó el desembolso de USD 23 millones en el desarrollo del UWMS por la necesidad de crear un sistema capaz de funcionar en condiciones extremas y que sea apto para ambos sexos. El dispositivo utiliza un mecanismo de succión por vacío para recolectar tanto orina como desechos sólidos, evitando la dispersión de fluidos en la cabina y garantizando la seguridad sanitaria de la tripulación.

El costo de este inodoro responde no solo a los materiales —como el titanio impreso en 3D—, sino también a la investigación, los ensayos en microgravedad y la integración de componentes automatizados.

El baño espacial de Artemis II utiliza titanio impreso en 3D y tecnología de succión por vacío para garantizar la seguridad sanitaria. (NASA)

Durante el vuelo de Artemis II, la tripulación experimentó una avería en la manguera de orina poco después del despegue. La NASA informó que el incidente se resolvió con rapidez y no comprometió la misión, aunque obligó temporalmente a los astronautas a usar bolsas hasta que el sistema volvió a la normalidad.

Mejoras técnicas y comparativa con otros sistemas espaciales

El Universal Waste Management System (UWMS) supuso un avance respecto a los baños anteriores de la Estación Espacial Internacional (EEI). De acuerdo con el portal especializado Space.com, el nuevo sistema es un 40% más ligero y ocupa un 65% menos espacio que el modelo previo, lo que permite optimizar el volumen disponible en la nave y facilita su uso con equipos voluminosos.

Cada astronauta dispone de un embudo personal conectado a una manguera flexible, mientras que los desechos sólidos quedan almacenados en bolsas selladas dentro del inodoro para su regreso a la Tierra. La orina, tras un tratamiento químico, se expulsa al espacio varias veces al día, evitando acumulaciones y riesgos de contaminación microbiana, según Space.com.

Cada astronauta de Artemis II dispone de un embudo personal y los desechos sólidos se almacenan en bolsas selladas para su regreso a la Tierra. (NASA)

Según datos recopilados por la revista de divulgación científica Popular Science y la cadena británica BBC, el baño de Artemis II forma parte de un conjunto de sistemas avanzados actualmente en órbita, que incluyen unidades en la Estación Espacial Internacional, la estación Tiangong de China, y las cápsulas Soyuz, Crew Dragon y Shenzhou.

Contexto y futuro de la tecnología de saneamiento espacial

La inversión en este tipo de sistemas responde a la proyección de misiones espaciales más largas y con tripulaciones mixtas. La NASA y sus socios internacionales consideran prioritario garantizar la higiene y el confort en vuelos hacia la Luna y, en el futuro, hacia Marte.

El inodoro desarrollado para Artemis II servirá como base para los dispositivos que se utilizarán en próximas misiones de exploración profunda, donde la autonomía y la fiabilidad de los sistemas de soporte vital serán determinantes para el éxito y la seguridad.