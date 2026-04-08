Estados Unidos

La FIFA publica el mapa oficial de asientos para el Mundial 2026 junto con la venta de boletos

El proceso de compra de entradas para la Copa Mundial genera expectativa y plantea desafíos a los aficionados que buscan la mejor experiencia en las sedes de Norteamérica

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Compradores del Mundial 2026 denuncian ubicaciones inesperadas pese a pagar por los mejores asientos, intensificando el malestar entre los aficionados (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)
Compradores del Mundial 2026 denuncian ubicaciones inesperadas pese a pagar por los mejores asientos, intensificando el malestar entre los aficionados (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Miles de compradores de entradas para el Mundial 2026 han manifestado sentirse engañados tras recibir ubicaciones inesperadas para los partidos, a pesar de haber pagado precios elevados por los mejores asientos.

El principal reclamo apunta a que los mapas de estadios publicados por FIFA durante el proceso de venta no reflejaron con claridad ni precisión la verdadera ubicación de los asientos ofrecidos, especialmente en la categoría más costosa.

El descontento se intensificó cuando, al asignar los asientos concretos, muchos aficionados descubrieron que sus boletos de Categoría 1 —los más caros del evento— correspondían a zonas tradicionalmente asociadas a categorías inferiores, como esquinas o detrás de las porterías.

Boletos de Categoría 1, los más caros del Mundial 2026, fueron asignados en sectores tradicionalmente asociados a categorías inferiores, como esquinas o detrás de porterías (The Athletic)
Boletos de Categoría 1, los más caros del Mundial 2026, fueron asignados en sectores tradicionalmente asociados a categorías inferiores, como esquinas o detrás de porterías (The Athletic)

En varios casos, los lugares asignados estaban en sectores que originalmente aparecían como Categoría 2 en los mapas iniciales.

Esta situación generó una ola de reclamos formales y cuestionamientos sobre la transparencia y la equidad del proceso de venta.

El proceso afectó a seguidores de distintos países, quienes realizaron numerosas denuncias en redes sociales y foros especializados.

Los mapas de estadios publicados por FIFA durante la venta de entradas para el Mundial 2026 no reflejaron con precisión la ubicación real de los asientos ofrecidos (The Athletic)
Los mapas de estadios publicados por FIFA durante la venta de entradas para el Mundial 2026 no reflejaron con precisión la ubicación real de los asientos ofrecidos (The Athletic)

Reclamos de fanáticos y cambios en los mapas

Diferentes compradores denunciaron que durante la venta, los mapas sugerían que un boleto de Categoría 1 podía ubicarse en cualquier sector privilegiado del nivel inferior o en zonas centrales del segundo nivel.

Sin embargo, esos sectores resultaron inaccesibles para la mayoría de los compradores habituales al momento de la asignación.

Muchos aficionados aseguraron no conocer a personas que hayan recibido asientos en las zonas más cercanas al campo, que supuestamente correspondían a la categoría superior.

Consideran que estos lugares fueron reservados para paquetes de hospitalidad, empresas o socios comerciales, restringiendo así el acceso a los seguidores que compraron boletos regulares.

La falta de transparencia en el proceso de venta de entradas para el Mundial 2026 llevó a denuncias en redes sociales y reclamos formales de aficionados de varios países (The Athletic)
La falta de transparencia en el proceso de venta de entradas para el Mundial 2026 llevó a denuncias en redes sociales y reclamos formales de aficionados de varios países (The Athletic)

El proceso de asignación de asientos para el Mundial 2026, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, ha generado confusión adicional ya que la compra se realizó sin que los compradores conocieran previamente los mapas definitivos ni los precios exactos.

Ambos elementos solo se revelaron a quienes obtuvieron acceso anticipado por sorteo, y los mapas fueron modificados en varias ocasiones en los meses siguientes.

La perspectiva de los afectados y la respuesta de FIFA

El malestar quedó documentado en testimonios como el de Jordan Likover, quien afirmó: “Pagamos esperando estar en cierto lugar y, al final, la ubicación cambió”.

Otros, como Andrew Swart, que desembolsó USD 862,50 por una entrada de Categoría 1 para el partido de Estados Unidos contra Australia, recibieron asientos en zonas elevadas, lejos de las áreas centrales esperadas.

FIFA modificó varias veces los mapas de estadio y eliminó versiones iniciales, dificultando a los compradores conocer la ubicación definitiva de sus asientos para el Mundial 2026 (The Athletic)
FIFA modificó varias veces los mapas de estadio y eliminó versiones iniciales, dificultando a los compradores conocer la ubicación definitiva de sus asientos para el Mundial 2026 (The Athletic)

La frustración se agravó tras la eliminación de mapas del portal de FIFA y la publicación posterior de versiones ajustadas que excluían los sectores de simpatizantes y realizaban más cambios en la zonificación.

En la comunicación oficial enviada por correo electrónico, la entidad sostuvo que los mapas eran “orientativos”, diseñados para ayudar a los aficionados a entender la posible ubicación de sus asientos, sin detallar la distribución exacta.

FIFA no aclaró el motivo por el cual los mapas iniciales omitieron las áreas destinadas a hospitalidad. Según personas familiarizadas con la organización, estos paquetes exclusivos podrían representar cerca del 15 % del aforo en algunos partidos, aunque la proporción varía según el estadio y la demanda.

Expectativas frente a la realidad y posibles acciones legales

El método de venta ha originado quejas formales, solicitudes de reembolso y amenazas de acciones legales colectivas.

Algunos compradores señalaron que se sintieron “manipulados” o “estafados”, ya que pagaron por una ubicación que nunca estuvo realmente disponible para el público general.

FIFA respalda su posición jurídica en sus términos y condiciones, donde advierte que las representaciones visuales de las categorías son solo para orientación y que la ubicación final del asiento puede modificarse incluso después de la compra, siempre dentro de la misma categoría o una superior.

Boletos impresos con precios de 400 a 500 en dólares, euros y libras en primer plano. Un estadio iluminado y lleno de gente se ve al fondo.
El inicio de la venta de entradas para la Copa Mundial 2026 despierta gran expectación, mientras los fanáticos analizan las opciones de ubicaciones y precios en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá (Imagen Ilustrativa Infobae)

En partidos de menor atractivo, la federación ha reasignado sectores completos a categorías inferiores, beneficiando a algunos compradores.

En los encuentros de gran demanda, no existen registros de que los asientos centrales hayan sido asignados a los compradores estándar.

Un malestar persistente entre los aficionados

La ausencia de transparencia y los recurrentes cambios en los mapas han afectado la confianza de los aficionados en FIFA. Varios consideran que la organización priorizó la maximización de ingresos sobre la experiencia del seguidor.

La expectativa de recibir exactamente el producto adquirido, base de cualquier transacción, no se cumplió según los testimonios recogidos.

Diversos afectados han intentado contactar a FIFA para pedir explicaciones o reembolsos sin recibir respuesta satisfactoria. La situación ha generado un ambiente de desconfianza y desilusión que pone en cuestión la gestión del evento y la relación de FIFA con sus seguidores.

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