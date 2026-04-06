Donald Trump advirtió a Irán: “El país entero podría desaparecer en una noche”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una rueda de prensa acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 6 de abril de 2026. REUTERS/Evan Vucci

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes que todo Irán podría ser “sacado” el martes al expirar el plazo que impuso para que la república islámica reabra la vía fluvial clave del Estrecho de Ormuz.

“El país entero podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana por la noche”, dijo Trump en una conferencia de prensa el lunes.

Más temprano, Trump calificó como “un paso muy significativo” la propuesta de alto el fuego en la guerra con Irán, aunque consideró que no es suficiente para finalizar el conflicto. Las declaraciones se produjeron en un evento de Pascua en la Casa Blanca, tras la confirmación por parte del gobierno estadounidense de que está en estudio un acuerdo para una tregua de 45 días.

Trump explicó ante la prensa: “Es una propuesta significativa, es un paso muy importante. No es suficiente, pero es un paso muy significativo”. Añadió que las negociaciones continúan y que todavía no se ha tomado una decisión definitiva: “Ellos están negociando ahora. Veremos qué sucede”.

El mandatario advirtió que si Irán no reabre el estrecho de Ormuz antes del martes por la noche, hora de Washington, ordenará ataques masivos contra infraestructuras clave del país, incluidos puentes y plantas de energía. Trump calificó el plazo como final y reiteró la amenaza durante el evento en presencia de la primera dama Melania Trump y una figura disfrazada de conejo de Pascua: “Todo el país puede ser derrotado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”.

Medios estatales iraníes informaron que Teherán ha rechazado la propuesta, calificándola de iniciativa estadounidense. Se indicó que varias naciones buscan una solución diplomática tras 38 días de conflicto, originado por ataques de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní. Irán ha respondido lanzando misiles y drones a diferentes objetivos en Oriente Medio.

En relación con los ataques estadounidenses, Trump fue consultado sobre la posibilidad de que los bombardeos a infraestructuras civiles, como plantas de energía y puentes, sean considerados crímenes de guerra. El presidente respondió: “No me preocupa… El crimen de guerra es permitir que Irán tenga un arma nuclear”.

Trump reiteró que si depende de él, tomaría control del petróleo iraní, aunque admitió que la opinión pública estadounidense prefiere poner fin a la guerra. “Me quedaría con el petróleo y ganaría mucho dinero”, afirmó.

Trump endureció su postura al asegurar que si Irán no cumple con la reapertura del estrecho de Ormuz, “no tendrán puentes, no tendrán plantas de energía, no tendrán nada”. El presidente añadió que existen “otras cosas peores” que no detalló ante la prensa. Estas amenazas se sumaron a publicaciones recientes en redes sociales, donde Trump había anunciado ataques contra infraestructura civil iraní y posteriormente retrasó el plazo en un día.

El presidente estadounidense calificó de “insensatos” a quienes se oponen a la guerra con Irán, argumentando que el conflicto tiene como único objetivo impedir que ese país obtenga armas nucleares. “La guerra es por una sola cosa. Irán no puede tener un arma nuclear”, concluyó el mandatario.

El desarrollo del conflicto y las amenazas de Washington mantienen la tensión en la región, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución negociada.

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