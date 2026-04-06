Savannah Guthrie regresa a Today y se dirige a sus seguidores en medio de la angustia por la desaparición de su madre

Savannah Guthrie regresa a Today de NBC tras dos meses ausente por la desaparición de su madre en Arizona (Captura Fox News)

La periodista Savannah Guthrie regresó este lunes al programa Today de NBC tras dos meses de ausencia, motivada por la desaparición de su madre, Nancy Guthrie, en Arizona.

El retorno de Guthrie, acompañado por expresiones de solidaridad tanto del público como de sus colegas, se produce en un contexto de búsqueda nacional caracterizado por avances limitados y una recompensa por información que supera el millón de dólares, según informó Fox News.

Un elemento singular de este caso es la magnitud del operativo desplegado para dar con el paradero de Nancy Guthrie.

La familia Guthrie ofreció USD 1 millón de los más de USD 1,2 millones que integran la recompensa total destinada a quien aporte datos relevantes para la localización de la madre de la periodista.

Hasta el momento, las pistas sobre su paradero son escasas y no han permitido un avance contundente en la investigación.

El operativo de búsqueda por Nancy Guthrie moviliza equipos federales y estatales coordinados en todo el territorio estadounidense (REUTERS/Rebecca Noble)

Las autoridades reiteran el pedido de colaboración ciudadana e instan a cualquier persona con información a comunicarse al 1-800-CALL-FBI, el canal oficial dispuesto para recibir aportes que puedan resultar determinantes.

Un regreso marcado por la incertidumbre y el apoyo público

Durante la emisión matutina de este lunes, Savannah Guthrie mantuvo el formato habitual de Today. Abrió la transmisión con un saludo tradicional: “Buenos días, bienvenidos a Today este lunes por la mañana. Nos alegra que hayan comenzado la semana con nosotros y es bueno estar en casa”, afirmó la conductora, de acuerdo con Fox News.

El regreso se produjo en el estudio del Rockefeller Center de Nueva York, donde fue recibida por carteles y mensajes de seguidores congregados en la plaza, así como la presencia de colegas y miembros del equipo que llevaban lazos amarillos en una señal de apoyo.

La periodista, sin referirse directamente a su madre durante la transmisión, manifestó su agradecimiento por el respaldo recibido: “He recibido tantas cartas, tanta amabilidad, y mi familia entera lo siente, sentimos sus oraciones. Muchas gracias”, dijo emocionada, tal como documentó Fox News.

El reencuentro incluyó selfies, saludos y la interacción con fanáticos que vestían camisetas con mensajes de bienvenida, reflejando un fuerte lazo emocional entre Guthrie y el público en medio de la situación adversa.

La desaparición de Nancy Guthrie ocurrió el 1 de febrero, después de ser dejada en su vivienda de Arizona por su yerno cerca de las 22:00

La desaparición de Nancy Guthrie y el operativo de búsqueda

La desaparición de Nancy Guthrie fue informada el 1 de febrero, tras ser dejada por su yerno en su vivienda en Arizona cerca de las 22:00.

Las investigaciones plantean que pudo haber sido llevada contra su voluntad, lo que elevó el perfil del caso a nivel nacional y aumentó la preocupación tanto de las autoridades como de la familia.

La recompensa, que rebasa los USD 1,2 millones, representa una de las más altas en casos de esta naturaleza y pretende incentivar la obtención de información relevante.

Las autoridades han recordado que cualquier dato, por mínimo que sea, podría resultar esencial para el avance del caso. La investigación permanece abierta y es gestionada por equipos especializados en coordinación con organismos federales y estatales.

La familia Guthrie insiste en la relevancia de la colaboración ciudadana y expresa su gratitud por el apoyo recibido en todo el país.

La recompensa por información sobre Nancy Guthrie supera 1,2 millones de dólares, según fuentes oficiales y familiares (Courtesy NBC/Today/Handout via REUTERS)

Savannah Guthrie y la resiliencia ante la adversidad

El regreso de Savannah Guthrie a la conducción de Today se produjo el lunes 6 de abril de 2026, día en el que vistió de amarillo como símbolo de esperanza y solidaridad.

Mientras recibía el apoyo de la audiencia y sus compañeros, la periodista destacó el acompañamiento en momentos difíciles: “Algunos carteles hermosos afuera. Estoy emocionada de verlos, de abrazarlos a todos. He estado sintiendo ese amor de manera muy intensa”, resaltó durante la transmisión, según Fox News.

Pese a la incertidumbre respecto al destino de su madre, Guthrie mantiene la esperanza de avances en la investigación, al tiempo que retorna a su labor al frente del principal matutino de NBC, concentrada en la cobertura nacional y el compromiso periodístico.

El caso de Nancy Guthrie sigue abierto y, conforme destacan las autoridades, cada nuevo dato proporcionado por la audiencia es considerado crucial para los investigadores.

La presentadora continúa con su actividad profesional mientras espera novedades sobre la investigación, consciente de que el apoyo de la audiencia y la comunidad es clave durante la crisis.

Las autoridades recalcan que la colaboración ciudadana podría ser determinante para esclarecer el caso y lograr el regreso seguro de Nancy Guthrie.