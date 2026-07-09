Estados Unidos

Cómo inscribirse en Fair Fares NYC y obtener el 50% de descuento en el transporte público de Nueva York

El programa impulsado por la ciudad permite a quienes cumplen ciertos requisitos pagar la mitad en sus viajes dentro de la red de metro, buses y servicios habilitados. El trámite incluye verificación de identidad, domicilio e ingresos

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Varios torniquetes metálicos con pantallas digitales iluminadas en azul y verde. Algunas muestran el logo OMNY, otras la palabra GO
La aprobación de Fair Fares NYC puede demorar hasta 30 días y el beneficio debe renovarse cada año para evitar la suspensión del descuento (Marc A. Hermann/MTA New York City Transit).

Fair Fares NYC (FFNYC) es una iniciativa municipal que busca aliviar los gastos de transporte de los habitantes de Nueva York con ingresos limitados. A través de este programa, quienes cumplen con los requisitos pueden acceder a una reducción del 50% en el precio de los pasajes de metro y de autobús seleccionados, así como en los viajes del servicio Access-A-Ride (AAR) Paratransit.

Requisitos de elegibilidad

Para inscribirse en Fair Fares NYC, los solicitantes deben:

  • Residir en la ciudad de Nueva York.
  • Tener entre 18 y 64 años.
  • Pertenecer a un grupo familiar que cumpla con los límites de ingresos del programa.
  • No recibir el costo total del pasaje a través de otros programas municipales.
  • No participar ni ser elegible para el programa de tarifa reducida de la MTA, salvo para el servicio Access-A-Ride (AAR).

El programa no pregunta ni registra información sobre el estatus migratorio.

Una persona se aproxima a un torniquete del metro con pantalla azul que muestra “GO” y luces verdes. Otros torniquetes de metal se ven al fondo
Para inscribirse en Fair Fares NYC se debe vivir en la ciudad de Nueva York, tener entre 18 y 64 años y cumplir con los límites de ingresos del programa (Marc A. Hermann/MTA New York City Transit).

Cómo solicitar el descuento

La solicitud se realiza en el sitio oficial de Fair Fares. En el proceso, se deberá aportar información sobre identidad, residencia e ingresos.

Los documentos aceptados para verificar la identidad y la edad incluyen identificaciones oficiales, licencias de conducir, pasaportes, certificados de nacimiento, entre otros.

Para acreditar la residencia, se aceptan facturas de servicios, contratos de alquiler, estados de cuenta, facturas de seguros, cartas del gobierno de los últimos 90 días, etcétera.

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Para acreditar ingresos, es necesario presentar el formulario 1040 del IRS o comprobantes de beneficios, talonarios de pago recientes, cartas del empleador o documentación de ingresos por cuenta propia, entre otros. Los ingresos por manutención infantil no deben incluirse en la solicitud ni en la documentación.

La revisión de la solicitud puede demorar hasta 30 días. Se puede consultar el estado en la cuenta del portal oficial. Una vez aprobado el beneficio, la inscripción dura un año desde la fecha de aprobación, siempre que se mantengan los requisitos.

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Fila de molinetes de metal en el metro de Nueva York. Una persona de camisa rayada y pantalón blanco toca un lector digital con una tarjeta
La solicitud de Fair Fares NYC se tramita en el sitio oficial y puede requerir documentación de identidad, residencia e ingresos (Marc A. Hermann/MTA New York City Transit).

Cómo funciona el descuento y cuáles son los métodos de pago

Al inscribirse y ser aceptado en el programa, se puede seleccionar el método para obtener el descuento: una tarjeta OMNY de Fair Fares, una tarjeta bancaria o un dispositivo inteligente. Las antiguas tarjetas MetroCard Fair Fares quedan fuera de circulación y se podrán utilizar hasta su vencimiento, desactivación o baja del beneficiario.

Se puede cambiar a OMNY cuando se renueve la inscripción en el programa, si se informa que la MetroCard se perdió, fue robada o se dañó, o si se realiza el cambio de MetroCard a OMNY en cualquier momento en ACCESS HRA.

Cada vez que se utiliza la tarjeta o el dispositivo registrado, el sistema descuenta automáticamente la mitad del costo del viaje. Para quienes utilizan Access-A-Ride (AAR), el descuento también se aplica de forma automática y la tarjeta la distribuye la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

Recepción y activación del descuento

Tras la aprobación, el plazo de activación del descuento varía según el método elegido:

  • Tarjeta OMNY Fair Fares: llegará por correo postal entre 2 y 3 semanas después de la aprobación.
  • Tarjeta bancaria o dispositivo digital: el descuento se activa en un plazo de 24 horas tras la aprobación y puede verse en el perfil de la cuenta OMNY.
  • Access-A-Ride: la rebaja se aplica automáticamente en la tarjeta AAR OMNY.
Terminal de pago OMNY con pantalla azul. Muestra logo OMNY, icono de pago sin contacto, 'TAP HERE' y logos de tarjetas de crédito y monederos digitales
El programa Fair Fares NYC permite aplicar la tarifa reducida con una tarjeta OMNY, una tarjeta bancaria o un dispositivo inteligente registrado (Marc A. Hermann/MTA New York City Transit).

Dónde se puede utilizar el descuento

El descuento de Fair Fares NYC funciona en:

  • Metro y autobuses elegibles de la ciudad de Nueva York.
  • Staten Island Railway.
  • Roosevelt Island Tram.
  • Hudson Rail Link.

No se acepta en Metro-North, Long Island Rail Road ni en la Autoridad Portuaria Trans-Hudson (PATH). En los autobuses exprés de la MTA y en el AirTrain JFK se puede utilizar la tarjeta o dispositivo, pero se cobra la tarifa completa.

Renovación anual del beneficio

La inscripción debe renovarse de forma anual tras recibir el aviso de renovación. Se recomienda hacerlo al menos 30 días antes de la fecha límite para evitar la suspensión temporal del descuento.

Si el plazo vence, será necesario presentar una nueva solicitud y el beneficio quedará suspendido hasta una nueva aprobación.

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