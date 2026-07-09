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El problema que pudo llevar al divorcio de Jack Antonoff y Margaret Qualley, según un amigo cercano

La pareja, que se casó en agosto de 2023, confirmó su separación después de meses de rumores alimentados por cambios en redes sociales

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Margaret Qualley y Jack Antonoff
La relación de Jack Antonoff y Margaret Qualley llega a su fin luego de varias señales públicas. (REUTERS)

Jack Antonoff y Margaret Qualley se separaron después de casi tres años de matrimonio, según confirmaron fuentes cercanas a la pareja. La noticia surgió después de varias señales públicas que habían generado especulaciones sobre el estado de su relación durante los últimos meses.

La pareja, que contrajo matrimonio en agosto de 2023, habría enfrentado dificultades antes de tomar la decisión de separarse. De acuerdo con una fuente consultada por Page Six, uno de los principales desafíos dentro de la relación habría estado relacionado con la comunicación entre ambos.

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Jack podía ser muy específico sobre cómo le gustaba que se hicieran las cosas. A menudo prefería que las cosas se hicieran de la manera que él consideraba mejor, y Margaret no siempre sentía que su punto de vista se tuviera en cuenta o se le diera la misma importancia", dijo el informante.

Margaret Qualley no sentía que fuera tomada en cuenta por Jack Antonoff. REUTERS/Andrew Kelly
Margaret Qualley no sentía que fuera tomada en cuenta por Jack Antonoff. REUTERS/Andrew Kelly

La fuente agregó que la comunicación representó un reto para la pareja. La separación comenzó a generar rumores públicos después de que Jack asistiera sin Margaret a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada el 3 de julio.

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El productor musical acudió a la cena de ensayo del evento el 2 de julio acompañado por su hermana Rachel y posteriormente asistió a la ceremonia junto a ella.

En ese momento, surgieron versiones que indicaban que la actriz no habría podido asistir debido a compromisos laborales.

Sin embargo, información publicada por TMZ señaló que la estrella de Hollywood había terminado de filmar la película King Snake en junio y que su siguiente proyecto, Possession, estaba programado para comenzar más adelante.

Margaret Qualley supuestamente no habría asistido a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce por compromisos laborales. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Margaret Qualley supuestamente no habría asistido a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce por compromisos laborales. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante el evento, fotografías mostraron a Jack Antonoff llegando a las celebraciones, aunque no era posible determinar si llevaba puesto su anillo de matrimonio. Posteriormente, cuando se dio a conocer la noticia de la separación, el productor fue visto utilizando la sortija.

Antes de la confirmación de la ruptura, seguidores de ambos habían identificado algunos cambios en sus redes sociales y actividades públicas que fueron interpretados como señales de distanciamiento.

En abril, Margaret Qualley modificó su nombre de usuario en Instagram. La actriz pasó de utilizar @isimostar, una referencia relacionada con la canción “Isimo” de Antonoff, a @sarahmargaretqualley23.

Margaret Qualley habría cambiado su usuario de Instagram. REUTERS/Abdul Saboor
Margaret Qualley habría cambiado su usuario de Instagram. REUTERS/Abdul Saboor

Además, seguidores del grupo musical Bleachers, liderado por Jack Antonoff, observaron que la canción “Margaret”, inspirada en la actriz, dejó de formar parte del repertorio de la gira Bleachers Forever. La última interpretación registrada del tema ocurrió durante un concierto realizado el 13 de junio, según información de Setlist.fm.

El miércoles, usuarios de redes sociales también notaron que Qualley eliminó fotografías de su boda y retiró varias publicaciones en las que aparecía junto a Antonoff.

Actualmente, la actriz mantiene únicamente una imagen del productor en su perfil: una fotografía publicada en febrero en la que ambos aparecen riendo juntos. A pesar de los cambios realizados en sus perfiles, ambos continúan siguiéndose en Instagram.

Margaret Qualley y Jack Antonoff
Jack Antonoff y Margaret Qualley se siguen mutuamente en Instagram. (Instagram)

Antonoff y Qualley fueron vistos públicamente por última vez como pareja durante la ceremonia de los Premios Grammy 2026, celebrada en febrero. En esa ocasión, asistieron juntos al evento y posaron para fotografías.

La relación entre ambos comenzó en 2021 y se hizo pública meses después. La pareja se comprometió en 2022 y celebró su boda en agosto de 2023 en Nueva Jersey, en una ceremonia a la que asistieron familiares y diversas figuras de la industria musical y cinematográfica.

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