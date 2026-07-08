“Fue el mejor día de mi vida cuando fui a Plaza Sésamo”, Brett Goldstein explicó el origen del nombre de su nuevo especial

El actor y guionista Brett Goldstein habló de su futuro y dijo que quiere retirarse en Plaza Sésamo (YouTube: Netflix Latinoamérica)

Brett Goldstein y la comedia aparecen unidas en una idea que el actor y guionista describió como una necesidad personal, al tiempo que describió su futuro: retirarse en Plaza Sésamo. En una conversación con el programa Wild Card with Rachel Martin, Goldstein habló de su nuevo especial de HBO, La segunda mejor noche de tu vida.

Goldstein dijo en Wild Card with Rachel Martin que lleva cerca de 17 años haciendo monólogo, que suele actuar la mayoría de las semanas incluso mientras hace televisión y que ese formato le da una inmediatez que no encuentra en el cine o las series.

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Contó que su jubilación ideal sería en Plaza Sésamo, una experiencia que definió como el mejor día de mi vida y que inspiró el título de su especial, disponible el 26 de abril en HBO.

El actor de Ted Lasso explicó que nunca ha dejado la comedia en vivo, incluso en etapas de trabajo intenso en televisión: “Llevo como 17 años haciendo monólogos, me encanta y siempre lo hago”.

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Goldstein contrapuso ese espacio con el trabajo en una producción audiovisual: “El monólogo es lo contrario. Piensas: ‘Se me acaba de ocurrir esto, puedo decirlo ahora mismo y ver qué pasa’”.

El actor de Ted Lasso afirmó que el monólogo le permite probar una idea en el momento y ver qué pasa (Colin Hutton/Apple TV+ vía AP)

También marcó la diferencia con sacar adelante una serie o una película. “Hacer televisión o cine es maravilloso y un privilegio, pero es difícil”, dijo, antes de añadir: “Estás coordinando a 200 personas”.

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En ese contraste, el monólogo aparece para él como un terreno sin intermediarios: “No tengo que consultar con nadie. No tengo que vender la idea. Solo tengo que probarla, y es increíblemente satisfactorio cuando funciona”.

Goldstein fue más allá al hablar de la dependencia emocional que le produce subirse al escenario: “También creo que me siento un poco trastornado cuando no lo hago. Me siento un poco deprimido”.

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Al explicar qué busca cuando prueba ideas nuevas, explicó su método: “Lo que más me gusta hacer es material nuevo”. Luego remató esa idea con una formulación más personal: “En realidad, cuando pruebas algo, no estás diciendo: ‘¿Esto da risa?’. Lo que estás diciendo es: ‘¿Estoy loco?’”.

Cómo entiende la comedia y la empatía

Brett Goldstein afirmó que la edad le enseñó a escribir comedia desde la empatía y a creer que la mayoría de la gente intenta hacer las cosas bien (REUTERS/Daniel Cole)

En otro tramo de Wild Card with Rachel Martin, Brett Goldstein relacionó la edad con una forma de escribir y mirar a los demás. Citó una reflexión de Steve Martin para hablar de cómo la empatía vuelve más difícil la crueldad en la comedia.

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“Creo que lo que la edad te enseña sobre el amor, y eso es lo que intento escribir, es que la mayoría de la gente está intentando hacer las cosas bien, y todo el mundo está triste”, explicó. A partir de ahí, formuló la idea que conecta con el tono de Ted Lasso y Terapia sin filtro: “Creo que, si miras lo suficiente a cualquiera, puedes quererlo”.

Goldstein dijo que esa convicción también nace de experiencias concretas con personas a las que al principio rechazó: “Pasa algo por el camino. Un par de semanas después veo algo, cualquier cosa, y de pronto pelearía hasta la muerte por esa persona”.

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Al hablar de escritura, explicó una regla que aplica a sus personajes: “Tienes que querer a todos tus personajes. Tienes que hacerlo. Incluso si escribes a las peores personas del mundo, tú, como autor, tienes que escribirlas con amor”.

Goldstein sostuvo que experiencias personales con personas que primero rechazó reforzaron su convicción sobre la empatía y el afecto (REUTERS/Mike Blake)

Esa idea, añadió, le interesa también como espectador: “Tomar a una mala persona, humanizarla, escribirla con amor y hacer que al público le resulte cada vez más difícil odiarla me parece interesante”.

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En la entrevista también confirmó un dato sobre Ted Lasso. “Sí, ahora mismo estamos en la sala de guionistas”, respondió cuando Rachel Martin le preguntó por el proceso de la cuarta temporada.

El retiro ideal de Brett Goldstein en Plaza Sésamo

Hacia el final de la charla, Goldstein eligió un recuerdo de su pasado en el que le gustaría quedarse un poco más. No dudó en señalar su visita a Plaza Sésamo.

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“De verdad lo digo: fue el mejor día de mi vida cuando fui a Plaza Sésamo”, afirmó. Después relató que, tras grabar su parte, el equipo le dio la opción de irse o quedarse, y él prefirió observar cómo trabajaban.

Brett Goldstein dijo que su visita a Plaza Sésamo fue el mejor día de su vida (@mrbrettgoldstein)

Lo que vio fue, para él, una escena de oficio y juego a la vez: “Vi a un grupo de adultos, creo que mayores que yo, tumbados boca arriba sobre monopatines, con marionetas de gato en las manos, chocando entre sí y fingiendo”.

El actor describió ese ambiente como una tarea colectiva: “De verdad era como un colectivo entero llenando esto de magia, y era tan divertido, tan bonito y tan absurdo”.

A esa experiencia atribuyó el nombre de su nuevo especial: “La razón por la que el especial se llama La segunda mejor noche de tu vida es Plaza Sésamo, porque hice Plaza Sésamo y fue el mejor día de mi vida”.

Goldstein añadió una nota de humor sobre esa jerarquía sentimental: “El problema es que sigo vivo. Así que cada día es una decepción vaga”.

Goldstein relató que en Plaza Sésamo vio a adultos sobre monopatines con marionetas de gato, mientras chocaban entre sí y fingían (@mrbrettgoldstein)

Por eso, explicó, tampoco quería prometer una cima definitiva con su espectáculo: “Quería que este especial fuera bueno, pero no quería que fuera tan bueno como para que no te quedara nada por lo que vivir. Por eso es el segundo mejor”.