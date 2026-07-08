La mayoría de los estadounidenses apoya la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años

Muchas plataformas de redes sociales exigen hoy una edad mínima de 13 años para abrir una cuenta (AP/Kiichiro Sato).

De acuerdo con un informe reciente del Pew Research Center, casi seis de cada diez adultos apoyan prohibir su uso a los menores de 16 años, mientras alrededor de una quinta parte se opone y cerca de una cuarta parte no está segura.

La encuesta, realizada entre el 26 de mayo y el 1 de junio de 2026, halló además un amplio apoyo a otras medidas para menores: 85% respalda exigir consentimiento parental para abrir una cuenta y 78% apoya tanto la verificación de edad como los límites de tiempo en estas plataformas.

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El sondeo se publicó en medio de debates regulatorios en varios países. Australia, Canadá y el Reino Unido fijaron o estudiaron una edad mínima de 16 años, y en Estados Unidos legisladores de California analizan una propuesta similar.

Muchas plataformas de redes sociales exigen hoy que los usuarios tengan al menos 13 años para abrir una cuenta. El debate se inserta, además, en discusiones más amplias sobre el efecto de estas plataformas en el bienestar de los jóvenes.

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Cómo se reparte el apoyo entre grupos demográficos y políticos

Según Pew Research Center, en los principales grupos demográficos y partidistas hay más adultos a favor que en contra de prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años. En cada franja etaria, al menos cerca de la mitad respalda esa medida.

El apoyo es más alto entre los adultos de 30 a 49 años. Los adultos con hijos menores de 18 años tienden a respaldar en mayor medida la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años que quienes no tienen hijos menores de 18 años.

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La propuesta registra mayor apoyo que rechazo en los dos principales espacios políticos: tanto entre republicanos y afines como entre demócratas y afines, el respaldo a la prohibición supera a la oposición.

La prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años reúne respaldo en los principales grupos demográficos (REUTERS/Brendan McDermid).

El consentimiento paterno en redes sociales, la verificación de edad y los límites de tiempo

El sondeo también midió el nivel de apoyo a otras restricciones dirigidas a los menores. Como en una encuesta anterior de 2023, la mayoría de los adultos en Estados Unidos respalda el consentimiento parental, la verificación de edad y los límites de tiempo. En 2026, ese respaldo aparece más extendido que en 2023.

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El 85% de los estadounidenses respalda que las empresas de redes sociales exijan consentimiento parental para que un menor abra una cuenta, frente al 81% registrado en 2023.

A su vez, otras dos medidas alcanzan un respaldo amplio. El 78% apoya exigir verificación de edad antes de usar estas plataformas, por encima del 71% de 2023. La misma proporción respalda límites al tiempo que los menores pasan en redes sociales, frente al 69% de entonces.

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En los tres casos, no más de uno de cada diez adultos se opone a que las empresas apliquen estas reglas. Proporciones similares dicen no estar seguras.

El 85% de los estadounidenses apoya que las redes sociales exijan consentimiento parental para que un menor abra una cuenta (Europa Press).

Así, el respaldo a las tres medidas para el uso de redes sociales por menores atraviesa a la mayoría de los grupos demográficos y políticos. Entre los adultos más jóvenes, en cambio, el nivel de apoyo es menor.

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Cerca de dos tercios de los adultos menores de 30 años están a favor de que las redes sociales exijan verificación de edad. En los grupos de mayor edad, el apoyo sube a alrededor de ocho de cada diez o más. El Pew Research Center señaló que el comportamiento repite el patrón observado en 2023.

Por otro lado, estas medidas registran apoyo tanto entre padres de menores de 18 años como entre quienes no lo son. No obstante, entre los padres el nivel de respaldo es algo más alto en los tres casos.

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En cuanto a la afinidad partidaria, un amplio porcentaje de republicanos y demócratas también apoya cada una de estas medidas.