Frontier Airlines suma ocho rutas de la red de Spirit tras su salida y refuerza el vuelo directo Fort Lauderdale–Detroit

Frontier Airlines comenzó a operar ocho rutas que pertenecían a la red de Spirit Airlines y reforzó el vuelo directo Fort Lauderdale–Detroit (REUTERS/Megan Varner/File Photo)

Frontier Airlines comenzó a operar ocho rutas que hasta hace poco integraban la red de Spirit Airlines, entre ellas el enlace sin escalas entre el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) y el Aeropuerto Metropolitano del condado de Wayne en Detroit (DTW).

La compañía comunicó que el nuevo esquema de vuelos se activó el domingo 5 de julio de 2026, después de que su competidora suspendiera servicios a comienzos de mayo.

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La aerolínea detalló que el tramo Fort Lauderdale–Detroit quedó configurado con vuelos diarios sin escalas. En el anuncio, Frontier sostuvo que la incorporación de rutas buscó sostener alternativas de tarifas bajas en el mercado doméstico de Estados Unidos, en un momento de reacomodamiento de la oferta en aeropuertos donde Spirit tenía operación.

Detalles de la promoción y las rutas incluidas

Frontier Airlines lanzó tarifas promocionales desde USD 39 y fijó en USD 49 el precio inicial del tramo Detroit–Fort Lauderdale (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

Frontier informó que las tarifas de lanzamiento partían de USD 39, aunque el tramo Detroit–Fort Lauderdale fue presentado con un precio inicial de USD 49.

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La promoción exigía comprar los pasajes hasta las 23:59 (hora del Este) del 12 de julio de 2026 y aplicaba a vuelos sin escalas en días seleccionados para viajes entre el 3 de agosto de 2026 y el 2 de septiembre de 2026, con restricciones.

La expansión incluyó conexiones en distintos puntos del país. Frontier enumeró servicios desde y hacia aeropuertos como Boston Logan (BOS), Dallas Fort Worth (DFW), Detroit (DTW), Fort Lauderdale-Hollywood (FLL), Harry Reid (LAS), Kansas City (MCI), Orlando (MCO), Memphis (MEM), Louis Armstrong New Orleans (MSY), Filadelfia (PHL) y Richmond (RIC). En esa lista, la empresa describió frecuencias diarias en varios tramos y operaciones de varios días por semana en otros, y aclaró que horarios y frecuencias podían cambiar.

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El vicepresidente de diseño de red y operaciones de Frontier, Josh Flyr, dijo: “Estamos satisfechos de ampliar nuestro servicio en todo el país para garantizar que sigan disponibles opciones de vuelos de bajo costo para los consumidores mientras planifican sus viajes este verano y más adelante”.

El directivo agregó que la compañía buscaba consolidar su presencia con una combinación de mejoras de producto y su oferta de tarifas bajas.

Detroit Free Press informó que Frontier puso en marcha tres rutas desde DTW que anteriormente operaba Spirit: Fort Lauderdale, Filadelfia y Las Vegas.

Según ese medio, la aerolínea inició el 5 de julio de 2026 los vuelos diarios sin escalas hacia Fort Lauderdale-Hollywood y el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, y programó para el 6 de julio de 2026 el comienzo del servicio diario sin escalas hacia Harry Reid, en Las Vegas, con tarifas introductorias desde USD 49 a Fort Lauderdale y desde USD 79 a Filadelfia y Las Vegas.

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El Detroit Free Press indicó que Frontier promocionó tarifas introductorias desde USD 49 para la ruta hacia Fort Lauderdale y desde USD 79 para los vuelos a Filadelfia y Las Vegas. El artículo también señaló que, aunque la empresa presentó los servicios como diarios, los cronogramas y las frecuencias podían modificarse.

La expansión de Frontier incluyó rutas en aeropuertos como Boston Logan, Dallas Fort Worth, Detroit, Fort Lauderdale, Las Vegas, Filadelfia, Orlando, Memphis, Nueva Orleans, Kansas City y Richmond (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)

El movimiento de Frontier se dio en un contexto para Fort Lauderdale-Hollywood. Un informe de WLRN Public Media, medio público de Estados Unidos, describió el impacto local tras la salida de Spirit y recordó el peso que la aerolínea había tenido en ese aeropuerto en los últimos años.

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El informe consignó que Spirit transportó 11 millones de pasajeros desde y hacia FLL en 2024 y que su participación de mercado en esa terminal alcanzó el 31,4% ese año.

WLRN también señaló que el cierre de Spirit dejó un vacío operativo y comercial en un aeropuerto que, de acuerdo con ese medio, había funcionado como una base central para la compañía.

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En esa nota se incluyó una declaración atribuida a Mark Gale, director ejecutivo de FLL, quien sostuvo —en un mensaje enviado por correo electrónico a WLRN— que el aeropuerto veía interés de otras aerolíneas para abrir o ampliar servicios y que esa dinámica podía compensar parte del faltante que dejó Spirit.

El reporte añadió que otras compañías anunciaron ajustes de programación en Fort Lauderdale en las semanas posteriores, en un escenario de reacomodamiento de frecuencias y destinos.

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En ese marco, la entrada de Frontier en rutas que antes operaba Spirit se interpretó como parte de una redistribución más amplia de la oferta, con impacto directo en pasajeros que buscaban alternativas de bajo costo.

Los cambios de producto que acompañan la expansión

Más allá del componente de rutas, Frontier vinculó la expansión a cambios de producto y fidelización. En su comunicado, la compañía presentó el paquete The New Frontier y mencionó UpFront Plus, un tipo de asiento en las dos primeras filas con mayor espacio y un asiento del medio garantizado vacío. También describió beneficios para miembros de su programa de viajero frecuente y reiteró su plan de introducir First Class durante 2026.

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El impacto en Fort Lauderdale y Detroit tras la salida de Spirit

La salida de Spirit dejó un vacío en Fort Lauderdale-Hollywood, donde la aerolínea transportó 11 millones de pasajeros en 2024 y alcanzó una participación de mercado del 31,4% (REUTERS/Marco Bello)

El efecto inmediato se vio en el mapa de vuelos sin escalas que conectan a Fort Lauderdale-Hollywood con grandes áreas metropolitanas.

En el caso de Detroit, la ruta quedó explicitada en el anuncio corporativo de Frontier como un servicio diario con tarifa de lanzamiento.

En el caso de Fort Lauderdale, el contexto descripto por WLRN ubicó a la terminal como un punto en el que Spirit había concentrado durante años una porción significativa del tráfico, lo que elevó la expectativa sobre qué aerolíneas ocuparían el espacio disponible.