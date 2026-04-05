Un hombre ofrece 100 mil dólares para encontrar a Nancy Guthrie y pide a informantes evitar al sheriff

La familia Guthrie mantiene una recompensa de un millón de dólares por pistas que ayuden a localizar a Nancy Guthrie en Tucson (REUTERS/Rebecca Noble)

Michael Hupy, presidente de Crime Stoppers Milwaukee, ha aportado USD 100.000 para incentivar la obtención de pistas sobre el paradero de Nancy Guthrie, madre de la periodista estadounidense Savannah Guthrie, desaparecida en Tucson en febrero.

La estrategia impulsada por Hupy promueve la colaboración exclusivamente mediante el sistema anónimo de Crime Stoppers, a diferencia de la línea habilitada por la oficina del sheriff local y la del FBI.

Según Hupy, este mecanismo permite acceder a la recompensa sin temor a represalias ni estigmatización y representa el incentivo más efectivo para que testigos o personas informadas aporten información.

Hupy explicó a Fox News Digital que el anonimato es fundamental para fomentar la participación ciudadana, sobre todo considerando que la familia Guthrie ha elevado la recompensa a un millón de dólares por datos que faciliten la localización de la anciana.

De acuerdo con Fox News Digital, el total de recompensas ofrecidas en el caso no tiene precedentes en la región: USD 102.500 ofrecidos por Crime Stoppers por datos que permitan un arresto, USD 100.000 del FBI por información que conduzca a una recuperación o condena, y el millón de dólares aportado por Savannah Guthrie.

El caso de desaparición de Nancy Guthrie ha alcanzado una suma histórica en recompensas para la región, con un total superior a USD 1.200.000 (REUTERS/Rebecca Noble)

Esta suma constituye una bolsa extraordinariamente elevada para un caso de desaparición en la zona. La investigación ingresó en su tercer mes esta semana, sin avances públicos de relevancia.

Nancy Guthrie, de 84 años y con problemas de salud, fue sustraída de su domicilio en Tucson en la madrugada del 1 de febrero.

Hupy indicó a Fox News Digital: “Estaba muy triste porque una mujer mayor en delicado estado fue sacada de su casa, sin su medicación, su marcapasos dejó de sincronizarse, se halló sangre en la escena y pensé que debía hacerse algo de inmediato”.

La policía local identificó un rastro de sangre desde la puerta principal hasta el límite de la entrada, puertas traseras abiertas y la cámara de timbre Nest ausente.

Con el paso de los días, el FBI y Google recuperaron imágenes de videovigilancia donde se aprecia a un hombre enmascarado frente a la vivienda, aunque esta persona no ha sido identificada.

La actuación policial y las críticas a la investigación

Hupy fue crítico sobre el accionar de la oficina del sheriff del condado de Pima y sostuvo que la escena del crimen no fue debidamente asegurada ni analizada con el rigor necesario.

Michael Hupy, presidente de Crime Stoppers Milwaukee, aportó USD 100.000 para incentivar denuncias anónimas en el caso de Nancy Guthrie (REUTERS/Evan Garcia)

“No creo que hayan asegurado la escena lo suficiente para analizarla. Entraron, miraron, la abrieron y luego tuvieron que volver más tarde”, dijo a Fox News Digital.

Estas objeciones fueron respaldadas por la presentadora Nancy Grace en el programa Hannity, quien señaló errores y falta de experiencia entre quienes lideraron la investigación policial en sus inicios.

La familia Guthrie permanece en contacto permanente con las autoridades locales y federales, y han insistido en la importancia de que todas las líneas de investigación, incluidas las pistas anónimas, sean consideradas para avanzar en el caso.

La presión pública y los señalamientos de figuras reconocidas buscan reimpulsar la pesquisa en un momento de estancamiento y creciente frustración social ante la falta de resultados.

Crime Stoppers y la alternativa del anonimato

Para Michael Hupy, Crime Stoppers brinda una vía más segura y efectiva que los canales oficiales. “Creo que la gente colaborará si permanece anónima y obtiene una recompensa”, expresó en Fox News Digital.

En Arizona, la filial local del programa, 88-CRIME, recibe información de forma confidencial llamando al 520-882-7463.

Crime Stoppers ofrece un sistema de recompensas anónimas diferenciado de los canales del FBI y el sheriff, garantizando seguridad y confidencialidad al informante (@FBIMostWanted/Handout via REUTERS)

El sistema garantiza que los informantes no deben identificar ni entregar datos personales. Quienes aportan una pista relevante reciben un código de identificación y, si su información desemboca en una detención o avance crucial, pueden cobrar la recompensa usando ese código sin revelar su identidad.

Crime Stoppers no entrega registros de identidad ni siquiera a organismos gubernamentales, proceso que lo diferencia de los canales del sheriff o del FBI.

Hupy enfatizó que este diseño apunta a proteger a quienes, por temor a ser identificados como informantes, priorizan la confidencialidad. “Ése es el objetivo: reciben una recompensa de forma anónima y ayudan a la sociedad quitando delincuentes de las calles”.

La organización ya ha desembolsado varios millones de dólares en recompensas en todo el país; en Milwaukee, con Hupy al frente, se han pagado USD 75.000 y comprometido otros USD 200.000 en casos diversos.

El sistema de recompensas anónimas ha sido subrayado por expertos en seguridad ciudadana como una herramienta clave para romper el silencio y resolver delitos que, de otro modo, quedarían sin esclarecerse.

La presión social y las figuras mediáticas como Nancy Grace insisten en revitalizar la investigación ante la falta de avances en el caso Guthrie (REUTERS/Rebecca Noble/File Photo)

Expectativa por nuevas pistas y la vigencia de la recompensa

Con el avance de las semanas, Hupy cree que es más probable recibir información sustancial. Señaló a Fox News Digital: “Alguien se enterará de algo: una exnovia enfadada podrá contar a las autoridades o a Crime Stoppers que su pareja confesó; un camarero podría decir que un cliente ebrio se delató. Cuanto más tiempo pase, más cerca estaremos de hallar al responsable”.

Además, remarcó que quienes colaboren con Crime Stoppers pueden evitar los conflictos de jurisdicción entre el FBI y la policía local: “Eviten las disputas y llamen a Crime Stoppers. Sabemos cómo proceder. Hemos resuelto miles de casos y no entramos en juegos”.

La familia Guthrie mantiene abiertos todos los canales de denuncia y continúa actualizando la recompensa para favorecer cualquier aportación que ayude a encontrar a Nancy Guthrie o detener a su captor.

De acuerdo con Hupy, Crime Stoppers facilita un camino confidencial para asistir a la policía y, en su caso, acceder al incentivo económico más alto ofrecido hasta el momento.