Savannah Guthrie revive el pánico familiar tras el secuestro sin resolver de su madre Nancy

La familia Guthrie sospecha que la notoriedad fue un posible motivo del secuestro, aunque el móvil exacto sigue sin esclarecerse (NBC/Today/Handout via REUTERS)

El caso de la desaparición de Nancy Guthrie ha generado conmoción nacional tras casi dos meses sin respuestas concretas.

La familia se alarmó el domingo en que halló la casa en Tucson con la puerta trasera abierta, la cámara de seguridad arrancada y los objetos personales de Nancy intactos, según relató su hija, la periodista Savannah Guthrie, en una entrevista reciente.

La incertidumbre inicial llevó a la familia Guthrie a considerar una posible emergencia médica, pero el hallazgo del teléfono, el bolso y otros artículos de Nancy en la vivienda debilitó rápidamente esa hipótesis.

“Mi hermana me llamó y me dijo: ‘Mamá no está’. Entramos en pánico”, contó Savannah Guthrie. La ausencia de señales de accidente o huida voluntaria sumó inquietud al caso, desencadenando una búsqueda que pronto captó la atención nacional.

En la investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie, las autoridades confirmaron que fue secuestrada el 1 de febrero en su residencia cercana a Tucson.

Savannah Guthrie narró el momento en que su familia comprendió la gravedad del caso: puertas abiertas, pertenencias intactas y la ausencia de respuestas sobre el paradero de Nancy, secuestrada hace dos meses en Tucson (Los Angeles Times)

La policía difundió un video donde se observa a un hombre armado, con pasamontañas, guantes y mochila, manipulando la cámara de seguridad a la 1:47 de la madrugada.

A pesar de varias notas de rescate que exigieron sumas millonarias, la familia no ha recibido pruebas de vida, y no se han hallado coincidencias de ADN en bases de datos federales.

Investigación y hallazgos en la escena

Según la policía del condado de Pima, el video de seguridad muestra cómo el sospechoso actúa con aparente premeditación, primero abordando la cámara y luego accediendo al interior del domicilio.

La presencia de la cámara arrancada y la ausencia de testigos directos han dificultado el avance de la investigación, mientras la familia Guthrie enfrenta la angustia de la incertidumbre prolongada.

Nancy Guthrie fue secuestrada el 1 de febrero en su domicilio en las afueras de Tucson. El caso obtuvo repercusión nacional, pero los avances han sido limitados.

La policía difundió un video que muestra a un hombre armado, encapuchado, con guantes y mochila, acercándose a la puerta principal y retirando la cámara de seguridad durante la madrugada.

La desaparición de Nancy Guthrie en Tucson mantiene en vilo a la familia y a la opinión pública tras dos meses de incertidumbre (NBC/Today/Handout via REUTERS)

En los primeros días de búsqueda, surgieron varias notas de rescate que exigían sumas millonarias. Según Savannah Guthrie, al menos dos de estas notas parecen legítimas, aunque la ausencia de pruebas de vida ha dificultado el avance de la investigación.

La familia ha cooperado con las autoridades federales y estatales, entregando todas las comunicaciones y documentos recibidos para su análisis.

El hallazgo de más de una docena de guantes en la zona dio esperanzas de encontrar nuevas pistas, pero solo uno coincidía con un trabajador de un restaurante local.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se han detectado coincidencias de ADN en las bases de datos federales.

Los peritajes realizados en la vivienda y sus alrededores tampoco han arrojado resultados concluyentes, lo que ha incrementado la frustración de la familia y de los investigadores.

Un video muestra a un hombre armado, encapuchado y con guantes manipulando la cámara de seguridad la madrugada del 1 de febrero (REUTERS/Rebecca Noble/File Photo)

Hipótesis sobre el motivo del secuestro

Savannah Guthrie declaró que la familia desconoce el motivo del secuestro, aunque teme que la notoriedad de la familia haya sido un factor.

“No sé si fue porque es mi madre y alguien pensó que podrían sacar dinero rápido”, indicó. Las exigencias económicas en las notas de rescate refuerzan esta posibilidad, pero no se han obtenido respuestas concluyentes.

La policía tampoco ha descartado la intervención de un grupo organizado, aunque hasta ahora no se han recibido otros mensajes que permitan orientar la investigación hacia una banda criminal específica.

El caso se ha visto complicado por la condición de salud de Nancy Guthrie, quien sufría dolores crónicos y era considerada frágil por sus allegados.

Esta circunstancia llevó a la familia a pensar inicialmente en una posible emergencia médica vinculada a la desaparición, aunque el escenario encontrado en la casa terminó por descartar esa posibilidad.

El hallazgo de más de una docena de guantes cerca de la casa de Nancy Guthrie no ha proporcionado pistas concluyentes (Credit Image: � FBI/ZUMA Press Wire)

Sin avances significativos tras dos meses

Tras alertar a hospitales y con la investigación sin progresos sustanciales, la familia Guthrie permanece en incertidumbre. “Esto no está bien. Algo va muy mal aquí”, concluyó Savannah Guthrie sobre la escena encontrada el día de la desaparición.

En declaraciones recientes, la periodista insistió en la necesidad de mantener la atención pública sobre el caso, con la esperanza de que nuevas pistas puedan surgir a partir de la difusión mediática.

La policía mantiene abierta la investigación, pero la falta de pistas sólidas prolonga la espera de la familia y de la opinión pública. Mientras tanto, el paradero de Nancy Guthrie sigue siendo desconocido, y cada día que pasa sin respuestas incrementa la preocupación y la presión sobre las autoridades.