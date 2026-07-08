Kristin Davis confesó cuál era el ritual secreto que mantuvo durante el rodaje de Sex and the City

Kristin Davis reveló cómo su rutina con cintas VHS la ayudó a anticipar el impacto de cada episodio de Sex and the City antes de su estreno (REUTERS/Mario Anzuoni)

En los primeros años de Sex and the City, Kristin Davis desarrolló una rutina privada: la actriz recibía copias preliminares de los episodios en formato VHS y, sin esperar la emisión oficial, las veía en su casa.

Este hábito permitió a Davis conocer el desenlace de cada capítulo antes que el público y analizar su propio trabajo mientras la serie estaba en plena producción.

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Las cintas VHS y el acceso exclusivo

Según contó Kristin Davis en el pódcast Dinner’s On Me, el equipo de producción le proporcionaba cintas VHS con episodios aún sin terminar.

La actriz recibía en su casa versiones preliminares de los capítulos, una práctica que le permitía analizar su desempeño y el desarrollo del programa (REUTERS/Caitlin Ochs)

La actriz relató que apenas recibía el material, se apresuraba a llegar a casa para ver qué escenas habían quedado seleccionadas y cómo se ensamblaba el episodio.

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De acuerdo con sus declaraciones, esta costumbre era estrictamente personal y no representaba necesariamente la experiencia del resto del elenco, ya que cada integrante tenía un acercamiento distinto a la serie.

La intérprete de 61 años indicó que, aunque luego llegaron a circular DVD, su memoria quedó anclada a las noches de revisión con los VHS. La nostalgia por esa etapa se mantiene ligada a esas grabaciones, que le permitían anticipar el resultado de cada episodio y evaluar su interpretación en tiempo real.

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Características de las versiones preliminares

Las copias vistas por Davis carecían de edición definitiva, efectos especiales y música, mostrando el proceso técnico detrás de cada episodio

Kristin Davis detalló que las copias que recibía eran versiones provisionales, sin la edición definitiva. A menudo, los episodios carecían de efectos especiales, música o contaban con marcadores temporales en lugar de los elementos finales.

Esta provisionalidad le permitía observar el material desde una perspectiva técnica y artística, identificando qué funcionaba en pantalla y qué escenas lograban permanecer en el corte final.

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La actriz encontraba en este proceso una herramienta para mejorar su trabajo y prepararse emocionalmente ante los desafíos de la serie. La revisión de estas copias le brindaba la oportunidad de ajustar su interpretación y anticipar tanto sus aciertos como las dificultades que surgirían en los siguientes rodajes.

Los desafíos emocionales al inicio de la serie

Durante los primeros rodajes, la actriz enfrentó dificultades con las escenas de sexo y la ausencia de coordinadores de intimidad en el set (HBO)

El inicio de Sex and the City estuvo marcado por una serie de desafíos personales y profesionales para Kristin Davis.

Según relató en una entrevista de portada en 2025, la actriz enfrentó dificultades para adaptarse a las exigencias de los primeros rodajes. Uno de los aspectos más complejos fue la representación del sexo en pantalla, ya que en esa época no existían coordinadores de intimidad para guiar y proteger a los actores durante las escenas sensibles.

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Davis expresó que sentía temor al abordar este tipo de escenas y que la falta de protección generaba incomodidad. La actriz consideraba que, al tratarse de una serie dirigida a mujeres, ciertos enfoques visuales podían resultar incómodos para parte de la audiencia femenina, una inquietud que compartió con otras integrantes del elenco.

El camerino como espacio de resguardo

Kristin Davis buscaba refugio en su camerino y apoyo externo para sobrellevar la presión y la ansiedad durante la filmación de la serie (REUTERS/Mario Anzuoni)

Entre los momentos más difíciles de esa etapa, Kristin Davis recordó que solía refugiarse en su camerino para sobrellevar la presión emocional derivada del rodaje.

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En ocasiones, llamó a su representante en Los Ángeles durante la madrugada, buscando apoyo para afrontar la ansiedad generada por el trabajo. Estas experiencias reflejan el alto nivel de exigencia y vulnerabilidad que enfrentaba la actriz en el set de una serie que marcó a una generación.

A pesar de las dificultades, Davis mantenía la necesidad de regresar a casa para ver las copias preliminares, analizando con atención qué momentos superaban el corte final y cómo se plasmaban en la pantalla. Este ritual privado se consolidó como una estrategia personal para afrontar el vértigo y la exposición que implicaba participar en una de las producciones más influyentes de su época.

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El legado de Sex and the City y la visión de Davis

El recorrido de la serie y la experiencia de Davis ilustran la exposición y las estrategias emocionales de los actores en grandes producciones televisivas

Sex and the City debutó en 1998 por HBO con un elenco principal conformado por Kristin Davis, Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon.

La serie dio lugar a dos películas y a la secuela And Just Like That..., cuya última emisión fue el 14 de agosto de 2025. El testimonio de Davis ofrece una mirada íntima sobre el trabajo detrás de cámaras y las estrategias de los actores para enfrentar el impacto emocional de un fenómeno televisivo que redefinió la representación femenina en la pantalla.

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