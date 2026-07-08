Entretenimiento

Christopher Nolan apuesta por el inglés moderno en su versión de ‘La Odisea’ y genera controversia

El director afirmó que eligió acentos y vocabulario contemporáneos para acercar la epopeya de Homero al público del siglo XXI, una decisión que desató el debate entre cinéfilos y especialistas en literatura clásica

Guardar
Google icon
Nolan rompe esquemas con una versión moderna de la epopeya griega, provocando debate antes del estreno (Universal Pictures)

Lo que pocos esperan: la sorprendente apuesta de Christopher Nolan con un inglés moderno en ‘The Odyssey’ La nueva versión de The Odyssey dirigida por Christopher Nolan ha generado debate antes de su estreno debido a la decisión del director de ambientar la epopeya griega con un idioma y recursos estéticos pensados para el público del siglo XXI, alejándose de las expectativas habituales para una adaptación de Homero.

Un giro radical en la adaptación de los clásicos

Para esta producción, Nolan eligió que los personajes hablaran en inglés contemporáneo, con acentos estadounidenses predominantes. El director explicó que buscaba una conexión emocional directa entre los personajes y la audiencia, priorizando la comprensión y la cercanía por encima de la fidelidad textual. Esta elección contrasta con adaptaciones previas de obras clásicas, donde se tiende a utilizar un lenguaje arcaizante o un tono solemne que remite a la antigüedad.

PUBLICIDAD

El director opta por el inglés contemporáneo y desafía las convenciones tradicionales de las adaptaciones épicas (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo)
El director opta por el inglés contemporáneo y desafía las convenciones tradicionales de las adaptaciones épicas (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo)

La decisión se fundamenta en la idea de que los relatos épicos, aunque nacieron hace más de dos milenios, pueden adquirir nueva vida si se actualizan sus formas de comunicación.

Nolan, en entrevistas citadas por Variety y Los Angeles Times, subrayó que no pretendía hacer una recreación literal de Homero, sino reinterpretar la historia para que resultara accesible y relevante a la sensibilidad contemporánea.

PUBLICIDAD

Reacciones encontradas y debates en redes

El lanzamiento de los primeros tráilers provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su sorpresa al escuchar a los héroes de la mitología griega conversando con entonaciones y vocabulario propios del inglés actual.

Las primeras imágenes de la película despiertan opiniones divididas y reabren la discusión sobre la fidelidad y la innovación (REUTERS/Caroline Brehman)
Las primeras imágenes de la película despiertan opiniones divididas y reabren la discusión sobre la fidelidad y la innovación (REUTERS/Caroline Brehman)

El debate rápidamente trascendió el ámbito cinéfilo y alcanzó a especialistas en literatura clásica, que discutieron los límites entre adaptación y reinterpretación.

Entre los comentarios del público surgieron tanto críticas como elogios. Algunos espectadores señalaron que la elección de lenguaje y acento restaba autenticidad a la obra, mientras que otros valoraron la apuesta por la universalidad y la frescura que aporta este enfoque.

En paralelo, medios culturales analizaron la intención de Nolan de desafiar los códigos tradicionales del cine épico, abriendo un nuevo espacio de discusión sobre las formas de narrar los mitos fundacionales.

Selección de un elenco para la era global

Christopher Nolan y La Odisea (NYT)
Un reparto de estrellas internacionales busca acercar la mitología clásica a nuevas generaciones en todo el mundo (Crédito: Melinda Sue Gordon / Universal Pictures / The New York Times)

La lógica de actualización no se limitó al lenguaje. Nolan seleccionó un elenco compuesto por figuras de gran proyección internacional, apostando por nombres reconocidos como Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Jon Bernthal.

El director sostuvo que estos rostros buscan funcionar como puente entre la mitología griega y el público global, facilitando la identificación y el interés de nuevas generaciones.

Esta estrategia de casting responde a una tendencia cada vez más frecuente en Hollywood, donde las grandes producciones buscan reunir a actores de distintos perfiles para captar audiencias diversas. El objetivo es universalizar el relato sin sacrificar la riqueza simbólica de la obra original, acercando los grandes mitos a espectadores poco familiarizados con la literatura clásica.

Polémicas por estética y música

Matt Damon en "La Odisea"
Diseños visuales y elecciones musicales generan controversia y suman capas de interpretación a la propuesta de Nolan

Además del idioma y el reparto, la película despertó controversias por las decisiones estéticas. Parte de la discusión se centró en la armadura de Agamenón, cuyo diseño fue comparado por algunos usuarios con trajes modernos de superhéroes, especialmente Batman.

Nolan desestimó las críticas explicando que la inspiración provino de armas micénicas de bronce ennegrecido, y que la vestuarista Ellen Mirojnick trabajó con materiales lujosos para reflejar el estatus del personaje.

Otro foco de debate surgió con la inclusión del rapero Travis Scott en el papel de aedo, el poeta cantor encargado de relatar los hechos. Nolan argumentó que este guiño busca conectar la tradición oral de la antigüedad con formas actuales de narración, como el rap, subrayando la vigencia de la poesía como vehículo de historias épicas.

Expectativa ante el estreno

Matt Damon en "La Odisea"
La película llega a las salas rodeada de expectativa, incertidumbre y un intenso debate cultural (FlixPix/Universal Pictures)

“The Odyssey” llegará a los cines el 17 de julio, bajo el sello de Universal Pictures, en medio de fuertes expectativas y discusiones abiertas.

La película se presenta como un experimento sobre los límites de la adaptación y la capacidad del cine para renovar relatos ancestrales, al tiempo que reaviva viejos debates sobre identidad, autenticidad y modernidad en la cultura popular.

Temas Relacionados

The OdysseyChristopher NolanAdaptaciones CinematográficasDebate CulturalNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kristin Davis confesó cuál era el ritual secreto que mantuvo durante el rodaje de Sex and the City

La actriz de 61 años recordó los momentos más difíciles de los primeros años de la serie, cuando la falta de coordinadores de intimidad y la presión del set la llevaban al límite emocional

Kristin Davis confesó cuál era el ritual secreto que mantuvo durante el rodaje de Sex and the City

“Fue el mejor día de mi vida cuando fui a Plaza Sésamo”, Brett Goldstein explicó el origen del nombre de su nuevo especial

El actor y guionista de Ted Lasso reveló en Wild Card with Rachel Martin que esa visita al icónico programa infantil superó cualquier otra experiencia. La segunda mejor noche de tu vida llega el 26 de abril a HBO

“Fue el mejor día de mi vida cuando fui a Plaza Sésamo”, Brett Goldstein explicó el origen del nombre de su nuevo especial

Uncle Acid arremete contra Gorillaz y Damon Albarn tras la interrupción de su show en Roskilde

La banda británica acusó al líder de Gorillaz de haber propiciado el recorte de su presentación tras la filtración de sonido entre escenarios

Uncle Acid arremete contra Gorillaz y Damon Albarn tras la interrupción de su show en Roskilde

Glen Powell confirma su romance con Michelle Randolph tras meses de rumores

El actor compartió fotografías de una celebración del 4 de julio en Texas donde aparece junto a la actriz

Glen Powell confirma su romance con Michelle Randolph tras meses de rumores

Dolly Parton anuncia su musical de Broadway: “Qué perdí, qué amé y cómo encontré mi camino”

La artista, que canceló su residencia en Las Vegas por problemas de salud, reaparece con un espectáculo biográfico que recorre desde su infancia en Tennessee hasta sus más de 3.000 canciones. Cuándo será el estreno

Dolly Parton anuncia su musical de Broadway: “Qué perdí, qué amé y cómo encontré mi camino”

DEPORTES

La sugerente respuesta del técnico de Francia cuando le preguntaron por el cuerpo arbitral argentino en el duelo ante Marruecos

La sugerente respuesta del técnico de Francia cuando le preguntaron por el cuerpo arbitral argentino en el duelo ante Marruecos

“Va a llegar mi momento”: los detalles del desafío de Dibu Martínez en el Mundial tras la autocrítica por su actuación contra Egipto

Un campeón con Uruguay se rindió ante Messi y la Selección en el Mundial: “Me emocionó Argentina”

Messi explicó la decisión clave que tomó ante Egipto e impulsó la remontada de Argentina: “Vi que estaba difícil”

“Ruidos molestos y suciedad”: los reclamos detrás del sorpresivo cambio de hotel de Noruega a 72 horas de los cuartos del Mundial

TELESHOW

Murió Sol Varacalli, la fan de María Becerra que recibió ayuda de la cantante para costear su tratamiento

Murió Sol Varacalli, la fan de María Becerra que recibió ayuda de la cantante para costear su tratamiento

El apasionado festejo de Marley con un ex Gran Hermano en el partido de Argentina: “En el tercer gol necesitaba descargar”

Yuyito González contó su historia de amor con Pappo: “Era un loco lindo”

Mónica Villa recordó el duro estreno de Esperando la carroza: “Siempre se boicoteó el cine argentino”

La emoción de Juli Poggio al ser anunciada como parte de Popstars: “Qué lindo volver a casa”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo dos anillos de oro enterrados hace dos mil años en Tailandia revelaron una conexión inesperada

Cómo dos anillos de oro enterrados hace dos mil años en Tailandia revelaron una conexión inesperada

Panamá mejora en ranking mundial contra el comercio ilícito, pero el crimen usa nuevas rutas con paquetes pequeños en el país

Identifican en Israel la herida por violencia más antigua conocida en una mandíbula de 90.000 años

“Trabajar en favor de las mujeres significa trabajar por las familias”: universidad peruana fortalece red de emprendedoras con UNIDAS

El Líbano exigió la retirada israelí de dos “zonas piloto” como condición para negociar en Roma