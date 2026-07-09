Estados Unidos

La ciudad de Nueva York inicia una prueba para electrificar carritos de comida en Queens

Nueva York inició una prueba de seis meses con 10 vendedores en Flushing Meadows–Corona Park para sustituir motores a gasolina y diésel por módulos recargables, con el objetivo de reducir emisiones, ruido y costos operativos

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Cuatro carritos de comida con sistemas eléctricos y baterías recargables en un parque con césped, árboles, personas y la estructura de la Unisphere al fondo.
Nueva York lanzó en Queens un plan piloto para reemplazar los generadores de gasolina y diésel de los carritos de comida por baterías eléctricas recargables (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Nueva York puso en marcha este martes un plan piloto para reemplazar los generadores de gasolina y diésel de los carritos de comida por baterías eléctricas recargables en Queens, una apuesta que, si se extendiera a los 20.500 vendedores de alimentos con licencia, podría evitar más de 120.000 toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono al año.

La iniciativa arrancará con 10 vendedores en Flushing Meadows–Corona Park y tendrá una duración de seis meses, según informó un medio local. La ciudad calcula que ese recorte de emisiones equivaldría a retirar cerca de 30.000 automóviles de las calles cada año.

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El programa, denominado “Programa de Carritos con Energía Limpia de Nueva York”, fue lanzado por la Oficina de Justicia Climática y Ambiental de la Ciudad de Nueva York (MOCEJ).

El proyecto busca sustituir equipos que hoy sostienen la operación diaria de miles de puestos ambulantes y que funcionan durante jornadas de 12 horas o más para refrigerar alimentos y alimentar planchas, freidoras, hornos y ventiladores.

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El plan comienza con 10 vendedores en Flushing Meadows–Corona Park

El parque de Flushing Meadows–Corona Park fue elegido como punto de partida del programa. Allí trabajan algunos de los vendedores incluidos en la prueba, varios de ellos inmigrantes y algunos con casi cinco décadas de actividad en ese espacio.

Primer plano de manos insertando un cable en una batería eléctrica con luces verdes dentro de un compartimento metálico de un carrito.
El programa de carritos con energía limpia comenzará con 10 vendedores en Flushing Meadows–Corona Park y se extenderá durante seis meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese parque, identificado por su gran esfera de acero, recibe más de nueve millones de visitantes al año. La ciudad lo presenta como un escenario visible para mostrar cómo podría funcionar una red de carritos de comida impulsados por energía limpia.

Según un estudio del Proyecto de Vendedores Ambulantes, el 97% de estos negocios en la ciudad opera con pequeños generadores de gasolina o diésel.

Esos aparatos, aunque permiten sostener el servicio, emiten monóxido de carbono, hidrocarburos y otros contaminantes a nivel de calle, donde los inhalan tanto los vendedores como los peatones.

Las estimaciones usadas por organizaciones ambientales indican que un vendedor promedio consume unos 1.750 litros de gasolina al año. Ese uso genera cerca de cuatro toneladas de dióxido de carbono, además de otros contaminantes.

La ciudad busca reducir contaminación, ruido y costos operativos

La empresa PopWheels aportará la infraestructura para el intercambio de baterías, sistemas con medidas avanzadas de seguridad contra incendios, entrega de baterías cuando sea necesario y asistencia técnica para los participantes. También intervendrá en la adaptación de los carritos a los nuevos sistemas eléctricos.

Carrito de comida dividido. Izquierda: generador a gasolina humeante, bidón rojo, cables en suelo gris. Derecha: batería eléctrica, toldo, en césped verde.
La ciudad de Nueva York calcula que, si el sistema llegara a 20.500 vendedores con licencia, evitaría más de 120.000 toneladas métricas de dióxido de carbono al año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto es impulsado por MOCEJ en alianza con el Departamento de Parques, el Departamento de Bomberos de la ciudad, el Proyecto de Vendedores Ambulantes y la Fundación de Parques de la Ciudad.

La premisa es que muchos vendedores dependen de estos generadores porque sus negocios funcionan de forma autónoma y requieren un suministro eléctrico constante, aunque buena parte de esos equipos fue diseñada para usos temporales o de emergencia, no para operar durante una jornada laboral completa.

La vicealcaldesa de Operaciones Julia Kerson sostuvo que los vendedores ambulantes “definen la ciudad de Nueva York, y estos carritos definirán el futuro verde que construiremos juntos”.

William Arévalo, propietario de un carrito de comida en el parque y uno de los participantes del programa, dijo al medio que la iniciativa ofrece un entorno de trabajo “más limpio y silencioso” para los vendedores y añadió: “Al utilizar baterías en lugar de generadores estamos contribuyendo a mejorar la experiencia de estar en Flushing Meadows Corona Park para todos”.

La directora ejecutiva de la Oficina de Servicios para Vendedores Ambulantes, Carina Kaufman-Gutierrez, afirmó que los emprendedores de comida callejera “ayudan a definir la cultura y el sabor único de Nueva York, ofreciendo alimentos accesibles y diversos tanto a trabajadores como a turistas”.

Dos hombres con uniformes azules intercambian una batería junto a carritos de comida PopWheels. Unisphere, césped y árboles en un parque.
MOCEJ impulsa el Programa de Carritos con Energía Limpia de Nueva York para reemplazar equipos que hoy operan más de 12 horas diarias en puestos ambulantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente del condado de Queens Donovan Richards Jr. planteó que la reducción de la dependencia de combustibles fósiles no debe limitarse a los comercios tradicionales.

Incluir a los negocios más pequeños y móviles de nuestra ciudad en este esfuerzo es fundamental”, dijo Richards, y agregó que el programa también reducirá los costos energéticos de los vendedores.

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