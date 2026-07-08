Casi 5.000 personas duermen en la calle en Nueva York: récord histórico para la última década

Nueva York contabilizó 4.991 personas sin hogar durmiendo en calles, parques o estaciones de metro, un 11% más que en 2025 y el nivel más alto en más de una década (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Nueva York contabilizó 4.991 personas sin hogar durmiendo en calles, parques o estaciones de metro durante su conteo anual, un aumento del 11% frente a 2025 que marcó el nivel más alto en más de una década y reforzó la presión sobre un sistema que ya alberga cada noche a más de 82.000 personas en refugios municipales.

El dato surgió del Estimado de Población en Situación de Calle por Alcance Social (HOPE, por sus siglas en inglés), el relevamiento anual con el que la ciudad mide a quienes permanecen fuera del sistema de albergues. El registro de este año superó las poco más de 4.500 personas contadas en 2025.

PUBLICIDAD

El operativo HOPE identificó y contabilizó a quienes durmieron en la vía pública o en espacios de tránsito y no incluyó a quienes pasaron la noche en refugios de la ciudad. Ese universo superó las 82.000 personas por noche y expuso la escala de la crisis habitacional que atraviesa la ciudad.

La lectura del resultado quedó atravesada por el momento del año en que se realizó el trabajo de campo y por las condiciones meteorológicas de esa noche, un factor que suele considerarse al interpretar variaciones entre un conteo y otro.

PUBLICIDAD

El conteo se hizo en marzo tras un aplazamiento por frío extremo

El conteo HOPE midió a la población sin hogar que pasó la noche fuera de los refugios, mientras más de 82.000 personas por noche permanecieron en albergues municipales (REUTERS/Kent J Edwards)

La encuesta HOPE es obligatoria por ley federal y suele realizarse en la noche más fría del año, con el objetivo de medir cuántas personas deciden permanecer a la intemperie incluso bajo condiciones climáticas extremas.

El operativo previsto para enero fue aplazado por temperaturas bajas y terminó realizándose en marzo, en una noche más cálida de lo habitual. Ese cambio abrió interrogantes sobre si el clima más benigno influyó en que más personas permanecieran al aire libre durante el conteo.

PUBLICIDAD

El aplazamiento también implicó un ajuste sobre el calendario habitual del relevamiento, cuyo diseño original busca capturar el pernocte en un momento de mayor rigor invernal. En la práctica, el corrimiento a marzo modificó el escenario de campo, ya que la temperatura y el tipo de noche pueden influir en dónde se ubican las personas y qué tan visibles resultan durante los recorridos.

Aun con esa salvedad, las autoridades sostuvieron que los resultados mostraron una tendencia de aumento en la población sin hogar que vivió fuera de los refugios. En esa interpretación, el crecimiento respecto de 2025 reforzó la necesidad de ampliar opciones para quienes no ingresan a los albergues o no logran sostener una permanencia dentro del sistema.

PUBLICIDAD

La administración del alcalde amplió la capacidad de atención con más de 430 camas nuevas en refugios Safe Haven, una alternativa municipal de baja barrera para personas que no ingresan o no permanecen en albergues convencionales.

Funcionó como una alternativa dentro del sistema de asistencia, con reglas menos estrictas y con el objetivo de facilitar el acceso al alojamiento y el acompañamiento.

PUBLICIDAD

La ciudad también reanudó los operativos para retirar campamentos improvisados de personas sin hogar. Esas intervenciones ahora están coordinadas por el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS, por sus siglas en inglés) y ya no por el Departamento de Policía de Nueva York.

El cambio de coordinación trasladó el centro del operativo desde un esquema asociado a tareas policiales a uno encabezado por el área municipal de asistencia y refugio. El enfoque buscó encuadrar la intervención sobre campamentos dentro del marco de las políticas de alcance social, con el DHS como organismo responsable.

PUBLICIDAD

Menos del 5% de la población sin hogar de la ciudad vive a la intemperie

Brooklyn y Manhattan registraron aumentos de personas sin hogar en las calles, mientras el número en el metro cayó a su nivel más bajo desde la pandemia de Covid-19 (REUTERS/Shannon Stapleton)

La administración municipal sostuvo que, pese al aumento en las calles, Nueva York siguió siendo una excepción entre las grandes ciudades de Estados Unidos por su legislación de derecho al refugio, y usó esa comparación para enmarcar el fenómeno local dentro de un panorama nacional más amplio.

Según datos del Departamento de Servicios Sociales (DSS, por sus siglas en inglés), menos del 5% de la población sin hogar de la ciudad vivió sin alojamiento. En ciudades como Los Ángeles o Portland, en cambio, más del 60% de las personas sin hogar durmió en calles, parques o espacios públicos.

PUBLICIDAD

La comisionada del DSS, Erin Dalton, dijo que, aunque la mayoría de las personas que atraviesan esta situación permanece en refugios, la prioridad siguió siendo encontrar soluciones para quienes vivieron a la intemperie.

Dalton señaló que el objetivo fue acercar opciones de vivienda adaptadas a necesidades individuales junto con servicios de apoyo, para combinar la oferta de alojamiento con dispositivos de acompañamiento orientados a lograr estabilidad a largo plazo.

PUBLICIDAD

Los datos del conteo reflejaron cambios territoriales y mostraron dónde se concentró el incremento detectado durante el relevamiento. Brooklyn y Manhattan registraron aumentos en la cantidad de personas localizadas en las calles, mientras que dentro del sistema de metro el número cayó hasta su nivel más bajo desde la pandemia de Covid-19.

Ese tipo de información suele ser clave para el despliegue de equipos de alcance social, ya que permite orientar recorridos y priorizar áreas con mayor presencia de población que duerme al aire libre.

En el caso del metro, el descenso fue presentado como un dato del informe. Las autoridades atribuyeron parte de esa baja al trabajo de los equipos de alcance social y a la expansión de programas especializados.

Solo en los primeros tres meses del año, más de 300 personas que vivían en la calle o en el metro accedieron a una vivienda permanente después de pasar por refugios Safe Haven, en un resultado que el gobierno local atribuyó a su estrategia de derivación desde dispositivos de baja barrera hacia soluciones habitacionales permanentes.

El contraste entre la suba en áreas de superficie y la caída en el sistema de transporte subterráneo dejó una señal sobre la dinámica del fenómeno según el entorno: el operativo detectó más personas en calles y espacios abiertos, pero menos en el metro, un patrón que las autoridades vincularon con el despliegue de equipos y con la disponibilidad de alternativas dentro del sistema.