Estados Unidos

Por qué acusan a Christian Pulisic de ‘falta de compromiso’ y qué respondió el capitán de Estados Unidos tras la eliminación del Mundial

Tras el 4-1 ante Bélgica y su salida a los 59 minutos, el atacante explicó en la zona mixta que la frase sobre reposo apuntaba a relativizar el dolor físico, mientras entrenadores y el cuerpo técnico respaldaron su implicación con la USMNT

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La acusación de falta de compromiso contra Christian Pulisic surgió tras la eliminación de Estados Unidos ante Bélgica por 4-1 en el Mundial y se apoyó en una lectura recortada de sus declaraciones (IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin)
La acusación de falta de compromiso contra Christian Pulisic surgió tras la eliminación de Estados Unidos ante Bélgica por 4-1 en el Mundial y se apoyó en una lectura recortada de sus declaraciones (IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin)

La acusación de “falta de compromiso” contra Christian Pulisic surgió tras la eliminación de Estados Unidos ante Bélgica por 4-1 en los octavos de final del Mundial 2026, a partir de una lectura recortada de una respuesta breve sobre su lesión en una entrevista televisiva.

Según el texto original publicado por The Athletic, el atacante lesionado habló de descanso para relativizar el dolor físico, no para restarle importancia a la derrota.

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La controversia se instaló después de una entrevista con Fox tras el partido, cuando Pulisic dijo sobre su lesión: “Es frustrante terminar así, por supuesto, pero ahora tengo tiempo para descansar, así que ojalá esté bien”.

A partir de esa respuesta de 10 segundos, aislada del resto de la conversación, parte de las críticas interpretó que el descanso era una especie de consuelo por la eliminación.

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La publicación sostuvo lo contrario y reconstruyó el contexto completo de sus declaraciones: en esa misma entrevista, Pulisic también dijo sobre la campaña en el torneo: “Nunca quise que terminara”.

Christian Pulisic también afirmó que nunca quiso que terminara la campaña de Estados Unidos en la Copa del Mundo (IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Wayrynen)
Christian Pulisic también afirmó que nunca quiso que terminara la campaña de Estados Unidos en la Copa del Mundo (IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Wayrynen)

La secuencia del partido terminó con un esguince de tobillo y con Pulisic fuera del campo en el minuto 59.

En el banco, se cubrió el rostro con la camiseta, una imagen que el texto presentó como parte de una frustración más amplia por el cierre de un torneo que, según el artículo, había empezado con expectativa y terminó lejos de lo que el jugador y el equipo esperaban.

Qué respondió Pulisic y cuál fue el sentido de su frase sobre el “descanso”

Cerca de una hora más tarde, ya en la zona mixta ante la prensa escrita, el delantero repitió cinco de esas mismas palabras sobre el descanso.

El sentido, según reconstruyó el medio deportivo, fue quitar dramatismo a la lesión y dejar claro que el golpe principal no era corporal, sino deportivo.

Sus siguientes frases fueron directas: “Es una forma desafortunada de terminar”. Poco después añadió: “Es realmente difícil”.

Mauricio Pochettino respaldó el compromiso de Christian Pulisic con la USMNT en medio de las críticas y las lesiones (REUTERS/Carlos Barria)
Mauricio Pochettino respaldó el compromiso de Christian Pulisic con la USMNT en medio de las críticas y las lesiones (REUTERS/Carlos Barria)

Cuando se le pidió una evaluación de su rendimiento en esta Copa del Mundo, Pulisic hizo una autocrítica sin apartarse de una mirada general positiva sobre el grupo.

Me sentí muy bien este verano jugando con los chicos, y pensé que mi nivel era alto. Es decepcionante, no tuve del todo los momentos que esperaba, y tratar de ayudarnos realmente a empujar y superar este próximo paso de vencer a un equipo realmente bueno. Así que estoy decepcionado conmigo mismo, por supuesto. Pero voy a tratar de mantenerme positivo. Hice muchas cosas buenas, y el equipo también”.

El artículo admitió que ese tono pudo parecer demasiado optimista después de una de las mayores decepciones del fútbol estadounidense.

También planteó que Pulisic pudo haber hecho más, tanto en la preparación del verano como en el partido del lunes por la noche.

Por qué el artículo sostiene que la acusación “carece de sustento”

Aun así, el punto central del texto fue otro: la acusación de que no le importa la selección careció de sustento, según el enfoque del artículo.

Estados Unidos, a pesar de la localía, quedó eliminado en 8vos de final del Mundial (REUTERS/Phil Noble)
Estados Unidos, a pesar de la localía, quedó eliminado en 8vos de final del Mundial (REUTERS/Phil Noble)

La nota apoyó esa idea en testimonios de entrenadores que trabajaron con él y en el contexto de las lesiones que condicionaron su torneo.

El exseleccionador de la USMNT Gregg Berhalter dijo el verano pasado al medio: “Lo conozco, y sé cuánto le importa la selección nacional”. Dave Sarachan, técnico interino antes de Berhalter, expresó una idea similar: “Conozco su amor por su país y su equipo”.

El actual entrenador, Mauricio Pochettino, también había respaldado públicamente la disposición del futbolista cuando intentaba recuperarse de una lesión en el gemelo que interrumpió su Mundial.

Está haciendo un esfuerzo enorme para estar listo. Para cada jugador que ama a su país, es una oportunidad increíble de disfrutar y ayudar al equipo a rendir y ganar partidos. Cuando ocurre este tipo de cosas, siempre es doloroso, pero creo que Christian es fuerte, tiene una gran mentalidad y está haciendo un esfuerzo fantástico para estar listo lo antes posible”.

La nota recordó que Pochettino ya había chocado antes con su principal figura durante sus 21 meses al frente del equipo. Cuando Pulisic decidió no disputar la Copa Oro de la Concacaf de 2025, recibió críticas parecidas a las actuales.

El jugador explicó entonces que necesitaba una pausa después del desgaste continuo del fútbol profesional y que esa decisión buscaba prepararlo para llegar en mejor forma al Mundial de 2026. Ese objetivo no se cumplió.

Según The Athletic, vincular directamente aquella ausencia en la Copa Oro con su producción por debajo de lo esperado en la Copa del Mundo fue una simplificación.

La publicación planteó que ambas cosas fueron más coincidentes que causales y recordó que Pulisic sufrió una patada en el gemelo durante un entrenamiento dos días antes del debut en el torneo.

Más tarde, al recordar su segunda lesión en un mes, resumió el impacto con otra frase breve: “Fue horrible. Fue duro, fue difícil de sobrellevar”.

El cierre del artículo volvió sobre una declaración suya del verano pasado, cuando defendió la decisión de no jugar la Copa Oro: “Siento que le he dado muchísimo a este equipo y, de verdad, nadie lo quiere más que yo. Te lo prometo”.

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