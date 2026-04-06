Nieve y frío extremo sorprenden al noreste de Estados Unidos y retrasan la primavera en Nueva York

Una nueva ola de frío con nieve ligera afecta al noreste de Estados Unidos, complicando la llegada de la primavera en Nueva York y otras ciudades

Una nueva ola de frío acompañada de nieve ligera afecta al Noreste de Estados Unidos, incluyendo la ciudad de Nueva York, desde el lunes, posponiendo la llegada definitiva de la primavera.

El FOX Forecast Center informó que ciudades como Syracuse, Buffalo, Albany, Boston, Burlington y Nueva York se encuentran dentro del área impactada, con acumulaciones previstas de entre 1 y 3 pulgadas (2,5 a 7,5 cm) en las zonas más afectadas. Los mayores registros se esperan cerca de los Grandes Lagos y en la región de los Adirondacks.

La persistencia de condiciones invernales en el noreste estadounidense resulta llamativa tras una temporada marcada por nevadas récord.

Según el balance del FOX Forecast Center recogido por New York Post, numerosas comunidades del noreste han enfrentado presión continua debido a la frecuencia e intensidad de las nevadas durante el ciclo 2025-2026.

A pesar de que el calendario anuncia la primavera, las previsiones indican que el frío extremo y la nieve seguirán presentes en la semana actual.

El FOX Forecast Center prevé acumulaciones de nieve de entre 1 y 3 pulgadas en Syracuse, Buffalo, Albany, Boston y Nueva York durante la semana (Fox Weather)

Nevadas, temperaturas y registros inusuales

Las acumulaciones de nieve previstas serán especialmente notorias en áreas cercanas a los Grandes Lagos, donde las corrientes de aire frío favorecen la formación de bancos de nieve adicionales, y en los Adirondacks, una región que suele experimentar episodios tardíos de invierno.

La acumulación de 1 a 3 pulgadas se suma a los totales ya elevados por los episodios anteriores, dificultando las tareas de limpieza y el tránsito en carreteras secundarias y entornos rurales.

Las temperaturas máximas en ciudades como Nueva York, Boston y Albany se ubicarán entre los 4 °C y 10 °C (40s y 50s ℉) durante los próximos días, valores por debajo del promedio para esta época del año.

El FOX Forecast Center prevé que las sensaciones térmicas podrían descender hasta los -6 °C (20s ℉) en áreas del interior el miércoles, especialmente durante la noche y la madrugada.

La región de los Grandes Lagos y los Adirondacks espera los mayores registros de nieve, agravando la limpieza y el tránsito en zonas rurales del noreste estadounidense (Fox Weather)

“El descenso térmico representa una diferencia de 10 a 20 grados respecto al promedio reciente”, agregaron los especialistas, tras varios días de temperaturas casi récord que dieron una breve tregua a la región.

La persistencia de estas condiciones frías y húmedas está posponiendo la transición estacional en el noreste, donde la mayoría de las áreas suelen registrar su última nevada significativa entre principios y mediados de abril.

Los especialistas del FOX Forecast Center precisan que, aunque estos episodios no son inéditos en el historial climático de la región, la intensidad y la frecuencia actuales de las nevadas en la temporada 2025-2026 “superan los promedios de los últimos años”.

Impacto en comunidades y expectativas para el resto de la semana

La continuidad de la nieve y el frío ha obligado a diversas comunidades a mantener activos los protocolos de emergencia invernal, con operativos de limpieza de calles y asistencia a poblaciones vulnerables.

En ciudades como Buffalo y Syracuse, la acumulación de nieve complica el regreso a la normalidad y retrasa labores agrícolas y de mantenimiento urbano.

La temporada de nevadas 2025-2026 ha superado los promedios históricos de frecuencia e intensidad, según el balance del FOX Forecast Center (Fox Weather)

Las autoridades recomiendan precaución en rutas, especialmente en áreas rurales y de montaña, donde la visibilidad suele verse afectada y el riesgo de accidentes aumenta.

Las temperaturas inferiores a lo habitual también han influido en el consumo energético, generando un repunte en la demanda de calefacción en hogares y edificios públicos.

De acuerdo con datos del FOX Forecast Center, este tipo de olas de frío tardías puede “generar estrés adicional en redes eléctricas y sistemas de distribución”, especialmente tras un invierno prolongado.

La previsión meteorológica apunta a que, a partir del jueves, comenzará un proceso de estabilización: las temperaturas irán retornando gradualmente a valores estacionales, acercándose a los promedios históricos para mediados de abril.

El FOX Forecast Center prevé acumulaciones de nieve de entre 1 y 3 pulgadas en Syracuse, Buffalo, Albany, Boston y Nueva York durante la semana (REUTERS/Jeenah Moon)

Los meteorólogos informaron que la llegada definitiva de la primavera “podría concretarse hacia el fin de semana”, aunque no descartan episodios aislados de frío y nieve en zonas altas del noreste.