La Reserva Federal de Cleveland advierte sobre una posible subida de tasas en Estados Unidos

La publicación del informe de inflación de marzo aportará datos clave sobre el impacto de los combustibles y la energía en la economía estadounidense (REUTERS/Elizabeth Frantz/Foto de archivo)

Una eventual subida de tasas de interés podría ser inevitable en Estados Unidos si la inflación se mantiene obstinadamente por encima del 2 %, advirtió este lunes Beth Hammack, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland.

La declaración refleja el cambio en las perspectivas de la autoridad monetaria estadounidense ante el fuerte encarecimiento de la gasolina tras la guerra con Irán, lo que podría exigir nuevas decisiones para frenar la escalada de precios, según informó The Associated Press.

El precio de la gasolina promedió USD 4,12 por galón en todo el país, según la organización automotriz AAA; esto representa un aumento de 80 centavos respecto al mes anterior.

Además, la inflación anual podría alcanzar el 3,1 % en marzo, frente al 2,4 % de febrero, de acuerdo con un pronóstico de FactSet citado por The Associated Press.

Una posible subida de tasas supondría un cambio abrupto respecto a la política de finales del año pasado, cuando la Reserva Federal optó por tres recortes consecutivos de su tasa clave de referencia.

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, advierte que una subida de tasas de interés en Estados Unidos podría ser inevitable si la inflación no baja del 2 %

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland precisó que, en la coyuntura actual, la inflación se ha mantenido de manera persistente por encima del objetivo institucional.

Hammack recordó que la inflación en Estados Unidos llegó al 9,1 % en junio de 2022 antes de iniciar un descenso gradual, pero advirtió que los datos recientes y las presiones derivadas del conflicto en Medio Oriente podrían revertir la tendencia y forzar nuevas medidas restrictivas.

El aumento de la gasolina y su impacto en las previsiones de inflación

El Departamento de Comercio de Estados Unidos publicará el jueves su indicador preferido de inflación para febrero, aunque ese dato aún no reflejará el impacto directo de la guerra con Irán.

El viernes se difundirá el informe de inflación de marzo, que aportará la primera lectura sobre cómo han impactado los aumentos en los precios de la gasolina y la energía en la economía nacional.

De acuerdo con Hammack, las proyecciones internas de la Reserva Federal de Cleveland prevén que la inflación podría alcanzar el 3,5 % en abril, el valor más alto desde 2024.

Hammack señala que el encarecimiento de la energía ya supera las previsiones de la Fed y genera el mayor malestar económico en su distrito, que abarca Ohio y regiones vecinas

La presidenta puntualizó que la inflación ha estado por encima de nuestro objetivo durante más de cinco años y que un repunte adicional representaría una desviación aún mayor de la meta institucional del 2 %.

Advirtió que la escalada de los precios de la gasolina ha sido el factor de mayor preocupación entre las familias y empresas de su distrito, que abarca Ohio y partes de Pensilvania, Virginia Occidental y Kentucky.

El alza de los combustibles, prolongada ya por seis semanas de conflicto, ha superado las previsiones de la Fed en sus reuniones del 17 y 18 de marzo.

Debate interno en la Reserva Federal ante el conflicto entre inflación y empleo

El contexto internacional y la persistencia de la inflación han generado un intenso debate en el seno de la Reserva Federal. Hammack mencionó que la presión del Congreso para mantener la inflación baja y el máximo empleo añade complejidad al escenario.

Advirtió que el encarecimiento de la gasolina podría llevar a los consumidores a reducir sus gastos en otros sectores, lo que amenazaría el crecimiento económico y podría elevar el desempleo.

La guerra con Irán y el conflicto en Medio Oriente elevan los precios de la gasolina y complican las decisiones de política monetaria en Estados Unidos (REUTERS/Mike Blake)

Frente a la persistencia de la inflación, Hammack sostuvo que preferiría mantener las tasas sin cambios durante bastante tiempo.

No obstante, reconoció que la Fed podría tener que recortar su tasa si el encarecimiento de los combustibles provocara una desaceleración económica y un aumento significativo del desempleo.

Por el contrario, advirtió que quizá necesitemos subir las tasas si la inflación se mantiene persistentemente por encima de nuestro objetivo.

El debate de recortes o subidas se intensifica dentro del comité

Las actas de la reunión de la Fed de finales de enero ya reflejaban que varios de los 19 funcionarios del Comité Federal de Mercado Abierto estaban a favor de actualizar el comunicado oficial para dejar abierta la puerta a un ajuste al alza si la inflación no cedía.

Otros responsables, como Austan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago, también plantearon la posibilidad de subidas en declaraciones públicas.

Este escenario de endurecimiento monetario podría provocar críticas del presidente Donald Trump, quien ha insistido en un recorte de la tasa clave al 1 %, desde el actual nivel cercano al 3,6 %, según lo informado por The Associated Press.

La incertidumbre sobre la duración de la guerra y su impacto en los precios mantiene a la política monetaria estadounidense en un equilibrio precario, con funcionarios atentos tanto a los riesgos de inflación como al posible deterioro del mercado laboral.