La Corte Suprema de Estados Unidos emite orden que podría anular la condena de Steve Bannon

El Tribunal Supremo de Estados Unidos permite que Steve Bannon solicite la anulación de su condena penal por desacato al Congreso (REUTERS/Brendan McDermid)

Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, obtuvo este lunes una orden del Tribunal Supremo de Estados Unidos que allana el camino para la anulación de su condena penal por desacato al Congreso, según informó Los Angeles Times.

La decisión permite que un tribunal inferior reexamine la solicitud del gobierno republicano para anular tanto la condena como la acusación contra Bannon “en interés de la justicia”, de acuerdo con lo publicado por el medio californiano.

El caso se remonta a 2022, cuando Bannon fue sentenciado a cuatro meses de prisión tras haber sido hallado culpable de negarse a comparecer ante el comité de la Cámara de Representantes que investigó el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Dicha condena fue ratificada por una corte federal de apelaciones en Washington antes de llegar a la revisión del máximo tribunal.

La medida responde directamente a un cambio de postura en la administración estadounidense: mientras que bajo la presidencia de Joe Biden el Departamento de Justicia impulsó el proceso judicial contra Bannon, el gobierno de Donald Trump optó por retirarlo tras su regreso a la Casa Blanca en 2025, según detalla Los Angeles Times.

Bannon fue condenado a cuatro meses de prisión por negarse a comparecer ante el comité que investigaba el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 (REUTERS/Eduardo Munoz)

Alcance de la orden del Tribunal Supremo y otros beneficiados

La decisión de la Corte Suprema no se limita al caso de Bannon. El máximo tribunal emitió un fallo similar para el exconcejal de Cincinnati P.G. Sittenfeld, quien fue condenado por soborno y tentativa de extorsión en 2022 y posteriormente indultado por Trump el año pasado.

Según la información recogida por Los Angeles Times, la orden judicial permitirá ahora que la justicia analice la posible retirada de la acusación en su contra, en línea con la petición del actual gobierno republicano.

Contexto judicial y argumentación de Bannon

Durante el proceso, Bannon argumentó que su negativa a declarar ante el comité de la Cámara estaba amparada por el privilegio ejecutivo de Trump.

Sin embargo, tanto la Cámara de Representantes como el Departamento de Justicia consideraron inválida esa defensa, señalando que Bannon ya no era funcionario gubernamental al momento de los hechos investigados.

Esta postura fue respaldada inicialmente por los tribunales inferiores, que ratificaron la condena antes de que el caso llegara al Supremo.

El cambio de postura del gobierno federal tras el regreso de Donald Trump impulsa la revisión judicial del caso Bannon (REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMÁGENES DEL DÍA)

El fallo del Tribunal Supremo implica que será un tribunal inferior el que decida si procede la anulación definitiva de la condena y la acusación, conforme a la nueva posición de la administración federal.

El tribunal deberá ponderar tanto los argumentos presentados por la defensa como el interés público involucrado en el caso, en un contexto de elevada polarización política.

Impacto político y judicial de la resolución

La decisión del máximo tribunal se inscribe en una coyuntura de cambios políticos significativos tras el retorno de Donald Trump a la presidencia.

El retiro de acusaciones por parte del gobierno federal marca un giro en la política judicial respecto a la administración anterior y podría sentar un precedente para otros casos derivados de investigaciones legislativas impulsadas durante el mandato de Joe Biden.

El caso de Bannon es observado como un termómetro del alcance del privilegio ejecutivo y de los límites de la rendición de cuentas para exfuncionarios y asesores presidenciales.

La resolución ha generado expectativas sobre el futuro de procesos abiertos contra colaboradores de la administración Trump, así como sobre la capacidad de los cambios políticos para revertir o frenar causas judiciales de alto perfil.

Un tribunal inferior decidirá si procede la anulación definitiva de la condena de Bannon, considerando las nuevas políticas de la administración federal (REUTERS/Brendan McDermid)

Situación legal actual de Steve Bannon

La actual orden del Tribunal Supremo no afecta otra condena pendiente de Bannon en el estado de Nueva York, donde aceptó un acuerdo de culpabilidad el año pasado por fraude a donantes de una colecta privada para construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos.

Ese acuerdo le permitió evitar la prisión, como recuerda Los Angeles Times, pero mantiene vigente su condición de reo en el ámbito estatal.

Mientras tanto, el proceso por desacato al Congreso seguirá su curso en los tribunales inferiores. Allí se decidirá si la condena de Bannon queda finalmente anulada o si persiste la acusación formal, en función de los argumentos de las partes y de la nueva orientación política federal.

El desenlace tendrá repercusiones tanto en el entorno judicial como en el debate público sobre la independencia de los poderes y la aplicación de la justicia en casos con alta carga partidaria.