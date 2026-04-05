Estados Unidos

El enigmático mensaje de Trump a pocas horas de expirar el ultimátum a Irán

El mandatario estadounidense dijo que hay “buena posibilidad” de alcanzar acuerdo con el régimen iraní el lunes

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El presidente Donald Trump llega desde el Salón Azul para hablar sobre la guerra con Irán desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca el miércoles 1 de abril de 2026, en Washington (Alex Brandon/Pool vía REUTERS)
El presidente Donald Trump llega desde el Salón Azul para hablar sobre la guerra con Irán desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca el miércoles 1 de abril de 2026, en Washington (Alex Brandon/Pool vía REUTERS)

En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, y a pocas horas de vencer el plazo del ultimátum al régimen de Irán, este domingo Donald Trump publicó un enigmático mensaje en su red Truth Social.

“¡Martes, 8:00 p. m., hora del este!”, dice el escueto mensaje.

El mismo parece ser una extensión del plazo que le había impuesto a Irán para que llegara a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, enfrentaría un bombardeo devastador.

De ser así, el nuevo plazo, las 00:00 GMT del miércoles, pospondría un día su ultimátum a Teherán, tras el cual Trump ha prometido destruir las centrales eléctricas y los puentes del país.

Además, Trump afirmó el domingo que cree que hay una “buena posibilidad” de lograr un acuerdo con Irán el lunes, antes de su plazo para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz o se enfrente a intensos bombardeos.

El enigmático mensaje publicado por Trump en Truth Social
El enigmático mensaje publicado por Trump en Truth Social

“Creo que hay una buena posibilidad para mañana, están negociando ahora”, dijo el presidente a un periodista de Fox News.

“Si no cierran un acuerdo, y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo”, agregó.

Trump afirmó además que garantiza “inmunidad” a los negociadores iraníes, para que no sean blanco de ataques estadounidenses o israelíes.

Según el presidente, las negociaciones no abordan la posibilidad de que Irán desarrolle un arma nuclear, ya que Teherán habría renunciado a esa idea, aseguró.

Barcos tradicionales omaníes conocidos como dhows se ven navegando hacia el Estrecho de Ormuz, frente a la costa de la provincia de Musandam, Omán, 21 de julio de 2018. Fotografía tomada el 21 de julio de 2018 REUTERS/Hamad I Mohammed
Barcos tradicionales omaníes conocidos como dhows se ven navegando hacia el Estrecho de Ormuz, frente a la costa de la provincia de Musandam, Omán, 21 de julio de 2018. Fotografía tomada el 21 de julio de 2018 REUTERS/Hamad I Mohammed

Por su parte, el régimen de Irán advirtió este domingo a Trump de que con sus movimientos “imprudentes” está arrastrando a Estados Unidos a un “infierno viviente”, en alusión a la amenaza del republicano de atacar plantas eléctricas y puentes en el país a partir del martes si no se abre el estrecho de Ormuz.

“Tus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno viviente para cada familia, y toda nuestra región va a arder porque insistes en seguir las órdenes de (el primer ministro israelí) Benjamin Netanyahu”, afirmó en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf.

Qalibaf fue tajante al señalar a Trump que no obtendrá nada “mediante crímenes de guerra” y subrayó que “la única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego”.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf
El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf

Sus advertencias llegaron horas después de que Trump amenazara de nuevo con desatar “el infierno” en Irán si no se cumplen sus exigencias antes del martes, cuando vence el ultimátum fijado por Washington para el desbloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

“Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. ¡YA LO VERÁN!”, escribió el mandatario en su red social, Truth Social, mientras amenazaba con los prometidos ataques a la infraestructura eléctrica iraní si no hay un acuerdo para entonces.

El cierre de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán.

(Con informción de EFE y AFP)

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