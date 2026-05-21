El ex CEO de Google, Eric Schmidt, fue abucheado cada vez que mencionó a la IA durante su discurso de graduación

La reacción de los estudiantes en la Universidad de Arizona reflejó el creciente rechazo de la Generación Z al avance de la tecnología y sus efectos en el empleo (BT Newsroom)

El ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, fue recibido con abucheos cada vez que mencionó la inteligencia artificial durante su discurso ante los estudiantes que se graduaban en la Universidad de Arizona el 15 de mayo.

Los silbidos no distinguieron entre advertencias y promesas: sonaron igual cuando Schmidt describió el impacto disruptivo de la IA que cuando intentó presentarla como una oportunidad.

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“Afectará a todas las profesiones, todas las aulas, todos los hospitales, todos los laboratorios, todas las personas y todas las relaciones que tengan”, aseguró mientras las desaprobaciones resonaban en el auditorio.

Tampoco ayudó cuando bajó el tono: “Sé lo que muchos de ustedes están sintiendo. Los escucho. Hay un miedo... No conocemos los contornos precisos de cómo será esta transformación”. A pesar de esos comentarios, los silbidos continuaron.

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La reacción de los graduados a los comentarios de Schmidt, reflejó una tendencia creciente de rechazo a la IA en actos académicos estadounidenses (BT Newsroom)

Schmidt no se apartó del mensaje de fondo: la IA es inevitable y la única opción es adaptarse. “Sea cual sea el camino que elijan, la IA formará parte de cómo se hace el trabajo”, sostuvo.

A su vez, ofreció lo que presentó como un consejo práctico: “Si tienen un problema en el mundo que quieran resolver, ahora pueden formar un equipo de agentes de IA que les ayuden con las partes que nunca podrían lograr por su cuenta”. Cerró con una frase que resumía su postura: “Encuentren la manera de decir que sí”. Los graduados, en cambio, siguieron expresando su enojo.

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Schmidt le dijo a los graduados que el impacto de la IA será “mayor, más rápido y con más consecuencias que cualquier cambio anterior”, según precisó Reuters.

Durante su discurso, el exdirector ejecutivo del gigante tecnológico sostuvo que las nuevas herramientas afectarán “a todas las profesiones, todas las aulas, todos los hospitales, todos los laboratorios, todas las personas y todas las relaciones”.

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Una encuesta de Gallup muestra que la Generación Z en Estados Unidos percibe más riesgos que beneficios en la expansión de la inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recepción que tuvo Schmidt no fue un episodio único. El 8 de mayo, la ejecutiva inmobiliaria Gloria Caulfield también fue interrumpida y abucheada durante un discurso de graduación en la Universidad de Florida Central cuando habló sobre IA, según Reuters.

“El auge de la inteligencia artificial es la próxima revolución industrial”, dijo Caulfield. La sala respondió con abucheos y, de acuerdo con la misma agencia, ella reaccionó con sorpresa: “¿Qué pasó? Bien, toqué una fibra sensible. Hace solo unos años, la IA no era un factor en nuestras vidas”. La sala estalló en vítores ante esa última frase.

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Otras universidades, como la de Florida Central, también registraron abucheos a oradores al abordar la inteligencia artificial en actos de graduación (X)

Standard Chartered informó el martes que eliminará más de 7.000 puestos y reemplazará “capital humano de menor valor” por IA, según Reuters. La agencia también señaló que Meta prevé despedir al 10% de su plantilla global desde este mes y que Amazon suprimió unos 30.000 puestos corporativos en los últimos meses en su apuesta por la IA y la eficiencia.

Desconfianza juvenil hacia la IA creció en Estados Unidos

Un informe de abril de Gallup, citado por Reuters, mostró que un número creciente de integrantes de la Generación Z, definidos como los nacidos entre 1997 y 2012, se sienten ansiosos o enojados frente a la IA. Al mismo tiempo, cayó con fuerza la proporción de quienes decían sentirse esperanzados o entusiasmados en comparación con el año anterior.

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Casi la mitad de los encuestados afirmó que los riesgos de la IA superan sus beneficios, mientras solo el 15% dijo que es claramente positiva, según ese informe. Además, la mayoría reconoció que necesita conocimientos sobre IA, aunque también consideró que la tecnología obstaculiza el aprendizaje profundo y la creatividad.

Los autores del estudio escribieron que “las emociones negativas se han intensificado durante el último año” y agregaron que el uso de la IA empieza a estabilizarse, según Reuters. El relevamiento también detectó que las opiniones favorables aumentan entre quienes usan más estas herramientas y disminuyen entre quienes las emplean menos.

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Los jóvenes recién ingresados al mercado laboral sienten ansiedad y enojo ante los desafíos y recortes de empleo ligados a la inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Discurso de Schmidt: atravesado por el temor al futuro laboral

Schmidt, que dirigió Google entre 2001 y 2011, comenzó su intervención repasando su etapa como estudiante y la evolución de la computadora hacia la laptop y el teléfono inteligente, según detalló NBC News. Luego afirmó que esas plataformas conectaron a las personas, “democratizaron el conocimiento” y sacaron a muchos de la pobreza, pero también degradaron el espacio público.

“Las mismas plataformas que dieron voz a todos, como las que ustedes usan ahora, también degradaron la plaza pública”, dijo Schmidt. Añadió: “Recompensaron la indignación. Amplificaron nuestros peores instintos. Vulgarizaron la forma en que nos hablamos unos a otros, y esa forma, y el modo en que nos tratamos, está en la esencia de una sociedad”.

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Cuando trazó un paralelo entre la IA y el impacto transformador de la computadora, recibió nuevos abucheos. Ante la reacción, respondió: “Sé lo que muchos de ustedes sienten sobre esto. Puedo oírlos”.

Schmidt reconoció que esos temores son “racionales”. Pero —al igual que otros grandes ejecutivos del sector— describió la disrupción que trae la IA como algo a lo que toda la sociedad deberá adaptarse, le guste o no a quienes la escuchen. Incluso cuando esos oyentes son graduados universitarios que acaban de recibir su diploma y no están de humor para aplaudir el futuro que les espera.

Schmidt admitió comprender el temor de los jóvenes ante la automatización y la incertidumbre laboral (BT Newsroom)

Reiteró en que debían ayudar a moldear la IA en lugar de rechazarla. “La pregunta no es si la IA va a dar forma al mundo. Lo hará. La pregunta es si ustedes habrán dado forma a la inteligencia artificial”, resaltó.

Más adelante, en medio de los abucheos, pidió a los estudiantes que aceptaran la libertad, el debate abierto, la igualdad y la disposición a dialogar con quienes piensan distinto. “Si me dejaran plantear esta idea, por favor: el punto que quiero plantear es que elijan una diversidad de perspectivas, incluida la perspectiva del inmigrante, que tantas veces fue la persona que vino a este país y lo mejoró”, afirmó.

Postura de la universidad

La Universidad de Arizona defendió la invitación a Schmidt. El portavoz Mitch Zak explicó fue convocado por su “liderazgo extraordinario y sus contribuciones globales en tecnología, innovación y avance científico”.

Las autoridades remarcaron en que ayudó a conducir el ascenso de Google hasta convertirla en una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo, además de impulsar investigación y descubrimiento mediante iniciativas filantrópicas y científicas vinculadas a la universidad.