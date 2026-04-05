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El régimen de Irán amenazó a Trump con extender la guerra a todo Medio Oriente: “Toda nuestra región arderá”

La advertencia fue difundida en redes sociales por Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento, a pocas horas de que culmine el ultimátum lanzado por el presidente norteamericano a Teherán para llegar a un acuerdo

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El presidente del Parlamento de Irán amenzadó a Trump con extender el conflicto a “toda” la región (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
El presidente del Parlamento de Irán amenzadó a Trump con extender el conflicto a “toda” la región (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El régimen de Irán amenazó este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al asegurar que sus decisiones pueden arrastrar a Washington a un “infierno viviente” si cumple su promesa de atacar infraestructura estratégica iraní en caso de que no se reabra el estrecho de Ormuz dentro del plazo fijado por la Casa Blanca.

La amenaza fue expresada por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, en medio de la escalada bélica en la región.

Tus movimientos imprudentes están arrastrando a Estados Unidos a un infierno viviente para cada familia, y toda nuestra región va a arder”, afirmó Ghalibaf en un mensaje difundido en redes sociales.

El líder parlamentario acusó a Trump de “crímenes de guerra” y sostuvo que ninguna amenaza militar modificará la posición de Irán. “La única salida real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego”, agregó Qalibaf, reiterando que Teherán no retrocederá ante la presión internacional.

La reacción de Irán se produce después de que Trump endureciera su postura, advirtiendo que si el estrecho de Ormuz no es reabierto antes del vencimiento del ultimátum, Estados Unidos ordenará ataques directos sobre la infraestructura eléctrica y los principales puentes iraníes.

El presidente Donald Trump llega desde el Salón Azul para hablar sobre la guerra con Irán desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca (REUTERS/Archivo)
El presidente Donald Trump llega desde el Salón Azul para hablar sobre la guerra con Irán desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca (REUTERS/Archivo)

El presidente estadounidense elevó el tono en sus redes sociales, exigiendo la apertura inmediata del paso y amenazando con consecuencias devastadoras.

Trump extendió el plazo hasta el martes a las 20:00, hora de Washington, y manifestó ante medios estadounidenses que existe “una buena posibilidad” de acuerdo antes de la fecha límite, aunque insistió en que está dispuesto a “hacer volar todo por los aires” y tomar el control del petróleo iraní si no hay avances concretos en las negociaciones.

“Nos encontramos en una posición muy sólida, y ese país tardará 20 años en reconstruirse, si tienen suerte, si es que logran tener un país”, expresó Trump en entrevista con The Wall Street Journal.

“Y si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán centrales eléctricas ni puentes en pie”, agregó.

En la misma entrevista, Trump dijo que había otorgado a los negociadores iraníes “inmunidad ante la muerte” y que estos habían admitido que Teherán no seguiría adelante con el desarrollo de armas nucleares.

El mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de Truth Social
El mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de Truth Social

Lo más importante es que no van a tener un arma nuclear. Ni siquiera están negociando ese punto, es muy fácil”, dijo.

“Eso ya está concedido. La mayoría de los puntos están concedidos.”

El estrecho de Ormuz permanece bloqueado por el régimen iraní, lo que ha paralizado el paso de buques petroleros y gasíferos y ha provocado un fuerte impacto en los mercados energéticos internacionales. El cierre del corredor ha desatado preocupación global y generado una escalada en los precios del crudo, dada la importancia estratégica de la ruta para el suministro energético mundial.

Desde el inicio del conflicto, el pasado 28 de febrero, Irán ha endurecido su discurso y respondido a los ataques de Estados Unidos e Israel con amenazas adicionales, sin mostrar señales de flexibilización.

Las acciones y declaraciones del régimen han profundizado la confrontación y elevado el riesgo de un choque militar de mayor alcance en la región.

Trump ha insistido en que la prioridad de Estados Unidos es garantizar la seguridad de sus intereses y restaurar la libertad de navegación internacional.

El estrecho de Ormuz permanece bloqueado por el régimen iraní, lo que ha paralizado el paso de buques petroleros y gasíferos y ha provocado un fuerte impacto en los mercados energéticos internacionales
El estrecho de Ormuz permanece bloqueado por el régimen iraní, lo que ha paralizado el paso de buques petroleros y gasíferos y ha provocado un fuerte impacto en los mercados energéticos internacionales

La administración estadounidense sostiene que la presión sobre Teherán es necesaria para frenar la agresión y evitar que Irán utilice el control del estrecho como instrumento de chantaje geopolítico.

(Con información de EFE y AFP)

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