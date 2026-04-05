Trump advirtió que EEUU atacará centrales energéticas y puentes de Irán si el régimen no reabre el estrecho de Ormuz (EFE/ARCHIVO)

Donald Trump amenazó con desatar el "infierno" si Irán no reabre el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio petrolero mundial. El mensaje fue difundido a través de la red Truth Social, donde el presidente de Estados Unidos advirtió que el martes podría ser “el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán”. Trump exigió abiertamente: "Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno“.

La tensión se incrementó con la advertencia de Trump sobre acciones militares inmediatas. El mandatario aseguró que, si Irán no reabría el paso marítimo antes del plazo fijado, Estados Unidos estaría dispuesto a emplear "intensos bombardeos" contra objetivos iraníes. Esta amenaza directa fue acompañada por una referencia a la posibilidad de tomar el control de los recursos petroleros de la región.

El mensaje publicado por Trump en su cuenta de Truth Social

Más tarde, Trump declaró a un periodista de Fox News que veía "una buena posibilidad" de alcanzar un acuerdo con Irán antes del lunes, fecha límite impuesta por Washington para que Teherán permita nuevamente el tránsito en el estrecho de Ormuz. Según el mandatario, las negociaciones seguían activas, pero advirtió que si no se cerraba un pacto rápidamente, consideraría "volar todo por los aires“. El presidente añadió que Estados Unidos podría tomar el control del petróleo si Irán no accedía a sus demandas.

Trump advirtió que podría llevar a cabo intensos ataques contra Irán si el régimen no reabre el estrecho de Ormuz (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Piloto rescatado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el aviador rescatado en Irán tras el derribo de su aeronave se encuentra “gravemente herido”, y anunció que brindará una conferencia de prensa el lunes en la Casa Blanca.

“Hemos rescatado al miembro de la tripulación/oficial de un F-15, gravemente herido y realmente valiente, desde lo profundo de las montañas de Irán”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social, luego de haber indicado previamente que el militar estaba “herido” pero “a salvo”.

Trump agregó que ofrecerá una rueda de prensa junto a autoridades militares el lunes a las 13:00 (17:00 GMT) en la Oficina Oval.

Trump anticipó al final de la jornada del sábado que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron una de las operaciones de búsqueda y rescate “más audaces de la historia” de Estados Unidos para salvar al tripulante desaparecido tras el ataque iraní a un caza F-15E Strike Eagle, ubicado detrás de las líneas enemigas en las montañas de Irán.

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington, el 31 de marzo del 2026. (AP foto/Alex Brandon)

“Me complace anunciarles que ahora está sano y salvo”, detalló el mandatario vía Truth Social. Trump detalló que el militar, considerado un “valiente guerrero”, permaneció bajo persecución de fuerzas del régimen iraní, pero estuvo monitoreado en todo momento por su Comandante en Jefe, el Secretario de Guerra, el Presidente del Estado Mayor Conjunto y sus compañeros combatientes.

Trump aseguró que, bajo su dirección, las fuerzas estadounidenses enviaron “decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo”. El oficial rescatado sufrió heridas, aunque se encuentra fuera de peligro y en recuperación.

El inquilino de la Casa Blanca informó que esta acción se suma al rescate exitoso de otro piloto estadounidense el día anterior. Según Trump, es la primera vez que dos pilotos estadounidenses son rescatados, por separado, en territorio enemigo en la historia militar del país.