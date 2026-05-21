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El diplomático británico James Roscoe dejó repentinamente su puesto en Washington

La decisión es comunicada por el Reino Unido en un breve mensaje y ocurre durante una indagación sobre filtraciones del Consejo de Seguridad Nacional vinculadas a discusiones sobre acciones en Irán

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Primer plano de James Roscoe, un hombre caucásico de cabello castaño y ojos claros, vestido con una camisa azul claro y una corbata a cuadros verde y azul oscuro
James Roscoe, embajador del Reino Unido, se presenta en un retrato oficial.

James Roscoe, quien se desempeñó como jefe adjunto de misión en la Embajada Británica en Washington desde 2022, abandonó su cargo de forma abrupta, informó el gobierno del Reino Unido el miércoles sin ofrecer explicación alguna. La Cancillería se limitó a emitir un comunicado de seis palabras: “James Roscoe ha dejado su puesto”. Su salida se produce en medio de una investigación sobre una filtración de información clasificada procedente del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés).

Según dos fuentes al tanto del asunto citadas por Politico, Roscoe enfrentó interrogatorios como parte de una pesquisa sobre la divulgación de detalles de una reunión secreta del NSC relacionada con la guerra en Irán. Un tercer informante, descrito como funcionario británico, calificó el asunto de “extremadamente grave” ante ese mismo medio.

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The Spectator publicó en marzo que en esa reunión de alto secreto el primer ministro Keir Starmer habría propuesto permitir a Estados Unidos usar bases británicas para llevar a cabo ataques defensivos contra objetivos iraníes, propuesta que habría encontrado la oposición de los ministros Ed Miliband, Rachel Reeves, Yvette Cooper y Shabana Mahmood.

Las deliberaciones del NSC están protegidas por la Ley de Secretos Oficiales del Reino Unido, y una filtración de ese organismo se considera una vulneración grave. El vicepresidente del gobierno David Lammy ordenó una investigación y calificó la brecha de “absoluta tropelía”, según Politico. Funcionarios de alto rango de la embajada habrían sido interrogados en el marco de esa pesquisa, de acuerdo con The Guardian.

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James Roscoe

El precedente más cercano data de 2019, cuando la entonces primera ministra Theresa May destituyó al secretario de Defensa Gavin Williamson por una filtración de similares características.

La marcha de Roscoe agrava una serie de turbulencias en la embajada británica en Washington. Su antecesor directo en la jefatura interina, el embajador Peter Mandelson, fue destituido en septiembre de 2025 tras revelarse la magnitud de sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, según The New York Times. Tras esa salida, Roscoe ejerció como encargado de negocios durante varios meses y figuró entre los candidatos para ocupar la embajada en propiedad.

El puesto recayó finalmente en otro diplomático de carrera, Christian Turner. El personal de la embajada fue informado el martes de la partida de Roscoe sin que se ofreciera ninguna explicación, de acuerdo con Politico. La salida se produce además pocas semanas antes de la previsible publicación de nuevos documentos relacionados con la etapa de Mandelson como máximo representante diplomático en Estados Unidos.

Peter Mandelson
Peter Mandelson

Roscoe ocupaba el cargo de subdirector de misión en la embajada desde 2022 y acumulaba una extensa hoja de servicio. Antes de su destino en Washington, fue embajador del Reino Unido ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), con misiones previas en Sierra Leona e Irak. En el ámbito institucional, desempeñó funciones de jefe de prensa en Downing Street durante los gobiernos de los primeros ministros Tony Blair y Gordon Brown, y fue secretario de comunicaciones de la reina Isabel II entre 2013 y 2016.

En el plano operativo más reciente, Roscoe coordinó la visita de Estado del presidente Donald Trump al Reino Unido en septiembre de 2025 y participó en la visita de Estado del rey Carlos III a Estados Unidos para conmemorar el 250 aniversario de la independencia americana, según consignaron The Guardian y The New York Times.

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