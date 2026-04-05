Estados Unidos

Donald Trump dijo que el piloto norteamericano rescatado en Irán “está gravemente herido”

En un mensaje en Truth Social, el presidente de EEUU aseguró que el militar fue “realmente valiente” tras sobrevivir “en lo profundo de las montañas” del país persa. Además, advirtió que plantas de energía y puentes iraníes serán atacados el martes si no se reabre el Estrecho de Ormuz

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Donald Trump dijo que el piloto norteamericano rescatado en Irán “está gravemente herido” (REUTERS/ARCHIVO)
Donald Trump dijo que el piloto norteamericano rescatado en Irán “está gravemente herido” (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el aviador rescatado en Irán tras el derribo de su aeronave se encuentra “gravemente herido”, y anunció que brindará una conferencia de prensa el lunes en la Casa Blanca.

“Hemos rescatado al miembro de la tripulación/oficial de un F-15, gravemente herido y realmente valiente, desde lo profundo de las montañas de Irán”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social, luego de haber indicado previamente que el militar estaba “herido” pero “a salvo”.

Trump agregó que ofrecerá una rueda de prensa junto a autoridades militares el lunes a las 13:00 (17:00 GMT) en la Oficina Oval.

En un mensaje separado difundido el mismo día, el mandatario estadounidense amenazó con atacar infraestructuras estratégicas iraníes si no se reabre el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global.

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El aviador estadounidense fue rescatado desde las montañas de Irán y catalogado como 'realmente valiente' por el mandatario norteamericano. (EUROPA PRESS/ARCHVO)

Tras un ultimátum de 48 horas lanzado el sábado, Trump escribió que “el martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes, todo junto en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!”.

En la misma publicación, el presidente utilizó un tono agresivo e insultante para exigir la reapertura del paso marítimo: “Abran el jodido estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno. SOLO MIREN”, añadió, concluyendo el mensaje con la frase “Alabado sea Alá”.

En otro mensaje similar publicado en Truth Social, reiteró la advertencia sobre posibles ataques contra instalaciones energéticas y de transporte en territorio iraní.

“Lo tenemos”

El presidente Donald Trump anunció que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron una de las operaciones de búsqueda y rescate “más audaces de la historia” de Estados Unidos para salvar al tripulante desaparecido tras el ataque iraní a un caza F-15E Strike Eagle, ubicado detrás de las líneas enemigas en las montañas de Irán.

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington, el 31 de marzo del 2026. (AP foto/Alex Brandon)
El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington, el 31 de marzo del 2026. (AP foto/Alex Brandon)

Me complace anunciarles que ahora está sano y salvo”, detalló el mandatario vía Truth Social. Trump detalló que el militar, considerado un “valiente guerrero”, permaneció bajo persecución de fuerzas del régimen iraní, pero estuvo monitoreado en todo momento por su Comandante en Jefe, el Secretario de Guerra, el Presidente del Estado Mayor Conjunto y sus compañeros combatientes.

Trump aseguró que, bajo su dirección, las fuerzas estadounidenses enviaron “decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo”. El oficial rescatado sufrió heridas, aunque se encuentra fuera de peligro y en recuperación.

El inquilino de la Casa Blanca informó que esta acción se suma al rescate exitoso de otro piloto estadounidense el día anterior. Según Trump, es la primera vez que dos pilotos estadounidenses son rescatados, por separado, en territorio enemigo en la historia militar del país.

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