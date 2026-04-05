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EN VIVO | Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní

Según comunicados militares difundidos en ocasiones similares, este tipo de operaciones suele dirigirse contra instalaciones vinculadas a la producción de armas, centros de mando y otros objetivos estratégicos en la capital iraní, aunque en este caso no se precisaron los blancos alcanzados

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Personal de emergencia trabaja junto a un vehículo destruido en el lugar del impacto, tras un ataque con misiles lanzados desde Irán (REUTERS/Florion Goga)
Personal de emergencia trabaja junto a un vehículo destruido en el lugar del impacto, tras un ataque con misiles lanzados desde Irán (REUTERS/Florion Goga)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este domingo el rescate del piloto derribado por el régimen de Irán tras el ataque de las fuerzas iraníes a un caza F-15E Strike Eagle. Según indicó el mandatario, el militar se encuentra “gravemente herido”.

Asimismo, durante la jornada volvió a advertir a Teherán que desatará “el infierno” si el régimen no reabre el estrecho de Ormuz a pocas horas de que expire el ultimátum que había lanzado. Sin embargo, posteriormente insinuó que ese plazo se extiende hasta el martes, a las 8, hora del este (00:00 GMT del miércoles).

“Abran el maldito estrecho, o vivirán en el infierno”, afirmó en su red Social Truth, en la que adelantó que si la República Islámica no cumple con sus demandas, el Ejército norteamericano atacará la infraestructura energética iraní.

Durante una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox News, Trump manifestó que confía en lograr un acuerdo con Teherán a tiempo. Sin embargo, advirtió que, en caso contrario, está contemplando “volarlo todo por los aires” y tomar el control del petróleo iraní.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

En pocas líneas:

04:32 hsHoy

Un herido en Abu Dhabi tras un ataque iraní

Un ciudadano extranjero resultó herido en Abu Dhabi, según informaron las autoridades locales, en un incidente vinculado a la caída de metralla tras la interceptación de un ataque aéreo.

La oficina de prensa de la ciudad indicó que un ciudadano ghanés residente sufrió “heridas moderadas” cuando fragmentos impactaron en la empresa Rinn Systems, ubicada en la zona de Musaffah, luego de una interceptación exitosa por parte de los sistemas de defensa aérea.

Las autoridades instaron a la población a informarse a través de canales oficiales. “Las autoridades competentes instan al público a obtener información únicamente de fuentes oficiales y a evitar la difusión de rumores o información no verificada”, señaló la oficina en una publicación en X.

03:37 hsHoy

Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que la Fuerza Aérea israelí completó recientemente una serie de ataques contra instalaciones de infraestructura del régimen iraní en Teherán, en el marco de la escalada del conflicto en la región.

Según comunicados militares difundidos en ocasiones similares, este tipo de operaciones suele dirigirse contra instalaciones vinculadas a la producción de armas, centros de mando y otros objetivos estratégicos en la capital iraní, aunque en este caso no se precisaron los blancos alcanzados.

Las autoridades israelíes no facilitaron más detalles de inmediato sobre el alcance de los ataques ni sobre posibles daños o víctimas.

02:55 hsHoy

Kuwait informó que está respondiendo a amenazas de misiles y drones iraníes

Kuwait informó que está respondiendo a amenazas de misiles y drones iraníes (REUTERS)
Kuwait informó que está respondiendo a amenazas de misiles y drones iraníes (REUTERS)

Kuwait informó que sus defensas aéreas responden a amenazas de misiles y drones, según un comunicado difundido por el ejército del país en medio de la escalada de tensiones en la región.

De acuerdo con el Estado Mayor, los sistemas de defensa se enfrentan a “ataques hostiles con misiles y drones”. “El Estado Mayor del Ejército señala que si se escuchan explosiones, son el resultado de que los sistemas de defensa aérea interceptan los ataques hostiles”, indicó la institución en una publicación en X.

Las autoridades también pidieron a la población que respete las indicaciones oficiales. “Se ruega a todos que cumplan las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes”, agregó el Ejército.

02:04 hsHoy

El Kospi sube más del 1% en la apertura de la bolsa de Seúl

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subía más del 1% en la apertura de este lunes, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera una posible extensión del plazo en las negociaciones para la apertura del estrecho de Ormuz. Tras media hora de negociación, el indicador avanzaba un 1,15%, o 61,89 puntos, hasta situarse en 5.439,19 enteros, luego de haber cerrado el viernes con una subida del 2,74 %. El índice tecnológico Kosdaq se mantenía plano.

En el sector de semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, subía más del 3% en la apertura, mientras su principal competidor, SK Hynix, avanzaba cerca de un 2%. Entre otros valores, el fabricante de vehículos Hyundai Motor ganaba un 0,21%, y su empresa vinculada Kia subía por encima del 1%.

01:16 hsHoy

El Nikkei crece un 0,7% en la apertura de la bolsa asiática

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, abrió este lunes con una subida superior al 0,7% impulsado por los valores tecnológicos, aunque condicionado por la guerra en Oriente Medio, que afecta al suministro global de petróleo. Diez minutos después del inicio de la sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, avanzaba un 0,72%, o 380,07 puntos, hasta las 53.503,56 unidades, mientras que el índice Topix crecía un 0,29 %, o 10,75 puntos, hasta 3.655,94 enteros.

En el sector de semiconductores, Advantest subía más de un 2%, Tokyo Electron avanzaba un 0,3% y Disco sumaba un 1,8%. También destacaba SoftBank, el gigante de las telecomunicaciones y la inversión, que progresaba un 1,8 % tras sus fuertes apuestas en inteligencia artificial con inversiones multimillonarias en OpenAI, creador de ChatGPT.

En el sector automotor, Toyota, la empresa de mayor capitalización local, subía cerca de un 0,5%, mientras que Nissan retrocedía alrededor de un 0,3% y Honda bajaba un leve 0,08%. Entre otros valores destacados, Sony caía casi un 0,3%, Mitsubishi UFJ avanzaba en torno a un 0,6%, Nintendo subía un 0,75% y la naviera Mitsui O.S.K. Lines ganaba más de un 0,5%.

00:21 hsHoy

Irán lanzó una nueva ola de misiles contra Israel

El Ejército de Defensa de Israel (IDF) comunicó que, hace pocos minutos, identificó el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí. Las defensas antimisiles están activadas para interceptar la amenaza.

Según el comunicado oficial, el Comando del Frente Interior envió en los últimos minutos una directiva preventiva directamente a los teléfonos móviles en las zonas relevantes, instando a la población a actuar con responsabilidad y seguir las instrucciones de seguridad.

El IDF detalló que, tras recibir una alerta, la población debe ingresar de inmediato a un espacio protegido y permanecer allí hasta nuevo aviso. Solo se permite abandonar el lugar seguro después de recibir instrucciones explícitas de las autoridades.

23:34 hsAyer

Irán se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo

La Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) de Irán está preparándose para un “nuevo orden en el Golfo Pérsico”, según afirma, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con bombardear las plantas de energía de Irán si Teherán no abría el Estrecho de Ormuz.

“El Estrecho de Ormuz nunca volverá a su estado anterior, especialmente para Estados Unidos e Israel”, escribe el Comando Naval del IRGC en X.

“La Armada del IRGC está completando los preparativos operativos para el nuevo orden en el Golfo Pérsico”, añade.

22:49 hsAyer

Israel localizó una escuela del Líbano que era utilizada por los terroristas de Hezbollah para el almacenamiento de armas

Soldados de la Brigada Golani localizaron uniformes, manuales de combate y cohetes junto a cargamentos identificados como procedentes de Irán y destinados a bastiones chiíes

Soldados de la Brigada Golani localizaron uniformes, manuales de combate y cohetes junto a cargamentos identificados como procedentes de Irán y destinados a bastiones chiíes

El Ejército israelí reportó este domingo el hallazgo de equipamiento militar y documentación vinculada al grupo terrorista Hezbollah en una escuela del sur de Líbano. Soldados de la Brigada Golani localizaron uniformes de combate, manuales de uso de lanzacohetes, certificados de formación de la unidad Radwan y proyectiles con sus respectivos lanzadores.

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22:19 hsAyer

El precio del petróleo supera los 110 dólares

El precio del petróleo crudo abrió al alza el lunes, con el crudo estadounidense de referencia West Texas Intermediate subiendo un 1,86 por ciento hasta 113,62 dólares el barril (aproximadamente 429,95 euros el barril), mientras la guerra en Oriente Medio sigue restringiendo el suministro energético global.

El crudo Brent del Mar del Norte también abrió al alza en el mercado semanal, subiendo un 1,16 por ciento hasta 110,30 dólares el barril (aproximadamente 417,61 euros el barril).

20:45 hsAyer

Rusia dijo que EEUU debería abandonar el “lenguaje de los ultimátums”

El Kremlin expresó este domingo su esperanza de que los esfuerzos por rebajar la tensión en el conflicto con Irán den sus frutos y señaló que Estados Unidos contribuiría “abandonando el lenguaje de los ultimátums y volviendo a encauzar la situación hacia la negociación”.

El comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso se emitió tras una conversación entre el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

En él se indicaba que ambas partes “hicieron un llamamiento a que se eviten acciones, incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU, que puedan socavar las posibilidades que aún quedan de avanzar en los esfuerzos políticos y diplomáticos para resolver la crisis”.

Rusia, según el comunicado, respaldó los esfuerzos para reducir las tensiones “en aras de una normalización a largo plazo y sostenible de la situación en Oriente Medio, lo que se vería facilitado si Estados Unidos abandonara el lenguaje de los ultimátums y devolviera la situación a la vía de la negociación”.

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