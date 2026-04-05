EN VIVO | Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní

Personal de emergencia trabaja junto a un vehículo destruido en el lugar del impacto, tras un ataque con misiles lanzados desde Irán (REUTERS/Florion Goga)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este domingo el rescate del piloto derribado por el régimen de Irán tras el ataque de las fuerzas iraníes a un caza F-15E Strike Eagle. Según indicó el mandatario, el militar se encuentra “gravemente herido”.

Asimismo, durante la jornada volvió a advertir a Teherán que desatará “el infierno” si el régimen no reabre el estrecho de Ormuz a pocas horas de que expire el ultimátum que había lanzado. Sin embargo, posteriormente insinuó que ese plazo se extiende hasta el martes, a las 8, hora del este (00:00 GMT del miércoles).

“Abran el maldito estrecho, o vivirán en el infierno”, afirmó en su red Social Truth, en la que adelantó que si la República Islámica no cumple con sus demandas, el Ejército norteamericano atacará la infraestructura energética iraní.

Durante una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox News, Trump manifestó que confía en lograr un acuerdo con Teherán a tiempo. Sin embargo, advirtió que, en caso contrario, está contemplando “volarlo todo por los aires” y tomar el control del petróleo iraní.