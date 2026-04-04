Estados Unidos

Las mejores actividades gratuitas en Nueva York este abril de 2026: arte, gastronomía y tradición

Exposiciones florales, mercados internacionales y festivales musicales protagonizan una primavera diversa en distintos barrios de la ciudad, con propuestas abiertas para todo tipo de público

Guardar
Hombre de perfil con gorra y chaqueta colorida sostiene una cámara para fotografiar un denso árbol de cerezos en flor con pétalos rosados pálidos
La primavera en Nueva York 2026 ofrece una agenda repleta de actividades gratuitas y accesibles para residentes y turistas en abril. (Reuters)

La primavera en Nueva York en abril de 2026 presenta una agenda repleta de actividades gratuitas y accesibles, ideales para locales y turistas. La ciudad sorprende esta temporada con la exhibición floral de Macy’s Herald Square, el regreso del mercado Smorgasburg, festivales musicales al aire libre y una gran muestra de Duchamp en el MoMA.

Estas propuestas destacan por combinar arte, gastronomía y tradición. Las actividades se distribuyen entre Brooklyn, Manhattan y Queens, desde paseos nocturnos entre cerezos hasta mercados internacionales y conciertos especiales.

Una mujer sostiene a un niño mientras ambos miran hacia arriba, bajo un árbol con flores de cerezo rosas. Al fondo, un edificio moderno con paneles y una pasarela curva
La primavera en Nueva York 2026 ofrece una agenda repleta de actividades gratuitas y accesibles para residentes y turistas en abril. (Reuters)

Durante todo el mes, los visitantes pueden experimentar celebraciones históricas, novedades culturales y una variedad de espacios abiertos y cubiertos.

Fechas clave y actividades destacadas

  • 3 de abril: UNIQLO abre su nueva tienda en Union Square, con diseño inspirado en la cultura local y colaboraciones artísticas.
  • 3 al 12 de abril: El Salón Internacional del Automóvil en Javits Center expone lanzamientos globales y pruebas de vehículos eléctricos.
  • 4 de abril: Estreno del musical Schmigadoon! en el Nederlander Theatre. Función especial el 20 de abril.
  • 5 de abril: El Desfile de Pascua y Festival de Sombreros en la Quinta Avenida mantiene más de un siglo de tradición.
  • 9 y 10 de abril: The Cutting Room presenta “STRIPPED: Fleetwood Mac”, con artistas de Broadway.
  • 10 de abril: Noche de pijamas en el Museo Americano de Historia Natural para niños de 6 a 12 años.
  • 10 y 25 de abril: Velada KPop: The Hunt Is On, dedicada a éxitos de grupos coreanos y pop internacional.
  • 12 de abril: El MoMA inaugura la retrospectiva de Marcel Duchamp, con 300 piezas.
  • 17 de abril: Chelsea presenta Mind of a Serial Killer: The Experience, exposición forense con realidad virtual.
  • 18 de abril: Inauguración del Queens Night Market en Flushing Meadows Corona Park, con precios accesibles y recaudación solidaria.
  • 21 al 24 de abril: Hanami Nights en el Jardín Botánico de Brooklyn, paseos nocturnos entre cerezos, música y gastronomía japonesa.
  • 22 al 26 de abril: Downtown NYC Jazz Fest lleva figuras del jazz a locales de SoHo.
  • 23 de abril: Macy’s Herald Square celebra el 51.º aniversario de su exposición floral con entrada gratuita, homenajeando los 250 años de Estados Unidos.
  • 25 de abril: Conciertos Fever Candlelight en St. Ann & the Holy Trinity, tributo a Lauryn Hill.
  • 25 de abril: Día de la Tierra sin Coches: más de 50 calles cerradas al tránsito para talleres y música en vivo.
  • 25 de abril: The Last Five Years se presenta en Radio City Music Hall con Ben Platt y Rachel Zegler.
  • Hasta el 26 de abril: Exposición de Orquídeas en el Jardín Botánico de Nueva York, dirigida por Mr. Flower Fantastic.

Mercados, gastronomía y exposiciones

Durante los fines de semana de abril, el mercado Smorgasburg se instala en el Parque Estatal Marsha P. Johnson y Prospect Park con más de 70 puestos de comida internacional. Este año suma 22 nuevas propuestas, sumando platillos coreanos, indios y los clásicos rollitos de Red Hook Lobster Pound.

Una multitud de personas camina entre puestos de mercado al aire libre con toldos, con el East River y el horizonte de Manhattan al fondo en un día soleado
El Smorgasburg y Queens Night Market reúnen más de 70 puestos de comida internacional y mantienen precios accesibles a partir de USD 6 por platillo. (smorgasburg.com)

El Queens Night Market, que inicia el 18 de abril, mantiene su límite de USD 6 por platillo y destina la recaudación inaugural a organizaciones benéficas, consolidándose como punto de encuentro multicultural.

El Museo del Transporte en Grand Central Terminal presenta Inspired by MetroCard, una muestra dedicada a la tarjeta del metro, con esculturas y mosaicos de artistas como Thomas McKean y Nina Boesch.

La Bienal Whitney ofrece entrada gratuita a menores de 25 años, y exhibe obras sobre inteligencia artificial e interdependencia entre especies.

En una galería de arte, tres personas miran una larga serie de paneles que muestran retratos distorsionados y una figura similar a un busto, con paredes blancas y suelo oscuro
Bienal Whitney ofrece entrada gratuita (Reuters)

La agenda artística se amplía con Mind of a Serial Killer y la experiencia i Candy NYC en One Times Square, donde los visitantes recolectan dulces en escenarios temáticos.

Tradiciones y novedades urbanas

El Día de la Tierra sin Coches, el 25 de abril, transforma la ciudad mediante la peatonalización de más de 50 calles y plazas, con talleres y actividades en barrios de Manhattan, el Bronx y Brooklyn.

Tres personas de espaldas observan exhibiciones de museo con un cráneo fósil grande en la parte superior, vitrinas con mariposas y rocas
La noche de pijamas en el Museo Americano de Historia Natural permite a los niños explorar exposiciones únicas y dormir bajo la icónica ballena azul. (EFE)

La noche de pijamas en el Museo Americano de Historia Natural, el 10 de abril, permite a los niños explorar las salas de dinosaurios y dormir bajo la ballena azul del museo.

Cierre de temporada y deporte

El Mubadala New York Sail Grand Prix, los días 30 y 31 de mayo, reúne equipos de 12 países en regatas de alta velocidad en el puerto neoyorquino, con una bolsa de USD 12.800.000.

Según Secret NYC, el sitio informativo especializado en eventos urbanos, Nueva York fue elegida por su relevancia estratégica para el deporte náutico internacional.

Temas Relacionados

Estados UnidosPrimavera Nueva YorkBrooklynMuseos Nueva YorkFestivales UrbanosEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Nueva York: los alquileres en barrios icónicos superan marcas históricas

En lugares como Park Slope, Forest Hills y el Upper West Side, la escasa oferta de pisos grandes provoca una carrera por contratos, mientras la llegada de nuevos residentes intensifica la escasez de alternativas asequibles

Nueva York: los alquileres en barrios icónicos superan marcas históricas

Crisis de costos y ajustes drásticos: la aviación y los pasajeros ante un nuevo ciclo de incertidumbre

Recortes masivos y aumentos tarifarios revelan la fragilidad de la conectividad aérea frente a las amenazas globales, condicionando las decisiones de viaje e imponiendo desafíos únicos a la infraestructura turística

Crisis de costos y ajustes drásticos: la aviación y los pasajeros ante un nuevo ciclo de incertidumbre

Un hombre ofrece 100 mil dólares para encontrar a Nancy Guthrie y pide a informantes evitar al sheriff

La familia de la anciana desaparecida refuerza la búsqueda con una recompensa significativa, sugiriendo a quienes tengan información que contacten directamente a Crime Stoppers y no a las autoridades del condado

Un hombre ofrece 100 mil dólares para encontrar a Nancy Guthrie y pide a informantes evitar al sheriff

Page Break: el retiro literario que impulsa el auge de los clubes de lectura en Nueva York

Una propuesta fundada en 2024 ofrece la oportunidad de vivir la literatura de manera participativa, seleccionando obras breves de autores emergentes y facilitando encuentros presenciales centrados en la conversación auténtica y la integración de diversos perfiles

Page Break: el retiro literario que impulsa el auge de los clubes de lectura en Nueva York

Operativo policial en Pompano Beach por el hallazgo de un hombre baleado mantiene cerrada una vía clave

El tránsito en la zona se vio afectado por varias horas luego de que la policía encontrara a una persona con heridas de bala y desplegara un cerco de seguridad

Operativo policial en Pompano Beach por el hallazgo de un hombre baleado mantiene cerrada una vía clave

TECNO

Qué es el HDR en el móvil y cómo puedes mejorar tus fotos con esta función

Qué es el HDR en el móvil y cómo puedes mejorar tus fotos con esta función

Lords of the Fallen sorprende con una actualización cooperativa antes de aterrizar en PS Plus

Cómo usar tu móvil para dormir mejor: 5 claves sencillas

Qué hábitos tiene una persona con alto coeficiente intelectual, según la IA

Cómo tener una IA funcional sin depender del Wi-Fi

ENTRETENIMIENTO

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Dan Levy revela que consideró continuar ‘Schitt’s Creek’ antes de la muerte de Catherine O’Hara

Gigi Hadid se pronuncia por primera vez tras su mención en los archivos de Jeffrey Epstein: “Me da asco”

Bonnie Wright, estrella de ‘Harry Potter’, reveló que está a la espera de su segundo hijo

Joseph Baena logra su segundo triunfo consecutivo en competencias de fisicoculturismo

MUNDO

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa