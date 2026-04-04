Las mejores actividades gratuitas en Nueva York este abril de 2026: arte, gastronomía y tradición

La primavera en Nueva York 2026 ofrece una agenda repleta de actividades gratuitas y accesibles para residentes y turistas en abril. (Reuters)

La primavera en Nueva York en abril de 2026 presenta una agenda repleta de actividades gratuitas y accesibles, ideales para locales y turistas. La ciudad sorprende esta temporada con la exhibición floral de Macy’s Herald Square, el regreso del mercado Smorgasburg, festivales musicales al aire libre y una gran muestra de Duchamp en el MoMA.

Estas propuestas destacan por combinar arte, gastronomía y tradición. Las actividades se distribuyen entre Brooklyn, Manhattan y Queens, desde paseos nocturnos entre cerezos hasta mercados internacionales y conciertos especiales.

La primavera en Nueva York 2026 ofrece una agenda repleta de actividades gratuitas y accesibles para residentes y turistas en abril. (Reuters)

Durante todo el mes, los visitantes pueden experimentar celebraciones históricas, novedades culturales y una variedad de espacios abiertos y cubiertos.

Fechas clave y actividades destacadas

3 de abril : UNIQLO abre su nueva tienda en Union Square, con diseño inspirado en la cultura local y colaboraciones artísticas.

3 al 12 de abril : El Salón Internacional del Automóvil en Javits Center expone lanzamientos globales y pruebas de vehículos eléctricos.

4 de abril : Estreno del musical Schmigadoon! en el Nederlander Theatre . Función especial el 20 de abril.

5 de abril : El Desfile de Pascua y Festival de Sombreros en la Quinta Avenida mantiene más de un siglo de tradición.

9 y 10 de abril : The Cutting Room presenta “STRIPPED: Fleetwood Mac”, con artistas de Broadway.

10 de abril : Noche de pijamas en el Museo Americano de Historia Natural para niños de 6 a 12 años.

10 y 25 de abril : Velada KPop: The Hunt Is On, dedicada a éxitos de grupos coreanos y pop internacional.

12 de abril : El MoMA inaugura la retrospectiva de Marcel Duchamp, con 300 piezas .

17 de abril : Chelsea presenta Mind of a Serial Killer: The Experience, exposición forense con realidad virtual.

18 de abril : Inauguración del Queens Night Market en Flushing Meadows Corona Park, con precios accesibles y recaudación solidaria.

21 al 24 de abril : Hanami Nights en el Jardín Botánico de Brooklyn, paseos nocturnos entre cerezos, música y gastronomía japonesa.

22 al 26 de abril : Downtown NYC Jazz Fest lleva figuras del jazz a locales de SoHo.

23 de abril : Macy’s Herald Square celebra el 51.º aniversario de su exposición floral con entrada gratuita, homenajeando los 250 años de Estados Unidos .

25 de abril : Conciertos Fever Candlelight en St. Ann & the Holy Trinity , tributo a Lauryn Hill.

25 de abril : Día de la Tierra sin Coches: más de 50 calles cerradas al tránsito para talleres y música en vivo.

25 de abril : The Last Five Years se presenta en Radio City Music Hall con Ben Platt y Rachel Zegler.

Hasta el 26 de abril: Exposición de Orquídeas en el Jardín Botánico de Nueva York, dirigida por Mr. Flower Fantastic.

Mercados, gastronomía y exposiciones

Durante los fines de semana de abril, el mercado Smorgasburg se instala en el Parque Estatal Marsha P. Johnson y Prospect Park con más de 70 puestos de comida internacional. Este año suma 22 nuevas propuestas, sumando platillos coreanos, indios y los clásicos rollitos de Red Hook Lobster Pound.

El Smorgasburg y Queens Night Market reúnen más de 70 puestos de comida internacional y mantienen precios accesibles a partir de USD 6 por platillo. (smorgasburg.com)

El Queens Night Market, que inicia el 18 de abril, mantiene su límite de USD 6 por platillo y destina la recaudación inaugural a organizaciones benéficas, consolidándose como punto de encuentro multicultural.

El Museo del Transporte en Grand Central Terminal presenta Inspired by MetroCard, una muestra dedicada a la tarjeta del metro, con esculturas y mosaicos de artistas como Thomas McKean y Nina Boesch.

La Bienal Whitney ofrece entrada gratuita a menores de 25 años, y exhibe obras sobre inteligencia artificial e interdependencia entre especies.

Bienal Whitney ofrece entrada gratuita (Reuters)

La agenda artística se amplía con Mind of a Serial Killer y la experiencia i Candy NYC en One Times Square, donde los visitantes recolectan dulces en escenarios temáticos.

Tradiciones y novedades urbanas

El Día de la Tierra sin Coches, el 25 de abril, transforma la ciudad mediante la peatonalización de más de 50 calles y plazas, con talleres y actividades en barrios de Manhattan, el Bronx y Brooklyn.

La noche de pijamas en el Museo Americano de Historia Natural permite a los niños explorar exposiciones únicas y dormir bajo la icónica ballena azul. (EFE)

La noche de pijamas en el Museo Americano de Historia Natural, el 10 de abril, permite a los niños explorar las salas de dinosaurios y dormir bajo la ballena azul del museo.

Cierre de temporada y deporte

El Mubadala New York Sail Grand Prix, los días 30 y 31 de mayo, reúne equipos de 12 países en regatas de alta velocidad en el puerto neoyorquino, con una bolsa de USD 12.800.000.

Según Secret NYC, el sitio informativo especializado en eventos urbanos, Nueva York fue elegida por su relevancia estratégica para el deporte náutico internacional.