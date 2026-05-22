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Taiwán quiere ser un centro regional de drones comerciales y militares: busca producir 100 mil por mes

La apuesta estatal contempla incrementar la capacidad industrial y fortalecer alianzas internacionales para ampliar la introducción de vehículos no tripulados en distintos mercados

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ARCHIVO: Reservistas taiwaneses operan un dron Hummer 2 de fabricación taiwanesa durante una sesión de entrenamiento en el Centro de Servicios del Parque Industrial Loung Te en Yilan, Taiwán, el 2 de diciembre de 2025 (Reuters)
ARCHIVO: Reservistas taiwaneses operan un dron Hummer 2 de fabricación taiwanesa durante una sesión de entrenamiento en el Centro de Servicios del Parque Industrial Loung Te en Yilan, Taiwán, el 2 de diciembre de 2025 (Reuters)

Taiwán prevé que su industria de drones alcance una capacidad de 100.000 unidades al mes hacia 2030 y que exporte la mitad de esa producción, según el Ministerio de Asuntos Económicos, en una apuesta por ampliar un sector que hoy fabrica unas 15.000 unidades mensuales y que el gobierno quiere convertir en un nodo asiático de la cadena de suministro.

La proyección oficial incluye un cambio en el perfil comercial del sector: las exportaciones, que hoy representan algo más del 20% de la producción, deberían superar el 50% del total en 2030, dijo el director general de la Administración de Desarrollo Industrial, Chiou Chyou-huey, en una conferencia de prensa en Taipéi, según Taipei Times.

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En los primeros cuatro meses de este año, las exportaciones de drones de Taiwán llegaron a USD 147 millones, indicó Chiou, una cifra que ya supera los USD 93 millones exportados durante todo el año pasado, de acuerdo con declaraciones previas del funcionario en una conferencia del Gabinete el 30 de abril citadas por Taipei Times.

El Yuan Ejecutivo aprobó en octubre del año pasado un plan para invertir NT$ 44.200 millones en la producción nacional de vehículos aéreos no tripulados durante los próximos seis años, con el objetivo de elevar el valor de la producción taiwanesa a más de NT$40 mil millones en 2030, según el Ministerio de Asuntos Económicos citado por Taipei Times.

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Chiou afirmó que la producción de drones de Taiwán creció 2,5 veces el año pasado y alcanzó NT$12.900 millones, equivalentes a USD 408,3 millones, impulsada por un programa público para desarrollar el sector de vehículos no tripulados.

Si este año el valor de la producción se duplica hasta NT$26 mil millones, la meta fijada para 2030 podría revisarse al alza, dijo Chiou. También señaló que la capacidad actual de fabricación, situada en 15.000 unidades mensuales, puede ampliarse con rapidez si aumenta la demanda.

ARCHIVO: El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, inspecciona a reservistas que operan un dron Hummer 2 fabricado en Taiwán durante una sesión de entrenamiento en el Centro de Servicios del Parque Industrial Loung Te en Yilan, Taiwán, el 2 de diciembre de 2025 (Reuters)
ARCHIVO: El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, inspecciona a reservistas que operan un dron Hummer 2 fabricado en Taiwán durante una sesión de entrenamiento en el Centro de Servicios del Parque Industrial Loung Te en Yilan, Taiwán, el 2 de diciembre de 2025 (Reuters)

La industria local sigue sostenida sobre todo por la demanda interna, y la mayor parte de la producción corresponde a productos comerciales de grado militar, explicó Chiou Chyou-huey según Taipei Times. En ese segmento, añadió, Taiwán mantiene competitividad aunque enfrente a fabricantes chinos.

Los drones de grado militar reducen la ventaja de precio de China

Chiou explicó que los drones de consumo fabricados en China tienen una ventaja de precio marcada por su producción a gran escala. En cambio, en los drones comerciales de grado militar la distancia de precios es menor porque pesan más la resistencia a interferencias, la capacidad de vuelo autónomo y la fiabilidad.

Ese diagnóstico es uno de los argumentos del gobierno taiwanés para impulsar una cadena de suministro propia con proyección internacional. La meta oficial es que la isla se convierta en el centro democrático de Asia para el abastecimiento de drones, de acuerdo con el plan aprobado por el Yuan Ejecutivo.

Los principales mercados de exportación actuales son la República Checa, Polonia y Estados Unidos, dijo Chiou. La búsqueda de nuevos socios también apareció en la feria XPONENTIAL 2026 de sistemas no tripulados, celebrada la semana pasada en Detroit.

La feria XPONENTIAL

La muestra en Detroit reunió productos terminados y componentes clave de empresas taiwanesas de drones y despertó interés de compañías de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Turquía para posibles acuerdos de cooperación, dijo Chiou.

Las oportunidades preliminares de negocio generadas por la exposición se estiman en unos NT$ 1.300 millones en módulos ópticos, sistemas e imagen térmica, según Chiou. Durante el evento, Taiwán firmó memorandos de entendimiento con la Michigan Drone Association y la North Dakota Trade Office.

Esos acuerdos se centran en vuelo autónomo, movilidad aérea urbana y uso compartido de instalaciones de prueba, con la intención de facilitar a las empresas taiwanesas el acceso a recursos más completos de ensayo y certificación, dijo Chiou según Taipei Times.

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