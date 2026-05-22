La policía italiana interrumpió fiesta de Mick Jagger y estrellas de Hollywood en Stromboli

Mick Jagger celebraba el final del rodaje de Three Incestuous Sisters cuando la policía italiana interrumpió la fiesta en Stromboli (REUTERS/Mario Anzuoni)

La noche del miércoles 20 de mayo de 2026 prometía ser una celebración memorable en la pequeña isla volcánica de Estrómboli, en el sur de Italia. Mick Jagger (82), vocalista de los Rolling Stones, y el distinguido elenco de la película Three Incestuous Sisters brindaban por el fin del rodaje, cortaban una torta de cumpleaños y dejaban sonar música a bajo volumen. Sin embargo, la velada tuvo un final inesperado: la llegada de los Carabinieri.

Según reportó la prensa local, agentes de la policía italiana se presentaron en el recinto donde se realizaba la fiesta y pidieron a los asistentes que pusieran fin a la celebración. El motivo: una norma local que prohíbe la música amplificada los días miércoles, impuesta por Riccardo Gullo, alcalde de Lípari, municipio que administra Estrómboli y otras islas del archipiélago de las Eolias.

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De acuerdo con The Independent, en la reunión había entre 30 y 40 personas, entre ellas el propio Jagger y varios miembros del elenco y equipo técnico de la producción. La música se reproducía desde un pequeño altavoz y a un volumen que los presentes consideraban moderado. Sin embargo, eso no fue suficiente para los vecinos del lugar, quienes llamaron a la policía en cuanto el reloj marcó la medianoche.

Josh O'Connor festejaba sus 36 años durante la fiesta que terminó bajo supervisión de las autoridades (REUTERS/Benoit Tessier)

La agencia de noticias italiana Ansa describió que la intervención policial generó “cierta confusión, mezclada con hilaridad” entre los asistentes, quienes aceptaron a regañadientes la orden de terminar la celebración.

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La reunión tenía además una razón extra para festejar: era el cumpleaños número 36 del actor Josh O’Connor, quien también forma parte del reparto del filme.

Al día siguiente, el jueves, el elenco y el equipo de producción abandonaron la isla. Jagger, quien tiene una vivienda en la provincia siciliana de Siracusa, partió en helicóptero.

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El incidente no pasó desapercibido para las autoridades locales vinculadas al turismo. Rosa Oliva, funcionaria de la oficina de turismo de Estrómboli, criticó abiertamente la intervención policial.

La celebración reunió a figuras como Dakota Johnson, Saoirse Ronan y Jessie Buckley en la isla de Estromboli (REUTERS/Adam Gray)

Según la BBC, Oliva lamentó que el episodio fuera “otra señal de que un territorio, en lugar de ser valorado y apoyado tras un invierno de graves carencias y abandono, se encuentra penalizado incluso en sus momentos de reunión social y visibilidad”.

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La funcionaria también cuestionó la actitud del alcalde Gullo. “Se habría esperado una bienvenida a los invitados, o al menos un saludo y un agradecimiento por su contribución crucial a la economía de las Eolias”, señaló.

De qué trata ‘Three Incestuous Sisters’

La película que congregó a estas estrellas en uno de los rincones más remotos de Italia es Three Incestuous Sisters, una adaptación de la novela gráfica gótica homónima de Audrey Niffenegger, la autora también conocida por El tiempo entre nosotros (The Time Traveler’s Wife).

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Según The Independent, el filme narra la historia de tres hermanas que viven en aislamiento y cuya relación se ve perturbada por la llegada del hijo de un farero a la isla. Mick Jagger interpreta precisamente a ese farero, mientras que Josh O’Connor da vida a su hijo.

Jessie Buckley es una de las tres hermanas protagonistas en la película Three Incestuos Sisters (REUTERS/Mario Anzuoni)

La dirección está a cargo de Alice Rohrwacher, cineasta italiana que, de acuerdo con la BBC, ha sido nominada anteriormente a la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Three Incestuous Sisters marcará su primer largometraje en idioma inglés.

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El reparto de la producción reúne a figuras de diversas nacionalidades. La actriz estadounidense Dakota Johnson comparte pantalla con la irlandesa Saoirse Ronan y con Jessie Buckley, también irlandesa. El británico Josh O’Connor, conocido por su trabajo en The Crown y Challengers, completa el grupo principal junto a la actriz italoestadounidense Isabella Rossellini.