El fin de Destiny 2 ya es oficial: Bungie anuncia que el videojuego no recibirá más actualizaciones

Bungie anuncia el final de Destiny 2, que dejará de ampliarse con nuevo contenido, tras la expansión Momento al Triunfo.

Después de casi 12 años de expansiones, temporadas y millones de jugadores activos alrededor del mundo, Bungie confirmó que Destiny 2 dejará de recibir nuevas actualizaciones de contenido a partir del 9 de junio de 2026.

El anuncio marca el cierre definitivo de una de las franquicias multijugador más importantes de la última década, aunque los servidores del videojuego seguirán funcionando y los usuarios podrán continuar accediendo al universo del título.

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La despedida llegará mediante una actualización gratuita llamada Monumento del Triunfo, descrita por Bungie como una recopilación de homenajes y contenidos diseñados para celebrar la historia de la comunidad. La compañía aseguró que esta decisión llega tras concluir la etapa narrativa iniciada con La Forma Final, expansión que puso punto final a una de las historias centrales del juego.

Destiny 2 llegó a fin, así lo anunció el estudio Bungie.

El estudio, ahora enfocado en otros proyectos como Marathon, explicó que el universo de Destiny “debe vivir más allá de Destiny 2”, dando a entender que la franquicia continuará de otras maneras, aunque sin nuevas expansiones para el actual videojuego.

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Bungie mantendrá activos los servidores

Uno de los puntos que más preocupaba a los jugadores era el posible cierre definitivo del juego. Sin embargo, Bungie confirmó que Destiny 2 seguirá siendo jugable y que los servidores permanecerán activos indefinidamente.

Esto permitirá que los usuarios continúen explorando campañas, incursiones, actividades cooperativas y modos competitivos incluso después del fin de las actualizaciones. En la práctica, el juego pasará a convertirse en una plataforma estable y permanente, similar a otros títulos multijugador que dejaron de evolucionar, pero continúan disponibles para sus comunidades.

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Destiny 2: The Final Shape | Desarrollador: Bungie Studios | Distribuidor: Bungie Studios

La desarrolladora también aprovechó el anuncio para agradecer el apoyo de millones de jugadores que acompañaron la saga desde 2014. “Desde lo más profundo de nuestros corazones, gracias, y nos vemos en las estrellas”, expresó la compañía en su mensaje oficial.

Qué incluirá la última actualización de Destiny 2

La actualización Monumento del Triunfo llegará cargada de contenido nostálgico y varios cambios solicitados durante años por la comunidad.

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Entre las novedades más destacadas aparece el regreso del Director clásico, que volverá a ser el centro del sistema solar dentro del juego. También se incorporará Panteón 2.0, una nueva versión del modo de desafío que reúne algunos de los enfrentamientos más difíciles de las incursiones.

Además, Bungie renovará el sistema de recompensas históricas en incursiones y mazmorras para facilitar el acceso a equipamiento emblemático del juego.

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Destiny 2: The Final Shape | Desarrollador: Bungie Studios | Distribuidor: Bungie Studios

Otra de las funciones más esperadas será la posibilidad de transfigurar armaduras exóticas en PvE, algo que los jugadores venían reclamando desde hace años para personalizar más a sus personajes.

Regresa la Liga de Carreras de Colibríes

Uno de los anuncios que más impacto generó entre los veteranos fue el retorno de la Liga de Carreras de Colibríes (SRL), un modo competitivo centrado en carreras de vehículos dentro del universo de Destiny.

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La modalidad volverá como contenido permanente y contará con circuitos clásicos, nuevas pistas y recompensas exclusivas. Durante años, SRL fue uno de los eventos temporales más recordados por la comunidad, por lo que su regreso fue interpretado como parte del homenaje final al juego.

Lanzarán una colección definitiva con todo el contenido

Para preservar el legado de la franquicia, Bungie también anunció Destiny 2: The Collection, una edición que reunirá prácticamente todas las expansiones y contenidos importantes lanzados durante la vida del videojuego.

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La colección estará disponible como compra única desde el 9 de junio y funcionará como una especie de archivo histórico del título. Con ello, los nuevos jugadores podrán acceder a gran parte del contenido narrativo y jugable sin depender de temporadas individuales o expansiones separadas.

Destiny 2 | Desarrollador: Bungie Studios

Además, Bungie confirmó que muchos de los eventos estacionales desaparecerán como formato independiente y sus recompensas pasarán a integrarse directamente en el juego base.

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Un cierre para uno de los juegos más importantes del género

Desde su lanzamiento en 2017, Destiny 2 se convirtió en uno de los referentes del género shooter multijugador online, mezclando elementos de RPG, exploración cooperativa y contenido competitivo.

A lo largo de casi una década, el título recibió expansiones constantes, cambios en su modelo de negocio y una enorme comunidad internacional que sostuvo el juego incluso en sus momentos más complicados.

Con este anuncio, Bungie pone fin oficialmente a la etapa activa de Destiny 2, cerrando uno de los ciclos más extensos de la industria moderna de los videojuegos, aunque dejando abierta la puerta para que los Guardianes continúen regresando al universo que ayudaron a construir durante más de diez años.