La temporada de los cerezos en flor comenzará este mes en Nueva York

La temporada de cerezos en flor en Nueva York inicia entre finales de marzo y principios de abril, marcando un atractivo imperdible para residentes y turistas.

Existen más de 100 variedades de cerezos en flor, que florecen habitualmente entre finales de marzo y principios de abril. El cerezo es un árbol de tamaño mediano, con un crecimiento vertical que oscila entre 4,5 y 9 metros, y se reconoce por sus flores en tonos blancos o rosados, que pueden ser simples, semidobles o dobles con una fragancia suave. El crecimiento anual de la especie varía entre 60 y 120 cm.

Al finalizar el verano, el cerezo produce frutos redondeados del tamaño de un guisante. Tanto las semillas como las hojas y tallos contienen compuestos tóxicos que pueden afectar a perros, gatos y caballos, por lo que se recomienda precaución a quienes pasean con mascotas.

Cada año, la ciudad de Nueva York ofrece numerosos espacios donde residentes y turistas pueden contemplar el florecimiento de los cerezos. Entre los lugares preferidos para disfrutar este fenómeno natural se destacan el Jardín Botánico de Brooklyn, Central Park y el Jardín Botánico de Queens, entre otros.

Manhattan

Cientos de personas acuden a Central Park para observar los cerezos antes de que los pétalos caigan. El emblemático parque alberga el cerezo Kwanzan, también conocido como cerezo japonés, uno de los más representativos de Nueva York. Esta variedad, común en Japón, Corea y China, alcanza entre 7,6 y 9 metros de altura. Además, se encuentran cerezos Yoshino, que pueden llegar a medir entre 10 y 13 metros.

Otra parada de los observadores es el Parque Sakura, situado entre la Iglesia Riverside y la Casa Internacional. Este parque debe su nombre a los más de 2.000 cerezos que Japón donó a la ciudad de Nueva York en 1912. La palabra “sakura” significa “flor de cerezo” en japonés.

Central Park atrae a cientos de visitantes cada año para disfrutar de la floración de los cerezos en Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)

Por su parte, el Parque Riverside cuenta con el Paseo de los Cerezos, inaugurado en 2001 y renovado en 2025 tras detectarse agrietamientos en el pavimento provocados por el crecimiento de raíces. Los arreglos incluyeron la repavimentación con asfalto, la incorporación de una pasarela peatonal y una ciclovía de dos carriles.

Otros dos parques son Washington Square, donde se pueden observar cerezos Yoshino y Kwanzan, y Union Square, que cuenta con numerosos bancos para sentarse bajo los pétalos, principalmente de la variedad Kwanzan.

Brooklyn

Con la primavera, florecen numerosas especies y árboles en Brooklyn. El Jardín Botánico de Brooklyn es uno de los destinos más importantes para admirar los cerezos en flor. Este espacio cuenta con una amplia variedad de ejemplares y a través de su sitio web se puede obtener información sobre el inicio y el punto máximo de su florecimiento.

A su vez, el Cementerio Greenwood, con una extensión de 478 acres, alberga la mayor concentración de cerezos en Brooklyn, lo que lo convierte en un lugar privilegiado para apreciar estos árboles.

El Jardín Botánico de Brooklyn destaca como uno de los principales lugares para observar cerezos en flor durante la primavera (REUTERS/Brendan McDermid).

Queens

El Jardín Botánico de Queens se ha transformado desde su origen en 1939 como un espacio de dos hectáreas en Flushing hasta convertirse en un destino destacado para apreciar cerezos en flor y una amplia variedad de especies vegetales. Los visitantes encuentran en el Círculo de los Cerezos ubicado en este parque una de las áreas más recomendadas de Nueva York para disfrutar de estos árboles.

Staten Island

En el extremo opuesto de la ciudad, el Centro Cultural y Jardín Botánico Snug Harbor en Staten Island combina valor histórico y arquitectónico con propuestas culturales y paisajísticas. Este espacio permite explorar jardines y exposiciones de arte, así como distintas vistas de los cerezos en flor, consolidándose como uno de los puntos más atractivos para las actividades al aire libre en la ciudad.

El recorrido por Snug Harbor incluye el acceso al Jardín del Académico Chino de Nueva York, construido en estilo tradicional, decorado con obras artísticas y senderos que realzan la experiencia bajo los cerezos.