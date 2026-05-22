Las primeras imágenes de la cueva submarina en Maldivas donde cinco buceadores italianos murieron

La explicación preliminar sostiene que la presencia de un desnivel arenoso habría dificultado identificar el pasaje correcto, provocando que el grupo quedara atrapado en un túnel sin salida a gran profundidad

Las primeras imágenes del interior de la cueva submarina de Maldivas donde murieron cinco buzos italianos mostraron pasajes estrechos, sedimento suspendido y oscuridad casi total en el sistema Thinwana Kandu, en el atolón Vaavu, donde el grupo desapareció el jueves pasado y cuyos cuerpos fueron recuperados entre el martes y el miércoles, según publicó la organización de rescate Dan Europe.

El dato que marcó la pesquisa apareció en la zona más profunda del sistema: cuatro de las víctimas fueron halladas el lunes cerca de la entrada de la tercera y última cámara, a unos 50 metros de profundidad, mientras el instructor de buceo Gianluca Benedetti había sido encontrado el mismo día de la desaparición cerca de la boca de la cueva. La tragedia quedó rodeada de dudas mientras los investigadores intentaron establecer cómo un grupo de buzos experimentados terminó atrapado en uno de los túneles del complejo.

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El banco de arena pudo confundir a buzos italianos que murieron en cueva submarina de Maldivas

Dan Europe difundió las fotografías en redes sociales y explicó que la secuencia documentó las secciones más confinadas del interior, donde la visibilidad podía desaparecer con rapidez por el sedimento coralino removido y la navegación se volvía más compleja. Las imágenes mostraron precisamente el entorno en el que trabajó el equipo de búsqueda y recuperación durante los últimos días.

Un corredor sin salida centró la hipótesis

Los buzos expertos que recuperaron los cuerpos plantearon que el grupo pudo haber tomado el túnel equivocado cuando intentaba salir de la cueva. De acuerdo con Laura Marroni, directora ejecutiva de Dan Europe, citada por La Repubblica, los italianos aparecieron en un corredor con fondo ciego dentro del sistema.

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Marroni dijo a La Repubblica que “no había salida” desde ese punto. La consecuencia inmediata de esa hipótesis fue clara: si el grupo entró en ese pasaje por error, el margen para corregir la maniobra quedó reducido por la profundidad y por un suministro de aire muy limitado.

Los rescatistas italianos y finlandeses plantearon que el error de ingresar por un corredor erróneo habría reducido las oportunidades de escape, dificultadas también por la baja reserva de aire y la complejidad del terreno

La ejecutiva explicó a La Repubblica que la cueva cercana a Alimatha comenzaba con una primera gran cámara muy iluminada y con fondo arenoso. Al final de ese espacio había un corredor con poca luz natural, aunque la visibilidad con iluminación artificial era “excelente”.

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Ese pasaje medía casi 30 metros de largo y unos tres metros de ancho. Conducía a una segunda cámara grande y circular, ya sin luz natural, separada por un banco de arena.

El banco de arena pudo ocultar la salida

Según Marroni en La Repubblica, resultaba fácil superar el banco de arena para entrar en la segunda cámara, pero al girar para salir ese desnivel podía parecer casi una pared y ocultar el corredor correcto. A la izquierda de ese banco había otro pasaje, de apenas unas decenas de metros.

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Marroni sostuvo que los cuerpos fueron hallados dentro de ese segundo corredor “como si lo hubieran confundido con el correcto”. Agregó que, si tomaron esa vía por error, volver habría sido muy difícil, sobre todo con reservas de aire escasas.

La hipótesis de un túnel sin salida cobra fuerza en tragedia de buzos italianos en Maldivas

La misma fuente explicó que los buzos usaban tanques estándar y que, a esa profundidad, disponían de muy poco tiempo para entrar en la segunda cueva. Marroni precisó que se trataba de “10 minutos, quizá incluso menos”.

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La directora de Dan Europe añadió en La Repubblica que advertir que el camino era incorrecto con poco aire disponible, tal vez después de avanzar y retroceder, resultaba aterrador. Señaló que en esa situación la respiración se aceleraba y el aire disminuía aún más.

La difusión de fotografías tomadas durante las tareas de rescate mostró los pasillos confinados, el sedimento y la escasa visibilidad en el sistema submarino de Thinwana Kandu, donde cinco personas perdieron la vida la semana pasada

Entre las víctimas estuvieron Monica Montefalcone, de 52 años, profesora de biología marina con muchos años de experiencia; su hija Giorgia Sommacal, de 20; los investigadores Federico Gualtieri, de 31, y Muriel Oddenino, de 31; y su guía radicado en Maldivas, Benedetti.

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Marroni dijo que el equipo finlandés que participó en la operación estuvo formado por tres buzos: uno encargado de recuperar los cuerpos, otro de la seguridad operativa y un tercero de documentar la inmersión y el lugar del siniestro. Añadió que realizaron un reconocimiento amplio junto con Dan Europe y diseñaron un plan de inmersión conservador porque nadie conocía bien la cueva.

Las primeras imágenes revelan condiciones en cueva de Maldivas donde murieron cinco buzos italianos