La Alianza del Ártico alerta contra el avance de Rusia y China en la región: "Estamos reforzando nuestra presencia militar"

La ministra de Asuntos Exteriores de Islandia, Katrin Gunnarsdottir, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, posan junto a la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, y el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, durante una reunión del Ártico 7 en Helsingborg, Suecia (Julia Demaree Nikhinson/Pool vía REUTERS)

La Alianza del Ártico informó sobre el fortalecimiento de su cooperación militar y el desarrollo económico en la región, ante el aumento de la presencia militar de Rusia y el interés estratégico de China. Los países aliados destacaron la importancia de la seguridad en Groenlandia, donde la posición activa de Estados Unidos se consolida como un elemento central de la estrategia, según el comunicado difundido por la Alianza.

Ante el avance de Rusia y el nuevo protagonismo de China en el Ártico, los países aliados han incrementado la coordinación militar, el despliegue de fuerzas y la vigilancia reforzada. Estados Unidos intensifica sus acciones diplomáticas y militares en Groenlandia, reafirmando su compromiso con la defensa común y el desarrollo estratégico de este territorio.

PUBLICIDAD

La Alianza del Ártico identificó el refuerzo militar como eje de su respuesta frente al aumento de la presencia rusa y las aspiraciones chinas en la región. El comunicado señala que el Ártico “se está convirtiendo rápidamente en una esfera de creciente importancia geopolítica estratégica”. Para afrontar estos retos, los países miembros han ampliado su presencia militar, reforzado la vigilancia y organizado ejercicios conjuntos en el Ártico y el Alto Norte, según la Alianza.

Las medidas incluyen el apoyo a la OTAN a través de operativos como Arctic Sentry, el patrullaje aéreo en Islandia y la modernización del Comando de Fuerzas Conjuntas en Norfolk, así como la creación de un centro de operaciones aéreas en Noruega y la actualización de NORAD. Estas acciones buscan mejorar la capacidad de respuesta regional, de acuerdo con la Alianza.

PUBLICIDAD

Un avión militar ruso Su-35 vuela junto a un avión F-16 del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD) en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Alaska (Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica/Imagen proporcionada vía REUTERS)

Impulso a la seguridad y cooperación económica en el Ártico

Además de la dimensión militar, los países aliados han priorizado la cooperación económica y la modernización de infraestructura crítica. El comunicado detalla que equipos de expertos han recibido nuevas responsabilidades para coordinar de forma cercana tareas en materia de investigación, control de inversiones y protección de recursos estratégicos en el Ártico.

El desarrollo de infraestructuras esenciales y la salvaguarda de activos claves ocupan un lugar destacado en la agenda compartida. La Alianza del Ártico subraya que Europa y Canadá asumen ahora un rol más relevante en la disuasión y protección regional, impulsando la creación de oportunidades económicas y consolidando mecanismos para garantizar la seguridad y prosperidad en el entorno ártico actual.

PUBLICIDAD

Miembros del Regimiento Loyal Edmonton, como parte de la Fuerza de Tarea Grizzly, participan en operaciones defensivas para destacar la capacidad militar de defender el Ártico canadiense, en Behchoko, Territorios del Noroeste (REUTERS/Carlos Osorio/Archivo)

El papel estratégico de Groenlandia y la presencia de Estados Unidos

En este contexto, la presencia estadounidense en Groenlandia adquiere una nueva dimensión. Jeff Landry, enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia, concluyó recientemente una visita de tres días tras reunirse con responsables políticos y empresariales de la isla, según medios daneses y groenlandeses.

Aunque Landry no estuvo en la apertura del nuevo consulado estadounidense en Nuuk, mantuvo encuentros en los que subrayó las prioridades de su país. Tras la reunión, Jens-Frederik Nielsen, presidente autonómico, afirmó: “Buscamos una buena cooperación que parta del respeto mutuo y debemos respetar la tarea del grupo de trabajo entre EE. UU., Dinamarca y Groenlandia”.

PUBLICIDAD

Landry descartó que Washington busque anexar la isla y enfatizó que la meta es reforzar la seguridad común. “La gente merece la posibilidad de tener una relación fuerte con Estados Unidos. No creo que ningún otro país pueda elevar a la gente de un estado de subordinación a otro de independencia”, declaró a la televisión pública KNR.

Manifestantes se reúnen frente al nuevo Consulado de Estados Unidos en Nuuk, Groenlandia (Orla Joelsen/vía REUTERS)

El enviado especial defendió el diálogo abierto y consideró que el contexto actual puede ser propicio para la cooperación entre Europa, Groenlandia y Estados Unidos. Recordó además que Estados Unidos desempeñó un papel relevante en la reconstrucción europea tras la Segunda Guerra Mundial.

PUBLICIDAD

Respecto a la cooperación sanitaria, Landry viajó junto al embajador estadounidense en Dinamarca, Ken Howery, y un médico interesado en conocer la situación local, aunque no se reportó ninguna cita oficial con autoridades sanitarias, recogieron medios daneses.

La tensión generada por los anuncios previos del presidente Donald Trump sobre una posible anexión de Groenlandia o el envío de un buque hospital fue atenuada tras el preacuerdo logrado con la OTAN a finales de febrero para reforzar la seguridad en el Ártico. El nuevo grupo de trabajo formado por EE. UU., Dinamarca y Groenlandia abre la puerta a reforzar los acuerdos de defensa existentes desde hace décadas.

PUBLICIDAD

Distintas fuentes apuntan que Estados Unidos podría abrir nuevas bases militares en Groenlandia en virtud de dichos acuerdos, aunque no se han difundido detalles adicionales hasta ahora.

Los miembros de la Alianza del Ártico sostienen que la cooperación continua y el desarrollo conjunto son esenciales para construir una región estable, próspera y segura en este periodo de transformaciones en el Ártico.

PUBLICIDAD