El Festival de los Cerezos en Flor de Peekskill regresa a Hudson: cómo llegar en tren por solo USD 14

El Festival de los Cerezos en Flor de Peekskill 2026 ofrecerá entrada y estacionamiento gratuitos en el parque Riverfront Green junto al río Hudson. (REUTERS/Jonathan Ernst)

El Festival de los Cerezos en Flor de Peekskill, organizado por el Rotary Club de Peekskill, organización de servicio internacional, volverá a celebrarse junto al río Hudson el próximo 2 de mayo de 2026. El evento integra naturaleza, cultura y convivencia, con entrada gratuita y la opción de llegar en tren por solo USD 14 desde Manhattan.

La cita será en el Riverfront Green Park, donde 100 cerezos donados por el Rotary Club local transforman la ribera en un espectáculo visual cada temporada. Los visitantes podrán recorrer el parque, disfrutar de las vistas a las Hudson Highlands y participar en actividades familiares.

El festival fomenta la integración comunitaria, la ayuda social y el desarrollo de programas educativos y culturales en la localidad. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Según la organización, es un evento pensado para quienes buscan evitar las multitudes propias de los puntos turísticos centrales de la ciudad, facilitado por la amplitud del espacio verde junto al río y el acceso directo en tren.

Cuándo será el Festival de los Cerezos y cómo llegar

El festival tendrá lugar el sábado 2 de mayo de 2026, entre las 10 y las 16 horas, en el parque Riverfront Green, a pocos pasos de la estación de tren de Peekskill. El acceso es completamente libre y no requiere reserva previa, según detalla el medio local Peekskill Herald. La organización indica que el evento se realizará aunque llueva.

El Club Rotario de Peekskill celebra su 9º Festival Anual de los Cerezos en Flor, invitando a la comunidad a disfrutar de la primavera y la floración de 100 cerezos el 2 de mayo de 2026. (Instagram)

Quienes viajen desde Nueva York podrán tomar la línea Hudson de Metro-North desde Grand Central Terminal; el boleto cuesta unos USD 14 fuera de horario pico y el viaje insume aproximadamente una hora.

Al llegar, los asistentes acceden directamente al parque, sin necesitar vehículo propio. Esta facilidad convierte al festival en un plan recurrente para quienes prefieren evitar el tráfico y la congestión primaveral de Central Park o el Jardín Botánico de Brooklyn.

Qué ofrece el festival

El principal atractivo consiste en el paseo bajo el dosel de cien cerezos en flor, un entorno propicio para fotografías, contacto con la naturaleza y descanso al margen del ruido urbano. El Rotary Club de Peekskill, citado por el portal informativo River Journal Online, señala que la plantación de los árboles forma parte de su compromiso con el embellecimiento local y el fortalecimiento comunitario.

No se permite el ingreso de mascotas durante el festival y hay servicios accesibles para personas con movilidad reducida en el parque. (Club Rotario de Peekskill)

Durante la jornada habrá venta de plantas, puestos de comida, música en vivo y actividades para niños. Los más pequeños podrán participar en estaciones de pintura de macetas, juegos y toboganes inflables.

También se llevarán a cabo sorteos con premios en efectivo, cuyos fondos financian becas estudiantiles, programas juveniles y proyectos sociales que impulsa el Rotary en la región.

Peekskill destaca como escapada primaveral en Nueva York gracias a la facilidad de acceso, el entorno natural y la ausencia de grandes aglomeraciones. (Club Rotario de Peekskill)

El ambiente está dirigido a todas las edades. Los organizadores aclaran que no se requiere experiencia previa ni inscripción: basta con acercarse, disfrutar la jornada y, si así se desea, colaborar con la causa solidaria. La entrada y el estacionamiento son gratuitos.

Peekskill como destino primaveral

Peekskill ocupa un lugar entre las escapadas de primavera más recomendadas en el estado de Nueva York. La posibilidad de llegar fácilmente en tren, la integración con el entorno natural y el gran espacio disponible permiten la ausencia de aglomeraciones, ya que los visitantes pueden dispersarse entre las áreas verdes y disfrutar del entorno sin acumulaciones en puntos concretos.

El festival, que ya lleva varias ediciones previas, se celebra siempre el primer sábado de mayo, una semana antes del Día de la Madre en Estados Unidos.

Cien cerezos donados por el Rotary Club de Peekskill embellecen la ribera del Hudson, atrayendo a familias y amantes de la naturaleza. (REUTERS/Jonathan Ernst)

El evento fomenta la participación comunitaria, la ayuda social y la promoción de actividades al aire libre. El Rotary Club de Peekskill destina los fondos recaudados a becas y apoyos para programas educativos, culturales y de salud en la localidad.

Consejos prácticos para aprovechar la jornada

Para disfrutar al máximo la experiencia del Festival de los Cerezos en Flor de Peekskill, conviene tener en cuenta algunos detalles logísticos y recomendaciones útiles:

Llega en tren. La opción recomendada es abordar la línea Hudson de Metro-North desde Grand Central Terminal. El trayecto demora cerca de una hora y la estación está junto al parque.

Acceso libre. Tanto la entrada como el estacionamiento son gratuitos; no se precisa reserva ni inscripción previa.

Equipamiento recomendado. Lleva cámara o teléfono para sacar imágenes, ropa cómoda y un abrigo ligero según el clima.

Sin mascotas. El parque no admite animales domésticos durante el festival.

Servicios disponibles. Hay sanitarios, áreas de descanso y accesos adaptados para personas con movilidad reducida.

Ambiente familiar. El evento incluye propuestas para niños y adultos y está dirigido a todas las edades.

Afluencia moderada. Aunque concurren vecinos y visitantes de diferentes localidades, el espacio abierto permite disfrutar del entorno sin aglomeraciones.