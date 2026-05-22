Los residentes de Florida se ven frustrados porque su seguro médico les niega la cobertura de medicamentos recetados

Miles de residentes de Florida enfrentan la negación de cobertura de medicamentos esenciales por parte de sus seguros de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de residentes de Florida están experimentando una creciente frustración por los obstáculos que enfrentan al intentar obtener medicamentos recetados a través de sus seguros de salud. Las compañías aseguradoras han endurecido sus políticas y niegan cada vez con mayor frecuencia la cobertura de medicamentos que los médicos consideran necesarios para sus pacientes. Esta situación afecta de manera directa a quienes, pese a pagar sus seguros y cumplir con los requisitos, se ven obligados a enfrentarse a largos procesos administrativos y apelaciones para acceder a tratamientos esenciales para su salud.

La dificultad para surtir recetas se ha convertido en una realidad cotidiana para muchos floridanos. El sistema de salud, lejos de facilitar el acceso a los medicamentos prescritos, ha generado un ambiente en el que las denegaciones y las trabas administrativas son parte habitual del proceso. Los afectados relatan un sentimiento de impotencia y enojo, ya que se ven forzados a postergar o incluso abandonar tratamientos recomendados por sus médicos debido a las restricciones impuestas por las aseguradoras.

PUBLICIDAD

Entre quienes viven esta situación de primera mano se encuentra Marilyn Bach-Nunez, una activista jubilada de 71 años residente en Sunrise. Marilyn cuida de su hija Joy, quien sufre una enfermedad genética poco común que le ocasiona dolor crónico. Además, Marilyn padece EPOC y artritis reumatoide, condiciones que requieren medicación constante y especializada. A pesar de haber trabajado toda su vida y contar con seguro médico, ha debido luchar reiteradamente para lograr que su compañía de seguros cubra los medicamentos que necesita, especialmente aquellos que no aparecen en el listado oficial de la aseguradora. “Me da mucha rabia, sobre todo porque he trabajado toda mi vida”, expresó Marilyn, y agregó: “Las compañías de seguros se están convirtiendo en nuestros médicos, y no lo son”.

Las aseguradoras rechazan hasta el 70% de las recetas en el primer intento, según datos de la industria farmacéutica estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de Marilyn no es un caso aislado. Shirley Hanson, auxiliar de atención domiciliaria de 82 años, también ha enfrentado obstáculos para acceder a sus medicamentos. Hanson nunca recogió las recetas necesarias para tratar las ampollas que le salieron en el brazo, debido al alto costo de los medicamentos. “Tengo 82 años y sigo trabajando. No puedo pagar mis medicamentos”, relató Shirley, evidenciando cómo el sistema puede dejar desamparados a los pacientes de mayor edad y recursos limitados, incluso obligándolos a continuar en la actividad laboral para poder costear sus necesidades básicas de salud.

PUBLICIDAD

La magnitud del problema ha quedado reflejada en datos recientes difundidos por la Asociación de Fabricantes e Investigadores Farmacéuticos de Estados Unidos (PhRMA). Esta organización, que representa los intereses de la industria farmacéutica y defiende el acceso a la medicación, denunció que un número alarmante de pacientes ve rechazada su receta en el primer intento. Según PhRMA, “el 70% de los pacientes se enfrentan al rechazo en su primer intento” de obtener un medicamento recetado. Esta cifra ilustra la dimensión del desafío para quienes dependen de medicamentos costosos o de última generación.

La respuesta de las compañías de seguros de salud no se hizo esperar. America’s Health Insurance Plans (AHIP), la asociación comercial del sector, desestimó los datos de PhRMA y calificó de engañosa la investigación que cita la industria. Según AHIP, “los fabricantes de medicamentos de marca financiaron esta investigación engañosa para desviar la atención de los precios inasequibles que ellos mismos fijan y aumentan”. La asociación asegura que los planes de salud aprueban la gran mayoría de las reclamaciones y que su objetivo es conectar a los pacientes con atención eficaz, segura y asequible.

PUBLICIDAD

El endurecimiento de las políticas de los seguros médicos obliga a los floridanos a largos procesos administrativos y apelaciones para obtener medicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, en la consulta médica, la presión recae tanto sobre los pacientes como sobre los profesionales. La cardióloga Dra. Tiffany DiPietro, radicada en Fort Lauderdale, afirma que casi a diario le rechazan recetas. Explica que todas las aseguradoras cuentan con un formulario de medicamentos y que suelen exigir que el paciente pruebe primero la opción más económica, aunque el tratamiento más adecuado sea uno de los nuevos medicamentos, usualmente de mayor precio y fabricado por una sola compañía. Para muchos, el proceso de apelación es tan desgastante que sienten que el sistema espera que abandonen la lucha: “En mi humilde opinión, esperan que te rindas”, comentó la doctora, quien puede pasar una o dos horas al teléfono intentando obtener autorización para sus pacientes.

El elevado costo de los medicamentos tiene consecuencias directas para la salud de los floridanos. Al no poder costear sus recetas, algunos pacientes simplemente dejan de recibir tratamiento, lo que agrava su condición. El precio de los medicamentos innovadores, que en ocasiones superan los cientos de dólares por mes, se convierte en un obstáculo insalvable para quienes no logran que su seguro cubra el gasto. Marilyn Bach-Nunez, tras dos apelaciones y dos meses y medio de espera, consiguió finalmente pagar solo 12,65 dólares por un medicamento para la EPOC que tiene un precio de venta al público de 765 dólares. “A los tres o cuatro días de tomar este medicamento, ya no me faltaba el aire”, relató, ilustrando el impacto que tiene en la calidad de vida acceder o no al tratamiento adecuado.

PUBLICIDAD

Para quienes reciben una denegación de cobertura, existen algunas estrategias recomendadas. La primera es apelar la decisión y trabajar de la mano con el médico durante el proceso de apelación antes de presentarla formalmente a la compañía de seguros. Otra opción consiste en buscar descuentos en línea ofrecidos directamente por el fabricante del medicamento, así como tarjetas de prescripción que pueden reducir el costo. Además, se sugiere solicitar ayudas a organizaciones sin ánimo de lucro, como la Fundación PAN, que puede ofrecer precios más accesibles para ciertos medicamentos recetados.