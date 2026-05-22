Cierra uno de los cafés más influyentes y queridos de Miami Beach tras 26 años de servicio

Segafredo L’Originale cierra en Lincoln Road el 21 de junio tras 26 años como referente de cafés y bares italianos en Miami Beach (Opy Morales)

El emblemático café Segafredo L’Originale cerrará el 21 de junio después de 26 años en Lincoln Road, Miami Beach. Su salida marca el fin de uno de los bares italianos más reconocidos de esa zona y la desaparición de un modelo de servicio que integró espresso de día, aperitivos por la tarde y coctelería con DJ por la noche.

El local despedirá su operación con una celebración gratuita de 2 a 22 h en su última jornada de servicio, en 1040 Lincoln Road, con una copa de espumoso de cortesía, platos habituales de la casa y sets en vivo de DJs que tocaron allí a lo largo de los años, según The Miami Herald y Miami New Times.

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El equipo del restaurante comunicó el cierre en redes sociales y no informó una causa oficial. En ese mensaje, el grupo escribió: “Como todas las cosas bellas de la vida, este capítulo debe llegar a su fin”.

El anuncio provocó una oleada de mensajes de clientes y vecinos en redes sociales, donde varios usuarios asociaron el cierre con el final de una etapa. “Estuve allí el día de la apertura, ¡y estaré allí el último día!”, escribió un usuario.

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El café abrió en 2000 y llevó a Lincoln Road un formato europeo de día y noche

Segafredo L’Originale abrió en el verano de 2000 en Lincoln Road, cuando esa avenida peatonal todavía era un destino muy frecuentado por residentes locales, según The Miami Herald. De acuerdo con el medio local de noticias gastronómicasWhat Now Miami, el café fue fundado por Graziano Sbroggio junto con Soyka y Luca Voltarel, con la idea de introducir en el vecindario un concepto europeo que funcionara desde la mañana hasta la noche.

Miami New Times precisó que el local abrió el 10 de junio de 2000 y se convirtió en el primer Segafredo L’Originale de Florida. Ese medio agregó que Graziano Sbroggio había llegado desde Italia una década antes para ayudar a operar TiramesU en el mismo corredor peatonal, y que su relación con Massimo Zanetti, propietario de la marca italiana Segafredo, derivó en la apertura de la sede de Miami Beach.

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El icónico café de Miami Beach ofrece una jornada de despedida con DJ, copa de bienvenida y platos emblemáticos antes de su cierre definitivo (Opy Morales)

Durante el día, el negocio servía espresso italiano, sándwiches y comidas ligeras; por la noche, se transformaba en bar de cocteles. Entre su oferta figuraban bruschettas, paninis, tablas de charcutería y una carta amplia de tragos, incluidos espresso martinis.

The Miami Herald describió al lugar como una parada que pasaba de los cafés matinales antes de una jornada de compras a los aperitivos de la tarde y los cocteles nocturnos con música de DJ. Miami New Times añadió que las mesas rojas al aire libre en el extremo oeste de Lincoln Road se volvieron parte de la escena cotidiana de la zona.

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Los dueños vincularon el cierre con el final de una etapa

Soyka, propietario de Segafredo y también conocido por el restaurante Soyka, dijo a The Miami Herald que el local era “el lugar perfecto para la celebración y la conversación”. Al mismo medio, comentó: “Algunos de los mejores recuerdos de Miami Beach ocurrieron en esas mesas de Lincoln Road. Creo que por eso el lugar conectó con la gente durante tanto tiempo”.

Graziano Sbroggio, director ejecutivo y propietario de la empresa matriz Graspa Group, agradeció a la ciudad, al Lincoln Road Business Improvement District y al Colony Theatre por su relación a lo largo de los años. En declaraciones a The Miami Herald, afirmó: “Cuando abrimos Segafredo, queríamos crear un bar de estilo italiano auténtico donde la gente pudiera reunirse a cualquier hora del día para disfrutar de buena comida, bebidas, música y conversación”.

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Sbroggio añadió: “Lo que siguió se convirtió en parte del ritmo de Miami Beach durante 26 años increíbles. Estoy profundamente agradecido con cada cliente, empleado y DJ que ayudó a dar forma a ese recorrido”. En el mensaje difundido por el equipo del restaurante en redes sociales, citado por What Now Miami, también señalaron: “Cada cliente que cruzó nuestras puertas ayudó a crear los recuerdos que hicieron especial a Segafredo”.

El local se distinguió por sus mesas al aire libre, su menú de tragos y comidas ligeras, y su ambiente animado con DJ y eventos especiales (Opy Morales)

El semanario cultural-regional Miami New Times recordó que Luca Voltarel se incorporó más tarde como copropietario y gerente general, y que en 2002 se creó Graspa Group para gestionar la operación. Ese medio también indicó que TiramesU cerró en 2017 tras casi 30 años, mientras Segafredo sobrevivió más tiempo que otros nombres históricos del corredor.

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La programación musical fue otra de las marcas del lugar. Según Miami New Times, el espacio mantuvo música house durante todo el año desde una cabina abierta de DJ, y el artista musical DJ Aladdin tuvo allí una residencia de nueve años, durante la cual convocó a artistas de distintos países para presentaciones vinculadas a la Winter Music Conference.

Entre las reacciones recogidas por What Now Miami y Miami New Times aparecieron mensajes de clientes habituales que mencionaron también a TiramesU y Spris como parte de la memoria gastronómica de la zona. Un usuario citado por Miami New Times resumió esa percepción con una frase: “Qué tristeza, la última pieza de Lincoln Road de los viejos buenos tiempos”.

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