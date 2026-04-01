Operativo en Atlanta permite arresto de presuntos ladrones de paquetes en Gwinnett

La policía de Gwinnett detuvo a dos sospechosos por robos de paquetes en los vecindarios de Duluth y Norcross durante marzo, según CBS Atlanta (Captura Telemundo Atlanta)

Dos personas fueron detenidas por la policía del condado de Gwinnett tras ser identificadas como responsables de una serie de robos de paquetes en los vecindarios de Duluth y Norcross durante marzo, según informó CBS Atlanta.

La ola de sustracciones generó alarma entre residentes, ya que uno de los implicados utilizaba un chaleco azul de Amazon para sustraer envíos directamente de los porches, conducta que fue registrada por múltiples cámaras de timbres inteligentes y sistemas de videovigilancia doméstica.

La investigación comenzó una vez que vecinos de las zonas afectadas reportaron la desaparición de paquetes y entregaron grabaciones en las que se observaba a un individuo vestido como repartidor de Amazon.

Este método dificultó la identificación temprana del sospechoso, pues muchos propietarios pensaban que se trataba de entregas normales.

La policía local, junto con agentes de patrulla y la unidad de análisis de video, revisó horas de material para rastrear patrones de movimiento y coincidencias en horarios y rutas.

La intervención conjunta de los cuerpos policiales permitió identificar a Lance Vance, 37, y Poalima Maheloma, 34, ambos residentes de Duluth, como principales acusados.

Cámaras de timbres inteligentes y sistemas de videovigilancia doméstica registraron la actividad delictiva y permitieron a la policía rastrear patrones y movimientos (CBS News Atlanta)

De acuerdo con el informe policial reproducido por CBS Atlanta, una orden de registro en una habitación de hotel ocupada por los sospechosos permitió recuperar varios paquetes y la indumentaria utilizada en los hechos, incluidos chalecos llamativos y accesorios empleados para simular pertenencia a empresas de mensajería.

Los elementos recuperados en la habitación de hotel resultaron claves para vincular a los detenidos con los incidentes denunciados en Duluth y Norcross.

Las autoridades indicaron que, tras examinar el contenido de los paquetes, algunos artículos podrían pertenecer a personas que todavía no realizaron una denuncia formal, por lo que la policía solicitó a los residentes de Tree Corners Parkway, Satellite Blvd. y Old Norcross Road revisar las grabaciones de sus hogares y reportar cualquier paquete perdido o actividad extraña registrada entre el 1 y el 26 de marzo.

La modalidad de robo conocida como “porch piracy” (piratería de porche) consiste en tomar paquetes recién entregados de los porches o entradas de viviendas antes de que los propietarios los recojan.

Este tipo de delitos ha mostrado un incremento sostenido en el área metropolitana de Atlanta y otras grandes ciudades de Estados Unidos, impulsado por el crecimiento de las compras en línea y la mayor cantidad de envíos domiciliarios.

Sobre las acusaciones formales, Vance enfrenta cargos por “porch piracy” agravado y posesión de herramientas para cometer un delito, mientras que Maheloma fue imputado por robo por receptación, según informó CBS Atlanta.

La policía del condado de Gwinnett detuvo a un hombre y una mujer, ambos esposados junto a un vehículo policial, identificados como responsables de robos de paquetes en Duluth y Norcross durante marzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los detenidos quedaron bajo custodia en el centro de detención del condado de Gwinnett y esperan la audiencia de fianza y la presentación de pruebas ante el tribunal correspondiente.

La policía local recomendó a los residentes de Duluth y Norcross aumentar las precauciones al recibir paquetes, sugiriendo utilizar cajas seguras, coordinarse con vecinos para recoger entregas y emplear sistemas de videovigilancia conectados a internet que alerten sobre movimientos no identificados en las entradas de los hogares.

La colaboración ciudadana y la tecnología como instrumentos para la seguridad

El caso señala el valor de la cooperación entre vecinos y fuerzas de seguridad, así como la utilidad creciente de la tecnología para prevenir y esclarecer delitos en viviendas.

Las plataformas de mensajería y redes sociales comunitarias facilitaron el rápido intercambio de información y la difusión de alertas ante movimientos sospechosos.

Además, la policía resaltó el valor de las imágenes obtenidas por cámaras de timbre y sistemas inteligentes, que permitieron identificar rutas y comportamientos de los presuntos responsables en distintos vecindarios.

De acuerdo con estadísticas de la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos, los robos de paquetes representan una de las principales fuentes de pérdida para consumidores y empresas de mensajería, con un incremento estimado del 18% en los reportes durante el último año en Georgia.

Las autoridades del condado de Gwinnett mantienen su llamado a denunciar cualquier incidente y a mantener canales de comunicación activos entre vecinos y autoridades para fortalecer la seguridad comunitaria y reducir la incidencia de estos delitos.