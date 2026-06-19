Estados Unidos

ICE actualiza normas de detención y permite IA para traducción e intercambios cotidianos con detenidos

La nueva guía habilita herramientas automatizadas y ajusta ingreso, reubicaciones y tareas optativas con pagos de USD 1 por día

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El ICE actualizó las normas de detención para centros operados por contratistas y cárceles de Estados Unidos (REUTERS/Daniel Cole)
El ICE actualizó las normas de detención para centros operados por contratistas y cárceles de Estados Unidos (REUTERS/Daniel Cole)

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) modificó las normas para centros de detención operados por contratistas y cárceles.

La actualización autoriza el uso de inteligencia artificial (IA) en determinadas interacciones con los detenidos, redefine pautas para programas de trabajo voluntario con estipendios de USD 1 por día. Además, ajusta procedimientos vinculados con la admisión y los traslados en instalaciones que alojan a personas bajo custodia migratoria.

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Los cambios se conocieron mientras la agencia cuenta con más recursos. El ICE recibió más de la mitad de un proyecto de gasto por USD 70.000 millones destinado a la aplicación de leyes migratorias que el presidente Donald Trump firmó la semana pasada. Para el organismo, la revisión busca “reducir la carga sobre nuestros operadores de detención”.

Según explicó el ICE, la agencia simplificó sus reglas y las acercó a estándares como los que utiliza el Servicio Federal de Alguaciles de Estados Unidos para alojar en cárceles a reclusos federales en espera de juicio.

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De acuerdo con Associated Press, agencia de noticias estadounidense, el ICE sostuvo que tomó en cuenta aportes de los operadores, además de requisitos operativos, legales y de política pública. la actualización abarca criterios para el funcionamiento cotidiano de las instalaciones, desde la comunicación con los detenidos hasta aspectos de organización interna y procedimientos de derivación.

El ICE vinculó la revisión con la administración del sistema de detención migratoria, que según expertos citados por Associated Press alberga a unas 60.000 personas, y sostuvo que buscó simplificar reglas, alinear criterios operativos con otros estándares federales y ordenar procedimientos a partir de aportes de los operadores y de requisitos operativos, legales y de política pública.

Inteligencia artificial en interacciones no críticas

La inteligencia artificial podrá utilizarse en el ingreso, en conversaciones en unidades de alojamiento y en respuestas a quejas de detenidos (REUTERS/Marco Bello)
La inteligencia artificial podrá utilizarse en el ingreso, en conversaciones en unidades de alojamiento y en respuestas a quejas de detenidos (REUTERS/Marco Bello)

El nuevo estándar permite que las instalaciones utilicen herramientas de inteligencia artificial, incluida traducción basada en aprendizaje automático o IA generativa, para establecer “comunicación no crítica” o “interacciones informales con los detenidos”.

Ese uso abarca el intercambio de información durante el ingreso, conversaciones en las unidades de alojamiento y respuestas a quejas u otras preocupaciones presentadas por los detenidos, según lo informado por Associated Press.

Según la descripción difundida sobre la actualización, el uso de IA queda asociado a tareas de comunicación cotidiana dentro de las instalaciones, dentro de un marco operativo aplicable para los contratistas y limitado a interacciones que pueden canalizarse mediante herramientas tecnológicas.

Sin que esto implique modificar las instancias que requieren atención directa del personal o criterios definidos por normas internas.

Ante consultas sobre el alcance de estos cambios, el ICE respondió que las reglas garantizan que los contratistas ofrezcan servicios de interpretación y traducción “sin costo para los detenidos”.

Admisión, traslados y reglas para programas de trabajo voluntario

La norma establece que las instalaciones deben pedir al ICE el traslado de detenidos a otro lugar en determinadas situaciones (REUTERS/Marco Bello)
La norma establece que las instalaciones deben pedir al ICE el traslado de detenidos a otro lugar en determinadas situaciones (REUTERS/Marco Bello)

Entre las modificaciones, una impide que los operadores de instalaciones rechacen a cualquier detenido enviado por el ICE.

La norma relacionada establece que, en determinadas situaciones, la instalación debe solicitar al ICE el traslado de detenidos a otro lugar.

Según lo consignado por Associated Press, ese movimiento podría demorarse varios días después del ingreso, en función de la coordinación requerida y de las gestiones que debe realizar el organismo para concretar la derivación.

El texto también describe que la actualización fija pautas procedimentales vinculadas con el pedido de traslado y con la administración de casos que, por características específicas, deban resolverse fuera del centro de alojamiento inicial.

En el esquema informado, la solicitud debe canalizarse ante el ICE para que el organismo determine el destino y el proceso de reubicación, con el objetivo de estandarizar la toma de decisiones y los pasos formales.

En el plano laboral, los nuevos términos establecen que los detenidos que participan en programas de trabajo voluntario no son empleados y, por lo tanto, no tienen derecho a salarios ni beneficios.

Lo informado por Associated Press señala que los estipendios se mantienen en USD 1 por día y que la revisión fija pautas más precisas sobre el encuadre de esos programas, incluyendo definiciones sobre su alcance y las condiciones de participación.

El ICE enmarcó la revisión en la necesidad de simplificar reglas, alinear criterios operativos con otros estándares federales y ordenar procedimientos para el funcionamiento diario de las instalaciones administradas por operadores.

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