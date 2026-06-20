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El embajador israelí en Estados Unidos advirtió que surgirá la paz en Líbano cuando el grupo terrorista Hezbollah sea desmantelado

Tras el nuevo alto el fuego acordado entre Israel y el grupo chiita, el diplomático se refirió a los reiterados ataques de los terroristas respaldados por Irán y recordó que las FDI se encuentran en territorio libanés para desarticular la infraestructura terrorista

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El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, habla con los medios de comunicación (REUTERS/Nathan Howard/Archivo)
El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, habla con los medios de comunicación (REUTERS/Nathan Howard/Archivo)

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, expresó la primera reacción oficial del Gobierno israelí al alto el fuego tras afirmar que “Israel mantiene un firme compromiso con un cese de fuego inmediato” con Hezbollah, mientras los medios locales libaneses informaban los últimos ataques del viernes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la ciudad sureña de Nabatieh al-Fawqa.

Israel detuvo todas las operaciones ofensivas; las afirmaciones de Hezbollah e Irán en sentido contrario son mentiras descaradas. Si Hezbollah respeta el acuerdo y cesa sus hostilidades, será correspondido con tranquilidad”, afirmó Leiter en su mensaje vía X.

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El diplomático agregó que “Israel desea que nuestro vecino del norte, Líbano, con quien tenemos relaciones desde los tiempos del rey Salomón y el rey Hiram, prospere y goce de libertades democráticas, y como cualquier país normal, nunca comprometerá nuestra seguridad. Y subrayó: ”Esto solo ocurrirá cuando Hezbollah, un grupo armado iraní asesino, sea destruido”.

Leiter subrayó que las FDI se encuentran en la zona de seguridad en el sur de Líbano para expulsar a los terroristas proiraníes y desmantelar su infraestructura, la cual utiliza para lanzar ataques contra el ejército israelí. “Permaneceremos allí hasta que esa misión se cumpla”, concluyó.

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El mensaje del diplomático enviado al país norteamericano surgió luego de que Israel y Hezbollah alcanzaran un alto el fuego tras los recientes enfrentamientos en el sur de Líbano. La tregua, de vigencia inmediata a partir del lunes por el mediodía, fue resultado de una negociación impulsada por Estados Unidos y Qatar, con participación del régimen de Irán, tras contactos directos con las partes involucradas.

El humo se eleva desde el sur del Líbano tras un ataque israelí, visto desde Nabatieh, en el sur del Líbano, el 19 de junio de 2026 (REUTERS)
El humo se eleva desde el sur del Líbano tras un ataque israelí, visto desde Nabatieh, en el sur del Líbano, el 19 de junio de 2026 (REUTERS)

Un diplomático del Golfo consultado por AFP señaló que “Hezbollah e Israel acordaron cesar las hostilidades en un acuerdo mediado por Qatar, Estados Unidos e Irán”, y destacó la sensibilidad del proceso al solicitar el anonimato. La mediación internacional buscó frenar la escalada militar que amenazaba con poner en riesgo el acuerdo de paz para finalizar la guerra en Medio Oriente, impulsado por Washington y Teherán. La rúbrica presencial del pacto mantiene en vilo a la región, ya que daría paso a 60 días de negociaciones directas entre ambas partes.

En coincidencia con la entrada en vigor del alto el fuego en Líbano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que fue Irán quien solicitó el acercamiento con Washington. “No nos reunimos por desesperación; fue Irán quien lo hizo. ¡Están acabados! Dejaremos que transcurran los 60 días. No recibirán dinero alguno, ¡ni diez centavos!”, publicó Trump a través de Truth Social, descartando cualquier envío de fondos a las arcas del régimen mientras se posterga el diálogo nuclear.

Dentro el plano militar, el Ejército israelí reportó la muerte de cuatro soldados tras un ataque con dron explosivo perpetrado por Hezbollah en territorio libanés el viernes por la mañana. Entre los fallecidos figura el teniente coronel Dor Gedalya, de 32 años. Adicionalmente, la fuerza informó que otro oficial de la reserva resultó gravemente herido y tres soldados sufrieron lesiones leves a raíz de un nuevo ataque con dron en la misma región. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que los hechos ocurrieron tras el impacto de un proyectil contra un tanque, aunque no precisaron el momento exacto de las bajas.

Los ataques ocurrieron después de que el inquilino de la Casa Blanca y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, firmaran digitalmente el memorando de entendimiento que estableció de inmediato el cese de hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz. El acuerdo fue rubricado de forma digital y entró en vigor de manera automática, según fuentes oficiales.

Una cena con altos representantes de Francia en el Palacio de Versalles, en París, fue testigo de la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Desde hace semanas, Irán advirtió que el frente libanés constituye una “línea roja” que podría poner en riesgo el entendimiento alcanzado con Estados Unidos si Israel continuaba sus operaciones militares en territorio libanés, advertencia reiterada por funcionarios iraníes ante la persistencia de los ataques.

En este contexto, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, instó públicamente al gobierno de Benjamin Netanyahu a “respetar” el proceso de paz en marcha con Irán y advirtió contra cualquier agresión hacia Donald Trump, a quien definió como “el único jefe de Estado de todo el mundo que simpatiza con la nación de Israel en este momento”.

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