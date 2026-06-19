Estados Unidos

Trump declaró que ya no considera a Anthropic una amenaza para la seguridad nacional

El mandatario afirmó en una entrevista con Axios que cambió su evaluación sobre la compañía y que esta respondió “muy rápidamente” y “de manera responsable” a la directiva de la administración

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El expresidente Donald Trump con traje oscuro y corbata gesticula; en un recuadro circular, un hombre de cabello rizado con gafas y micrófono.
La disputa entre la administración Trump y Anthropic se centró en el acceso de ciudadanos extranjeros a los modelos de inteligencia artificial Fable 5 y Mythos 5 (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

El presidente Donald Trump afirmó que Anthropic ya no le parece una amenaza para la seguridad nacional, aunque admitió que hace una semana sí llegó a considerarla como tal, en medio de una disputa por el acceso de ciudadanos extranjeros a los modelos de inteligencia artificial más avanzados de la empresa, informaron Reuters y Axios.

En la entrevista, el mandatario describió la IA como “increíble para bien” y celebró que permitirá curas médicas 25 años antes de lo previsto, aunque remarcó que el gobierno debía mantenerse atento a sus riesgos.

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En ese contexto, mencionó el conflicto con Anthropic. La administración restringió la semana pasada el acceso a los modelos Fable 5 y Mythos 5 para cualquier país fuera de Estados Unidos y para ciudadanos extranjeros dentro del país.

Presión oficial, reuniones técnicas y la respuesta de Trump sobre Anthropic

Las presiones sobre la empresa incluyeron advertencias ligadas a controles de exportación del Departamento de Comercio y a su tratamiento como posible riesgo para la cadena de suministro por parte del Pentágono, precisó Axios. Ese tipo de medidas, señaló el medio, suele reservarse para adversarios extranjeros.

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De acuerdo con Reuters, a comienzos de esta semana, personal técnico sénior de la empresa tecnológica tenía prevista una reunión con funcionarios de la administración de Trump para abordar el problema.

En la entrevista en The Axios Show, el periodista Marc Caputo le preguntó a Trump si consideraba a Anthropic o a su director ejecutivo Dario Amodei una amenaza para la seguridad nacional, el mandatario respondió: “Bueno, ahora no, pero hace una semana, tal vez”.

Donald Trump sentado, hablando en una entrevista con un interlocutor de espaldas. Detrás, la bandera de Estados Unidos y el sello presidencial
El presidente remarcó que hay que mantenerse atentos a la inteligencia artificial (Captura de video: AXION).

Tal como detalló Axios, la administración se alarmó por un informe de Amazon que describía una vulnerabilidad y llevó esa inquietud ante la dirección de Anthropic, pero sintió que no fue escuchada en un primer momento. El presidente aseguró que la advertencia provino de “un competidor y copropietario” al que no le gustaba el accionar de la empresa y estaba “muy preocupado”.

Trump también sostuvo que la compañía reaccionó “muy rápidamente” y “de manera responsable” a la directiva de su administración. En la misma conversación, añadió que el asunto era tan delicado que “la gente va a la cárcel inmediatamente” cuando se “juega” con ese tipo de riesgos.

Por otro lado, relató que compartió el G7 con Dario Amodei en Francia y dijo que se llevó una impresión favorable del jefe de Anthropic: “Él dio un discurso. Yo di un pequeño discurso. Estábamos en la sala del G7 y parecía bueno, inteligente”.

Trump mantuvo abierta la opción de usar la Ley de Producción de Defensa

Aunque moderó su tono sobre Anthropic, Trump no descartó recurrir a poderes de emergencia contemplados en la Ley de Producción de Defensa: “Tengo el poder de usar muchas cosas. Pero no estoy seguro de tener que hacerlo”.

El presidente explicó que no quiere cerrar la compañía porque considera que la competencia tecnológica con China pesa más que los choques políticos o empresariales del momento. En ese punto, señaló que Estados Unidos supera a China “por mucho” en inteligencia artificial y que incluso habló del tema con el presidente Xi Jinping.

Donald Trump y un entrevistador sentados. De fondo, banderas de Estados Unidos, cuadros, un mueble con una escultura de bisonte y plantas. Logotipo The Axios Show
El presidente afirmó que tiene facultades para actuar sobre Anthropic, aunque dijo que no está seguro de tener que hacerlo (Captura de video: AXIOS).

Trump presentó esa carrera como una razón para permitir que la empresa continuara en actividad mientras cumpliera con las exigencias oficiales: “Lo bueno supera con creces lo malo. Vamos a encontrar lo malo y vamos a detenerlo”.

En un comunicado, Anthropic afirmó que agradecía la colaboración de la administración para resolver el asunto “lo antes posible”. La empresa agregó: “Seguimos comprometidos a trabajar junto a ellos para alcanzar nuestros objetivos comunes de proteger la infraestructura crítica y garantizar que Estados Unidos sea líder en inteligencia artificial”.

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