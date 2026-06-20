Mundo

El ejército israelí denunció que Hezbollah lanzó más de 50 proyectiles a sus fuerzas en el sur de Líbano pese al alto al fuego

Las Fuerzas de Defensa dijeron que, como respuesta, atacaron infraestructura del grupo terrorista

Guardar
Google icon
Intercepciones de cohetes lanzados desde el Líbano a Israel a través de la frontera, en medio de hostilidades transfronterizas entre Hezbollah y las fuerzas israelíes (REUTERS/Ayal Margolin/Archivo)
Intercepciones de cohetes lanzados desde el Líbano a Israel a través de la frontera, en medio de hostilidades transfronterizas entre Hezbollah y las fuerzas israelíes (REUTERS/Ayal Margolin/Archivo)

El ejército israelí denunció este sábado que Hezbollah lanzó más de 50 proyectiles a sus fuerzas en el sur de Líbano, pese al alto al fuego anunciado en la víspera. En respuesta, las Fuerzas de Defensa (FDI) bombardearon objetivos del grupo terrorista.

“Durante la noche, la organización terrorista Hezbollah lanzó más de 50 proyectiles a las fuerzas israelíes en el sur de Líbano. Tras los ataques, las Fuerzas de Defensa de Israel han estado atacando objetivos terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano”, dijo un cargo militar citado por la agencia de noticias AFP.

PUBLICIDAD

Como consecuencia de la respuesta israelí, al menos un soldado libanés murió por un ataque lanzado contra una carretera en el sur del Líbano, en una escalada que ha provocado la muerte de al menos cinco personas en las primeras horas del día, pese a la nueva tregua anunciada el viernes.

Una columna de humo se observa tras un operativo israelí en el sur del Líbano (Europa Press)
Una columna de humo se observa tras un operativo israelí en el sur del Líbano (Europa Press)

Así lo indicó el Ejército libanés en un comunicado, en el que indicó que el militar murió “como consecuencia de un ataque aéreo israelí” mientras viajaba por la carretera Kfar Rumman-Nabatieh, en el sur del país mediterráneo.

PUBLICIDAD

Las Fuerzas Armadas identificaron al soldado fallecido como Jamil Nahal, nacido el 24 de noviembre de 2001 (24 años), oriundo de la población de Jebchit, en el sur del Líbano, y que había recibido dos condecoraciones del la Comandancia del Ejército.

La muerte de este militar se suma a las al menos cinco personas fallecidas este sábado en ataques israelíes contra el sur del Líbano. Hasta el momento, Israel no se ha pronunciado sobre el fallecimiento del militar.

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter (REUTERS/Nathan Howard)
El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter (REUTERS/Nathan Howard)

El embajador israelí en EEUU dijo que habrá paz en Líbano cuando Hezbollah sea desmantelado

Antes de este nuevo intercambio, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, expresó la primera reacción oficial del Gobierno israelí al alto el fuego tras afirmar que “Israel mantiene un firme compromiso con un cese de fuego inmediato” con Hezbollah, mientras los medios locales libaneses informaban los últimos ataques del viernes de las Fuerzas de Defensa de Israel en la ciudad sureña de Nabatieh al-Fawqa.

“Israel detuvo todas las operaciones ofensivas; las afirmaciones de Hezbollah e Irán en sentido contrario son mentiras descaradas. Si Hezbollah respeta el acuerdo y cesa sus hostilidades, será correspondido con tranquilidad”, afirmó Leiter en su mensaje vía X.

El diplomático agregó que “Israel desea que nuestro vecino del norte, Líbano, con quien tenemos relaciones desde los tiempos del rey Salomón y el rey Hiram, prospere y goce de libertades democráticas, y como cualquier país normal, nunca comprometerá nuestra seguridad. Y subrayó: ”Esto solo ocurrirá cuando Hezbollah, un grupo armado iraní asesino, sea destruido”.

Leiter subrayó que las FDI se encuentran en la zona de seguridad en el sur de Líbano para expulsar a los terroristas proiraníes y desmantelar su infraestructura, la cual utiliza para lanzar ataques contra el ejército israelí. “Permaneceremos allí hasta que esa misión se cumpla”, concluyó.

El mensaje del diplomático enviado al país norteamericano surgió luego de que Israel y Hezbollah alcanzaran un alto el fuego tras los recientes enfrentamientos en el sur de Líbano. La tregua, de vigencia inmediata a partir del mediodía de ayer, fue resultado de una negociación impulsada por Estados Unidos y Qatar, con participación del régimen de Irán, tras contactos directos con las partes involucradas.

Temas Relacionados

Medio OrienteIsraelHezbollahLíbanoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un enviado de Pakistán viaja a Irán para impulsar las negociaciones entre Washington y Teherán tras la cumbre cancelada

El ministro de Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, emprenderá el vuelo hacia territorio persa y buscará avanzar en las conversaciones para la firma presencial del acuerdo de paz que daría inicio al diálogo directo entre Estados Unidos y el régimen iraní

Un enviado de Pakistán viaja a Irán para impulsar las negociaciones entre Washington y Teherán tras la cumbre cancelada

Condenaron a cadena perpetua a un hombre que mató, desmembró y ocultó a su amigo en un congelador

La familia denunció la ausencia en marzo de 2019 y el proceso determinó que el acusado mantuvo comunicaciones falsas para desviar a los investigadores, mientras usaba dinero ajeno y reforzaba un relato sobre el patio

Condenaron a cadena perpetua a un hombre que mató, desmembró y ocultó a su amigo en un congelador

El embajador israelí en EEUU dijo que habrá paz en Líbano cuando el grupo terrorista Hezbollah sea desmantelado

Tras el nuevo alto el fuego, el diplomático se refirió a los reiterados ataques de los terroristas respaldados por Irán y recordó que las Fuerzas de Defensa de su país se encuentran en territorio libanés para desarticular la infraestructura terrorista

El embajador israelí en EEUU dijo que habrá paz en Líbano cuando el grupo terrorista Hezbollah sea desmantelado

Ucrania lanzó una ofensiva con drones contra Rusia en Crimea y bombardeó un radar de defensa aérea e infraestructura ferroviaria

La península ocupada por Rusia se convirtió en las últimas semanas en el principal objetivo de la campaña de ataques de media distancia desplegada por Kiev contra objetivos estratégicos analizados por las USF

Ucrania lanzó una ofensiva con drones contra Rusia en Crimea y bombardeó un radar de defensa aérea e infraestructura ferroviaria

La Guardia Revolucionaria iraní creó células secretas en Irak para lanzar drones contra países del Golfo

Entre el 20 de abril y el 17 de mayo, tres o cuatro equipos de unos diez combatientes chiítas iraquíes operaron desde zonas desérticas cerca de Basora y Samawa, según ocho informantes consultados por Reuters

La Guardia Revolucionaria iraní creó células secretas en Irak para lanzar drones contra países del Golfo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nuevo León: así quedó el precio de la gasolina hoy viernes 19 de junio

Nuevo León: así quedó el precio de la gasolina hoy viernes 19 de junio

Regalos a presidentes y altos cargos: cuándo es cortesía y cuándo puede ser un soborno encubierto

Cynthia Urias llora en vivo tras intensa discusión con participante de ‘Guerreros’

Exorcismos extraoficiales por excomulgados de la Iglesia: en el sótano de un centro comercial de Fátima (Portugal) se expulsan demonios gratis una vez al mes

Feijóo denuncia la “degradación máxima del sanchismo” por no admitir la moción en el Congreso para pedir elecciones

INFOBAE AMÉRICA

Un enviado de Pakistán viaja a Irán para impulsar las negociaciones entre Washington y Teherán tras la cumbre cancelada

Un enviado de Pakistán viaja a Irán para impulsar las negociaciones entre Washington y Teherán tras la cumbre cancelada

Bloqueos en Bolivia: por qué paralizar las carreteras es una herramienta de presión política

El Supremo de Brasil dio luz verde a la policía brasileña para interrogar a Jair Bolsonaro por un pistola confiscada

Condenaron a cadena perpetua a un hombre que mató, desmembró y ocultó a su amigo en un congelador

Rodrigo Paz declaró el estado de excepción para liberar las rutas: “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes”

ENTRETENIMIENTO

Pánico en las playas, una partitura de dos notas y una película que figura entre las 100 mejores de la historia: así nació Tiburón

Pánico en las playas, una partitura de dos notas y una película que figura entre las 100 mejores de la historia: así nació Tiburón

“Es un éxito atemporal”: Bonnie Tyler habló sobre ‘Total Eclipse of the Heart’, el tema que la convirtió en leyenda

“Nunca he conocido a nadie con menos talento para componer”: la lapidaria frase de Mick Jagger sobre un ex Rolling

“Los ritmos son una locura, es realmente fantástica”: el histórico elogio de David Bowie a una figura del hip-hop

La escena de “Náufrago” que Tom Hanks evita ver hasta hoy