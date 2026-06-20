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Un enviado de Pakistán viaja a Irán para impulsar las negociaciones entre Washington y Teherán tras la cumbre cancelada

El ministro de Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, emprenderá el vuelo hacia territorio persa y buscará avanzar en las conversaciones para la firma presencial del acuerdo de paz que daría inicio al diálogo directo entre Estados Unidos y el régimen iraní

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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, y el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, durante su reunión en Teherán, Irán, el 7 de junio de 2026 (REUTERS)
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, y el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, durante su reunión en Teherán, Irán, el 7 de junio de 2026 (REUTERS)

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, partirá hacia Teherán en medio de las negociaciones que atraviesan Estados Unidos e Irán, tras la suspensión de la cita diplomática en Suiza motivada por los ataques al Líbano. “El ministro Mohsin Naqvi viajará hacia allí en cualquier momento, pronto”, confirmó a EFE una fuente oficial del Ministerio del Interior paquistaní bajo condición de anonimato.

La agencia estatal iraní IRNA informó que la visita tiene como objetivo realizar un seguimiento directo y evaluar el desarrollo de las negociaciones abiertas entre Irán y la administración estadounidense. Esta cita en la capital iraní se produce apenas dos días después de la firma electrónica del acuerdo de paz del pasado miércoles, alcanzado bajo mediación del primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, que permitió la reapertura del estrecho de Ormuz y la reducción de hostilidades en la región

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Desde Islamabad, la agenda diplomática incluirá también el viaje del ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, a El Cairo, donde se reunirá el domingo con sus homólogos de Egipto, Arabia Saudí y Turquía para abordar los aspectos pendientes del proceso de paz impulsado por el bloque de mediadores regionales.

Las negociaciones de alto nivel debían comenzar el viernes en Bürgenstock (Suiza), con la participación de delegaciones mediadoras de Pakistán y Qatar, junto a altos representantes de Washington, incluido el vicepresidente estadounidense JD Vance. No obstante, Teherán canceló en el último momento el viaje de su delegación debido a los continuos bombardeos israelíes contra posiciones de la milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, lo que dejó a los mediadores a la espera en el complejo alpino y postergó el inicio del diálogo directo.

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En paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo el viernes una conversación telefónica con el presidente libanés Joseph Aoun para Hezbollah una quinta ronda de diálogo bilateral entre Israel y Líbano —sin participación del grupo terrorista— que tendrá lugar en Washington del 23 al 25 de junio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

La Presidencia libanesa informó en sus redes sociales que el presidente Joseph Aoun agradeció a Marco Rubio el respaldo de Washington y destacó que el cese de los ataques israelíes constituye “un pilar fundamental para el progreso de las negociaciones”. El mandatario también exigió el respeto a la tregua alcanzada a mediados de abril, prorrogada en diversas ocasiones, con el objetivo de “restaurar la seguridad, la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial de Líbano”.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Piggot, detalló en un comunicado que las conversaciones se desarrollarán durante tres días y que en ellas no participará la milicia chií Hezbollah.

En cuanto a las conversaciones entre EEUU e Ián, el presidente Donald Trump advirtió el viernes a Irán sobre eventuales represalias militares si no se alcanza un acuerdo definitivo entre ambos países en un plazo de 60 días. El mandatario proclamó una “victoria total” sobre Teherán tras una campaña que, según describió, destruyó la Armada, la Fuerza Aérea y los sistemas de defensa antiaérea iraníes.

Durante una ceremonia de presentación del nuevo Air Force One, donado por Qatar, y en una entrevista con Axios, Trump afirmó: “Tenemos el mayor poder militar del mundo. Lo vieron en Irán: en prácticamente una semana destruimos toda su armada, toda su fuerza aérea y su radar. Lo arrasamos todo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras está de pie frente a la aeronave VC-25B donada por Qatar, que se utilizará como Air Force One, en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EE. UU., el 19 de junio de 2026 (REUTERS/Elizabeth Frantz)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras está de pie frente a la aeronave VC-25B donada por Qatar, que se utilizará como Air Force One, en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EE. UU., el 19 de junio de 2026 (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Luego de la firma del acuerdo provisional, el presidente fijó un plazo de dos meses para cerrar un pacto definitivo. “En 60 días tenemos que llegar a un acuerdo; de lo contrario, haremos cosas que no les harán felices”, advirtió, aunque aseguró que no considera probable que la situación llegue a ese extremo.

Trump subrayó que una nueva escalada tendría consecuencias directas sobre el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz. “Si seguimos lanzando bombas, ese paso queda cerrado automáticamente, porque esos barcos cuestan entre USD 500 millones y USD 1.000 millones la unidad, y sus dueños no quieren misiles sobrevolándolos ni minas en el agua”, explicó. El mandatario advirtió que ese escenario “podría provocar una depresión mundial”.

(Con información de EFE)

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