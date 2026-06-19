Estados Unidos respaldó el diálogo iniciado en Venezuela para reconstruir el sistema electoral y avanzar hacia una transición

La ex diputada Dinorah Figuera (c) habla con el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez

El Gobierno de Estados Unidos expresó este jueves su respaldo a un proceso de diálogo político en Venezuela orientado a una transición democrática, con énfasis en la recuperación de las instituciones, la reforma del sistema electoral y el restablecimiento de garantías para la participación política.

El pronunciamiento se produjo después de una reunión en Caracas entre el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y Dinorah Figuera, presidenta del Parlamento elegido en 2015, órgano que Washington sigue considerando como la última institución venezolana surgida de elecciones democráticas reconocidas internacionalmente.

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En un comunicado, el Departamento de Estado sostuvo que la agenda discutida entre las partes contempla aspectos considerados fundamentales para una eventual normalización democrática. Entre ellos mencionó la reconstrucción de las instituciones, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), la creación de condiciones permanentes para la competencia política y la protección de libertades indispensables para el debate público.

“La piedra angular de cualquier transición democrática es el diálogo inclusivo”, señaló Washington, que calificó el encuentro como un paso inicial dentro de un proceso más amplio que buscará generar condiciones para una sociedad “libre y abierta”.

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Dinorah Figuera, presidenta del Parlamento elegido en 2015, órgano que Washington sigue considerando como la última institución venezolana surgida de elecciones democráticas

La declaración estadounidense puso el foco en la necesidad de desarrollar un trabajo técnico que permita construir consensos duraderos y garantice que el proceso represente los intereses de los ciudadanos venezolanos.

“Esa es la única manera de que Venezuela tenga un futuro más democrático y próspero”, afirmó el texto.

La reunión se realizó en el Palacio Federal Legislativo y marcó el inicio de una nueva etapa de conversaciones impulsadas por Estados Unidos. Aunque los participantes no ofrecieron declaraciones conjuntas tras el encuentro, la visita de Figuera a Caracas estuvo vinculada a los esfuerzos para avanzar en un esquema de negociación política.

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Antes de reunirse con Rodríguez, la dirigente opositora explicó que había aceptado una invitación relacionada con la elaboración de una agenda destinada a promover acuerdos sobre derechos políticos y libertades públicas. A su llegada al país, sostuvo que el objetivo es avanzar hacia mecanismos que permitan resolver diferencias mediante vías institucionales.

Uno de los principales temas planteados en esta nueva fase es la reorganización del sistema electoral venezolano. Figuera afirmó que el desafío pasa por construir un organismo electoral que genere confianza y credibilidad.

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El titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez

“En este momento yo estoy asumiendo una invitación que me hace el Departamento de Estado para asumir todos estos desafíos (...) en los términos de tener un Consejo Nacional Electoral creíble”, declaró ante periodistas.

La cuestión electoral ocupa un lugar central dentro de las conversaciones promovidas por Washington. A comienzos de junio, el secretario de Estado, Marco Rubio, había señalado que Venezuela necesita “un nuevo comité electoral” para poder organizar comicios con garantías suficientes para todos los actores políticos.

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El respaldo estadounidense al diálogo también incluye la expectativa de que nuevas conversaciones continúen en las próximas semanas en Caracas. Según el Departamento de Estado, el propósito es establecer formalmente una hoja de ruta que permita abordar reformas institucionales y generar mecanismos de participación política abiertos.

La visita de Figuera representa además su regreso a Venezuela después de ocho años fuera del país. La dirigente, de profesión médica, había salido al exilio tras denunciar amenazas relacionadas con su actividad política. En los últimos meses mantuvo contactos con representantes estadounidenses para discutir escenarios vinculados a una eventual transición democrática.

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El acercamiento ocurre en un momento de reconfiguración del escenario político venezolano. Washington considera que las negociaciones deben concentrarse en aspectos prácticos y verificables que permitan avanzar gradualmente hacia instituciones más sólidas y procesos electorales reconocidos por todas las partes.

Marco Rubio señaló que Venezuela necesita “un nuevo comité electoral” para poder organizar comicios con garantías

El organismo electoral ha estado en el centro de las disputas políticas venezolanas durante años y continúa siendo uno de los temas más sensibles dentro de cualquier discusión sobre el futuro político del país.

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Por ahora, tanto Washington como los participantes del encuentro coinciden en que el proceso apenas comienza. El objetivo declarado es abrir una etapa de conversaciones orientada a establecer reglas políticas duraderas, fortalecer las instituciones y crear condiciones que permitan a los venezolanos expresar sus posiciones en un marco de mayores garantías democráticas.